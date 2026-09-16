La Liconsa de los Chávez

Es su hermano y el misil es directo. ¿Por qué se desata, precisamente ahora, el pago a varios proveedores muertos desde Liconsa Chihuahua, donde funge como delegado Gregorio Chávez? La respuesta es muy sencilla.

Lo que está en juego es la “Coordinación de la Defensa de la 4T” en Chihuahua; la cuasi candidatura estatal. Y Cruz Pérez Cuéllar sabe que, si quiere darle duro al grupo de Adán Augusto López, el poderoso exsecretario de Gobernación y hoy senador de la República sin visa (algo ampliamente documentado), tiene que apurarse.

No son sólo los 45 millones de pesos que Chávez Treviño tiene que aclarar a la Auditoría Superior de la Federación. Es el boquete que le abre a su hermana Andrea en el peor momento. Ya Andrea Chávez venía de dos semanas de cuestionamientos sobre su visa americana, que intentó callar con una foto en un zoológico en El Paso, Texas, lo que generó más preguntas. Cargaba un niño que ella misma presentó en sus redes el día que nació. En la foto del zoológico el bebé tenía dos meses de nacido. Las redes se dieron un festín; era un milagro o traición a su patria 4T. O había conseguido lo imposible: una cita para sacarle la visa al bebé, algo que nadie logra, y que le llegara el documento de inmediato. O la más polémica: que el hijo fuera nacido en Estados Unidos; o sea, ciudadano americano y le hubieran otorgado el pasaporte de inmediato. Pero la segunda opción comprometería la propia visa de Andrea por haber ejercido “turismo de parto”. Y echaría a la basura su discurso de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la soberanía de México y el “no arrodillamiento” ante los gringos.

Poner en riesgo el abasto de leche Liconsa para la población menos favorecida es un “pecado capital”. Todo indica que Gregorio Chávez lo habría cometido. Ya las autoridades están en eso. Pero quizá Cruz Pérez Cuéllar le está haciendo un favor enorme a Andrea. Sería menos riesgoso ante Estados Unidos que los dineros de la campaña adelantada de la hoy senadora con licencia y aspirante a la candidatura del estado de Chihuahua por Morena fueran de Liconsa y no de La Barredora. Porque el “veto gringo” existe y está siendo ejercido por la Casa Blanca sin discriminación alguna para Morena.

INVERSIÓN HISTÓRICA EN AEROPUERTO DE PUEBLA

En un hecho inédito, el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán recibirá una inversión superior a los mil millones de pesos para su modernización integral, mediante un convenio entre el gobierno que encabeza Alejandro Armenta y Grupo Mundo Maya, con el propósito de elevar su capacidad de 1.4 a 5 millones de pasajeros y consolidarlo como un eje estratégico para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de Puebla. Tal como lo señaló Armenta Mier: desde hace 40 años no se proyectaba una inversión de esa magnitud en la terminal aérea, que actualmente cuenta con 20 destinos programados y una conexión que coloca a la entidad en contacto con el mundo. En breve se contará con un vuelo a Chicago, EU, lo que representa el esfuerzo de los turoperadores y agencias de viaje por fortalecer la promoción de los destinos y experiencias turísticas del estado.

Con ello se avanza hacia la consolidación del distrito aeroportuario que contempla un proyecto comercial en un terreno de 15 mil metros cuadrados con tiendas, negocios, restaurantes, servicios y un hotel. A ello se sumará un bulevar de cuatro carriles, desde la autopista hasta la carretera federal Huejotzingo-Cholula, con una ciclovía que formará parte de la red prevista hasta Amozoc.

Tal como lo reveló la secretaria de Desarrollo Turístico de la entidad, Carla López-Malo Villalón, de enero a agosto de este año Puebla recibió 12 millones 101 mil visitantes de los cuales un millón 508 mil fueron extranjeros, con una derrama económica de 14 mil 152 millones de pesos, lo que la convierte en el cuarto estado del país con mayor llegada de visitantes.