Duelo de colosos

Maravilloso, sencillamente maravilloso es el poder estar esperando ansiosamente el resultado final del primer torneo de Gran Slam del año, el Abierto de Australia, entre dos estrellas del deporte blanco, por un lado, el máximo ganador histórico, el serbio Novak Djokovic, que a sus 38 años resulta un prodigio de longevidad en el tenis al más alto nivel.

De Djokovic hay poco que agregar, los imponentes números que lo avalan como el más ganador, expresan su gigantesca trayectoria, misma que incrementa y adereza en la etapa final, pues el dios Cronos no perdona, pero, en su caso, pareciera que los cuidados y tenacidad le llevaran por un tiempo más a brillar en lo más alto de su deporte. Insisto, no sólo es el más ganador, sino que, a sus 38 años, sigue siendo un jugador élite.

A lo largo de su longeva carrera, en este mismo espacio he comentado que ante el retiro obligado por el tiempo y las lesiones de Roger Federer y Rafa Nadal, y muy pronto inevitablemente también de Nole, el tenis quedaría acéfalo, con cada vez menos jugadores amateurs practicándolo, pues deportes como el pádel y el pickleball lo han desplazado en tiempos recientes notablemente, sin embrago, observar a los nuevos talentos, encabezados por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, lo han revitalizado, con grandes tiempos por delante.

Lo de Carlos Alcaraz es asimismo prodigioso, un talento excepcional, logros fuera de lo lógico para un jovencito de tan sólo 22 años, es una locura lo que ha conseguido, ya ni hablar del tremendo espectáculo que resulta verle hacer jugadas increíbles.

Alcaraz es un baluarte del tenis hacia el futuro, su carisma, su juego, que pareciera una variante del Cirque du Soleil, generan inmensas audiencias, no en balde es el actual numero uno del mundo, situación que, independientemente del resultado de esta madrugada en la gran final, quedará intacto y firme en lo más alto del ranking de la ATP.

El enfrentamiento de esta madrugada será el décimo entre Alcaraz y Djokovic, con cinco triunfos para el serbio por cuatro del hispano, de esos nueve enfrentamientos previos cuatro han sido finales, con dos triunfos cada uno, Carlitos ganó los dos duelos en Wimbledon, para coronarse, mientras que Nole ganó la final del Masters 1000 de Cincinnati y la final olímpica en París 2024.

La suerte está echada, será, ojalá, una final de leyenda, tal como resultaron los duelos de semifinales.

Ya lo comentaremos.