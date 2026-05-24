La revolución de la salud

Siempre hablar de seguros era hablar de trámites interminables, contratos difíciles de entender, letras pequeñas, desconfianza y procesos lentos que parecían diseñados para cansar a las personas.

La mayoría no compra un seguro por convicción. Lo hace por miedo. Miedo a enfermarse. Miedo a perderlo todo. Miedo a quedarse solo en el peor momento. Y, aunque el mundo avanza a una velocidad impresionante, el sistema asegurador en muchos lugares sigue funcionando como hace décadas: burocrático, distante y muchas veces desconectado de la realidad humana, pero algo comenzó a cambiar. Y ese cambio tiene nombre: InsurTech.

Muchos creen que una InsurTech es simplemente una aseguradora digital o una aplicación moderna. No. Es mucho más profundo que eso. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo modelo de confianza. Un modelo donde la tecnología deja de ser fría y se convierte en una herramienta para acercar, simplificar, proteger y responder más rápido.

Porque la verdadera revolución no está en vender pólizas desde un celular, sino en entender que las personas realmente queremos y necesitamos. Queremos tranquilidad, claridad, velocidad, estar apoyadas y saber que alguien responderá cuando realmente lo necesitemos.

Y ahí es donde muchas empresas comenzaron a quedarse atrás. Mientras unas siguen pensando en expedientes y estructuras internas, otras comenzaron a pensar en la experiencia humana. ¿Cómo hacer más fácil proteger a una familia? ¿Cómo detectar riesgos antes de que exploten? ¿Cómo usar la tecnología para prevenir y no solamente reaccionar? ¿Cómo reducir costos sin sacrificar atención? ¿Cómo generar confianza en una era donde la desconfianza crece todos los días?

Las mejores InsurTech entienden algo fundamental: la tecnología no sustituye la confianza. La amplifica. Hoy existen sistemas capaces de analizar riesgos en segundos, automatizar procesos, detectar fraudes, personalizar coberturas, dar atención médica remota, monitorear salud preventiva y responder mucho más rápido que antes. En México comienzan modelos interesantes que entienden que el futuro no está sólo en vender seguros, sino en acompañar integralmente a las personas. MUTUUS (www.psmutuus.com) refleja cómo una nueva generación de empresas están construyendo relaciones más cercanas, preventivas y tecnológicamente eficientes. Pero cuidado, la tecnología por sí sola no resuelve nada. También estamos entrando a una etapa peligrosa donde muchas empresas aparentan modernidad, pero detrás siguen operando con viejas prácticas: mala atención, promesas infladas, falta de transparencia y modelos poco sostenibles. Y eso termina destruyendo algo mucho más importante que el dinero: la credibilidad.

He aprendido algo trabajando entre sociedad civil, instituciones, empresas y organizaciones complejas: la confianza tarda años en construirse y minutos en perderse. Por eso el verdadero futuro de las InsurTech no dependerá sólo de quién tenga más IA o mejores aplicaciones. Dependerá de quién logre combinar cinco elementos fundamentales: tecnología, humanidad, velocidad, prevención y confianza real.

Porque el mundo cambió. Las nuevas generaciones no quieren esperar semanas para resolver algo que puede hacerse en minutos. No quieren procesos opacos, sentirse engañadas ni comprar productos que no entienden. Quieren claridad. Experiencias simples. Empresas que hablen con verdad. Y soluciones reales. Y aquí aparece algo todavía más importante. La revolución de las InsurTech no sólo impacta al sector asegurador, sino también la economía, salud pública, productividad, estabilidad familiar, inclusión financiera y calidad de vida de millones de personas.

Porque cuando una familia tiene protección inteligente y acceso rápido a soluciones, reduce vulnerabilidad, toma mejores decisiones y enfrenta las crisis con mayor fortaleza. Eso genera estabilidad social. Y una sociedad estable siempre tendrá mayores posibilidades de crecimiento, emprendimiento y desarrollo. Esta revolución tecnológica necesita ética, controles y responsabilidad, para no convertirse en un sistema donde los datos valgan más que las personas. La verdadera innovación consiste en resolver problemas reales sin perder humanidad. Ahí está la diferencia entre las empresas que sólo venden tecnología y las que construyen confianza. Porque al final del día, cuando alguien compra un seguro está comprando esperanza. La esperanza de que si algo sale mal, alguien responderá. Y en un mundo lleno de incertidumbre, pocas cosas tienen más valor que eso.

“Hacer el bien, haciéndolo bien”