Divide y vencerás

Ha sido una delicia, para la fiel y abnegada afición mexicana, el ver cómo se ligaba el segundo triunfo de su representativo en el marco del mundial, situación que le otorga el primer lugar del grupo, y que seguramente le permitirá a El Vasco Aguirre dosificar a los titulares, para llevarlos con piernas frescas a los partidos que son a ganar o morir, sin duda una gran noticia.

Siempre he pensado que la gran afición mexicana, es de lo mejor del planeta, y que merece este tipo de satisfacciones, que a lo largo de los años han sido las menos, a cambio de innumerables decepciones, y por lo pronto, las cosas ruedan de maravilla.

El planteamiento de Aguirre y Rafa Márquez ha sido afortunado, por más que se le quiera buscar puntos negativos, el resultado es el mejor juez, y francamente que, incluso con una buena cuota de suerte, el gol de Romo ha sido consecuencia de una llegada peligrosa de los nuestros, aunado a un error del portero coreano, Kim Seung-Gyu. Reitero, quizá se pudiera analizar como un esquema de mayor fortaleza defensiva para contrarrestar el vertiginoso desdoble de los coreanos, situación que al final de la historia, así resultó.

En términos generales me parece que se ha aprobado, con buenas notas, los primeros dos exámenes, situación que permite afrontar el futuro con mayor dosificación de recursos humanos, algo que en un torneo con tanta carga física puede ser de gran importancia en las próximas instancias.

Celebro enormemente que la afición este feliz, que cada vez más haya un ánimo positivo para impulsar a nuestros representantes, que, hasta ahora, lo han hecho de maravilla, con actuaciones gratamente sorprendentes como las de El Tala, Johan, Edson, Gallardo, Lira, Romo y Quiñones, ya ni hablar de Luis Romo, que asumía un papel de sacrificio, y cuando encontró un balón perdido, no dudó en rematar para darle un gran motivo de alegría a todo un país.

Por cierto, que en estos tiempos en los que desde los mandos políticos se han dedicado a dividir a los mexicanos, por unos días, estos triunfos nos unen, nos hacen recordar que somos felizmente una gran sociedad civil, que en lo que se refiere al futbol, apoya, une, alienta, una y otra vez, afición que paga los boletos al mayor precio de todo el Mundial que, en algunos casos empeñan hasta la casa con tal de estar presente, cantan el Himno Nacional a todo pulmón, y gozan, con todo, los escasos triunfos de nuestro equipo.

Gracias por las, hasta ahora, buenas actuaciones, gracias por dos triunfos que saben a gloria, gracias por unirnos, y recordarnos, que somos todos mexicanos, que juntos, como sociedad, somos capaces de lograr muchas cosas de importancia.

¡Felicidades!