La locura como método, la verdad como defensa

Durante décadas, el poder ha coqueteado con una idea peligrosa: parecer irracional para intimidar. La llamada Madman Theory parte de una premisa simple y profundamente riesgosa: si el adversario cree que eres capaz de todo, se cuidará más. El problema es que esa lógica, cuando se normaliza, no sólo desestabiliza al adversario, descompone al sistema completo.

Hoy esa estrategia ha mutado. Ya no se limita a la disuasión militar. Vive en la desinformación, se amplifica con inteligencia artificial y es explotada por liderazgos irresponsables, manipuladores y extremistas que gobiernan desde el miedo, la confusión y la polarización permanente.

La Madman Theory clásica se aplicaba como táctica puntual. Las estrategias contemporáneas de manipulación la convirtieron en un método cotidiano. No buscan resolver problemas, sino confundir, provocar, dividir, distraer y mantener a la sociedad emocionalmente agotada. El liderazgo irresponsable no quiere ciudadanos informados; quiere audiencias reactivas. Por eso exagera amenazas, simplifica enemigos y desprecia la evidencia.

La desinformación es el combustible perfecto de esta lógica. No pretende convencer con verdad, sino saturar con versiones hasta que la gente concluya que nada es confiable. Cuando todo parece mentira, el manipulador gana, porque ofrece una falsa certeza emocional. Aquí aparece un error frecuente de las sociedades abiertas: creer que más debate siempre corrige la mentira. No es así. El manipulador no debate, desgasta; no argumenta, emociona; no informa, estimula impulsos.

En este nuevo escenario, la inteligencia artificial cambia radicalmente el tablero. En manos irresponsables acelera la mentira, personaliza el engaño, simula consenso y fabrica realidades paralelas. Pero hay una verdad estratégica que suele ignorarse: la IA también puede usarse en contra de los manipuladores.

Bien utilizada, permite rastrear patrones de desinformación, evidenciar contradicciones, exponer redes artificiales de apoyo, verificar hechos en tiempo casi real y devolver contexto donde antes sólo había ruido. La diferencia no es tecnológica. Es ética. Es de liderazgo.

¿Cómo usar este marco en contra de manipuladores, extremistas y falsos salvadores? Primero, no imitar su locura. Responder con estridencia sólo valida su método. El liderazgo responsable no grita más fuerte, piensa mejor. Segundo, vaciar el espectáculo. El manipulador vive del escenario. Datos claros, repetidos con calma, le quitan oxígeno. Tercero, usar la IA para revelar, no para humillar. La exposición factual sostenida es más poderosa que el escándalo momentáneo.

Cuarto, hablar a las mayorías, no a los fanáticos. Los extremistas no buscan entender; buscan imponer. Las mayorías sí quieren claridad, certezas básicas y orientación práctica. La comunicación debe ser simple, verificable y humana. Quinto, nunca dejar espacios vacíos. Aunque debatir con manipuladores sea muchas veces poco útil, el silencio absoluto se llena de mentira. Por eso es indispensable saber cuándo debatir, dónde hacerlo y cómo comunicar, usando información clara, real y comprobable.

El liderazgo irresponsable necesita enemigos, vive de la tensión permanente, teme la evidencia y confunde autoridad con imposición. El liderazgo responsable, en cambio, construye confianza, acepta límites, usa la tecnología con criterio y entiende que la verdad no siempre gana rápido, pero gana de forma duradera.

La Madman Theory, la desinformación y la inteligencia artificial no son el problema en sí. El verdadero riesgo es quién las usa y con qué propósito. Cuando la locura se vuelve método de gobierno, la claridad se transforma en un acto de defensa social. Y cuando los manipuladores gritan, la estrategia más eficaz sigue siendo la misma: verdad, constancia, inteligencia y responsabilidad.

¡Hacer el bien, haciéndolo bien!