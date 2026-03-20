Eficacia del Ejército; omisión de la Fiscalía

Dos días después del exitoso operativo del Ejército mexicano que concluyó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, mismo que murió en su traslado a la Ciudad de México a causa de sus heridas, salió a la luz un escándalo de la Fiscalía General de la República. Las instalaciones donde se refugiaba el líder del CJNG quedaron sin resguardo, se rompió el protocolo.

Lo que debió preservarse con rigor terminó vulnerado por medios informativos y curiosos. A su mano quedaron objetos personales de El Mencho: libretas con nombres de políticos, narconóminas, imágenes religiosas y hasta sus medicinas para la diabetes. Dos semanas más tarde, la FGR reconoció su error, sólo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitara una explicación. El argumento fue que, tras el operativo militar, el lugar no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial, por lo que no se realizó el aseguramiento inmediato y al no haber vigilancia, personas ajenas ingresaron a los inmuebles y contaminaron y alteraron la escena.

Ernestina Godoy presume que la FGR es una institución con honestidad, lealtad, profesionalismo, honradez, eficiencia y eficacia, pero al culpar a medios y curiosos, de contaminar lo que por obligación debieron resguardar sus ministeriales y peritos, no la salva de su irresponsabilidad, omisión y negligencia, y posiblemente hasta complicidad, porque lo mismo ocurrió en el rancho Izaguirre, vinculado al CJNG, donde presuntamente se incineraba a quienes se negaban a ser reclutados. En esa ocasión el fiscal era Alejandro Gertz Manero.

* El titular de la SSPC federal, Omar García Harfuch, sostuvo dos encuentros muy significativos en días recientes. El primero, con el titular de la DEA, Terrance Cole, para recomponer una relación que se había deteriorado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La agenda se centró en tres prioridades: el combate al narcotráfico, freno al tráfico de armas y el intercambio de inteligencia para detenciones de alto impacto. La segunda reunión fue con el director del FBI, Kash Patel, con el compromiso de una mayor colaboración. Ambos encuentros envían una señal distinta a la narrativa de Donald Trump. México sí coopera con Washington en la lucha contra los cárteles.

* Luego de la renuncia del secretario de Seguridad de Sinaloa, los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Pedro Morales, y García Harfuch, de la SSPC, se reunieron de inmediato para designar, en consenso y sin la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya, al general Sinuhé Téllez como relevo en el cargo, dado que cuenta con muy buenas referencias. Y a unas horas de su nombramiento, hubo resultados. En un operativo de alta precisión en El Salado, con apoyo de helicópteros de la FAM, elementos de la Armada, del Ejército mexicano y de la GN, asestaron un duro golpe al Cártel de Sinaloa, al lograr la captura de Marco Antonio Zazueta Osuna. Junto con él fue detenida Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de El Mayo Zambada, pero fue liberada al no tener antecedentes con el grupo criminal. En este operativo 11 sicarios fueron abatidos.

* En EU se da por hecho que Juan Carlos Valencia González, El Tres o R-3, hijastro de El Mencho, es el nuevo líder del CJNG. De acuerdo con algunos informes de la Secretaría de la Defensa y la FGR, Valencia González es estadunidense, nacido en Santa Ana, California. Tiene 41 años y se asegura que es extremadamente violento, incluso, en su país lo investigan por vínculos con un grupo terrorista y un gobierno extranjero. Ofrecen por él 5 mdd. La pregunta es ¿qué dirá Trump, pero, sobre todo, qué hará su gobierno en contra de uno de sus conciudadanos?

* Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos en Guerrero y quien salió en un video desayunando con la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, reveló haber sido líder regional de Los Zetas y que este grupo criminal dio dinero a la campaña de López Obrador en 2006, incluso, que operó electoralmente para Morena. La declaración es un terremoto con epicentro en Guerrero, pero hará estragos en Macuspana.

DE IMAGINARIA

La FGR envió solicitud a la UIF, encabezada por Omar Reyes, para investigar a personas cercanas a Adán Augusto López —familiares, socios y amigos—, relacionados con el caso de La Barredora.