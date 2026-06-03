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Pueblo, gobierno y movimiento en defensa de la soberanía nacional

Opinión del experto nacional

Opinión del experto nacional

Fadlala Akabani

El último día de mayo del 2026, Claudia Sheinbaum congregó en la Ciudad de México, y simultáneamente en plazas de capitales de los Estados, así como en cientos de plazas municipales a nivel nacional, al pueblo de México a celebrar el segundo aniversario del triunfo electoral de 2024.

Encuentro marcado por la imponente fuerza del sol, que no mermó la convergencia entre Pueblo, Gobierno y Movimiento. La respuesta orgánica, entusiasta y valiente de la concurrencia es muestra de que como ciudadanía estamos a la altura de las circunstancias; somos capaces de enfrentar como nación la amenaza que se cierne sobre nuestra soberanía.

Tal como ameritaba la ocasión, Claudia Sheinbaum habló, desde el Monumento a la Revolución Mexicana, como líder de la Cuarta Transformación, como presidenta de la República, y como jefa de Estado; pues se trata de una amenaza existencial para el modelo político –nacionalista, popular y soberano– que el pueblo de México ha decidido de manera cada vez más contundente desde 2018.

Claudia Sheinbaum mantiene diálogo al más alto nivel, y ha mostrado disposición para cooperar en materia de narcotráfico y migración, sin dejar de señalar la responsabilidad de Estados Unidos en el combate al narcotráfico dentro de su territorio, y en la llegada de armas a nuestro país. El gobierno de México ha señalado la falta de reciprocidad en la relación; por ejemplo, en las 269 solicitudes de extradición realizadas, 36 de las cuales fueron rechazadas, y 183 restantes se encuentran pendientes de ser procesadas. Un resultado claro, cero extradiciones desde el 1 de diciembre de 2018 a mayo de 2026; ocho años y medio de nula cooperación de Estados Unidos con México.

En un negociante inescrupuloso como Donald Trump es imposible confiar, es capaz de mostrar respeto e incluso admiración, como lo hizo ante Xi Jinping en su más reciente visita a China, manteniendo una retórica de diálogo y entendimiento; mientras, subrepticiamente movía los hilos de sus títeres sudamericanos y enviaba a Santiago Peña, presidente de Paraguay, de visita oficial a Taiwán. La tradicionalmente ambigua diplomacia mercenaria de la Casa Blanca.

Oficialmente, Washington reconoce los avances obtenidos a partir del trabajo coordinado con las autoridades mexicanas del orden federal. Empero, a espaldas del gobierno de Claudia Sheinbaum, negocia acuerdos ilegales a nivel estatal, como en Chihuahua, para infiltrar a sus agencias de espionaje. Una avanzada para controlar, a como dé lugar, las riquezas energéticas de México: petróleo y litio, e impulsar intereses corporativos estadunidenses. El de la minería, que desplaza comunidades indígenas en la Montaña Baja de Guerrero, o la planta de metanol en Ahome, Sinaloa, detrás de la que hay capital estadunidense y del Banco Mundial. Como en toda América Latina, Trump busca revivir el caduco modelo neoliberal de subordinación y saqueo que en nuestro país mejor encarnan los gobiernos panistas.

El sábado 30 de mayo, desde la comodidad que caracteriza la forma de hacer política de Acción Nacional, bajo techo y a puerta cerrada, Maru Campos reunió los apoyos de cadáveres políticos del viejo régimen neoliberal: Vicente Fox, Felipe Calderón y Santiago Creel. También hubo caras nuevas, como la de Jorge Romero, líder actual del Cártel Inmobiliario, que cobró vidas humanas durante el terremoto de 2017 y que es factor para la inflación de la vivienda y la gentrificación de la Ciudad de México. No tienen apoyo popular, confían en el respaldo que les ofrecen la CIA y la DEA, pero “Roma no paga traidores”.

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