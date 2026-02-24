Militares de EU, con 17 arribos en 4 años; adiestramiento y ferias

En los últimos 53 meses, las Fuerzas Armadas mexicanas han recibido 17 cursos de preparación táctica y adiestramiento en territorio nacional por parte de mil elementos del Ejército de Estados Unidos, incluido el Comando Norte.

Ayer, el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, se logró gracias a las labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas mexicanas, con datos que también aportaron los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos.

Desde septiembre de 2021 —cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó por primera vez al Senado la autorización para el ingreso de tropas extranjeras con fines de capacitación— suman 17 ocasiones en las que militares de Estados Unidos han estado en suelo mexicano para mejorar la preparación de soldados y marinos nacionales.

Actualmente, hay 19 militares estadunidenses en territorio mexicano. Se encuentran en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de la Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen, para cumplir con el curso de Mejora de la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Su estancia concluirá el 16 de abril.

A partir del próximo viernes, también ingresarán otros 12 elementos del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando Norte de Estados Unidos. Ellos impartirán el curso de capacitación MexSof en Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y en Cozumel, Quintana Roo; estarán presentes hasta el 15 de junio.

De acuerdo con la información publicada en la Gaceta del Senado, es posible detectar que, en este periodo de 53 meses, los militares y marinos mexicanos han recibido instrucción de un total de mil efectivos estadunidenses. El ingreso de tropas extranjeras para labores de entrenamiento comenzó en 2021; anteriormente, los permisos eran exclusivamente para la salida de tropas mexicanas, dado que los entrenamientos se realizaban en otras naciones.

Las peticiones de México

Conforme pasa el tiempo, el país pide que vengan más militares de EU para capacitar.

Septiembre de 2021

Se autorizó la entrada de 84 elementos del Cuerpo Aerotransportado del Ejército Norte de Estados Unidos para el Intercambio de Paracaidistas 2021, realizado en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, y en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Abril de 2022

Participaron 341 militares de ocho naciones en la capacitación TRADEWINDS 2022 Fase México, entre ellos 100 estadunidenses.

Abril de 2024

Se autorizó el ingreso de 436 militares de Estados Unidos. De ellos, 220 estuvieron en Ciudad Juárez para el ejercicio binacional Fuerzas Amigas 2024, mientras que otros grupos se distribuyeron en Puerto Chiapas y Temamatla para capacitación en Fuerzas Especiales y defensa contra armas de destrucción masiva.

Diciembre de 2024

Ingresaron 11 elementos para fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Sedena.

Febrero y marzo de 2025

Se registraron ingresos de 10 militares para adiestramiento en Campeche y 155 infantes de marina del Comando Norte en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Abril de 2025

Autorización para el ingreso de 13 militares para la Feria Aeroespacial México en Santa Lucía, y 120 elementos adicionales para cursos en el Centro Nacional de Adiestramiento en Chihuahua.

Año 2026

En lo que va del año, el Senado ha autorizado dos ingresos: uno de 19 militares (febrero-abril) y otro de 12 (febrero-junio) para continuar con los programas de adiestramiento especializado.