To test or not to test?

¿Colour o color? ¿Centre o center? ¿Traveller o traveler? Si alguna vez pensaste que alguien estaba escribiendo “mal” en inglés, probablemente no era un error: era geografía, historia y contexto.

Al final, el inglés, como cualquier idioma vivo, está en constante cambio. Evoluciona con quienes lo hablan, se adapta a nuevos entornos, adopta sonidos, palabras y expresiones, y se enriquece con el uso cotidiano.

En el Reino Unido, por ejemplo, persisten grafías que reflejan una fuerte herencia histórica, mientras que en Estados Unidos construyeron una identidad lingüística propia. Canadá, por su parte, combina rasgos británicos y estadunidenses, pero sumando influencias del francés y expresiones propias que forman un híbrido reconocible. Australia y Nueva Zelanda destacan por su pronunciación distintiva y por el uso de diminutivos y palabras informales –como barbie o brekkie– mientras que en Irlanda el inglés convive estrechamente con estructuras lingüísticas del gaélico.

Esta diversidad no sólo define cómo se habla el inglés, sino también cómo se evalúa su dominio. Así como existen múltiples acentos y tradiciones lingüísticas, también hay distintos enfoques para certificar el conocimiento del idioma, cada uno con objetivos, metodologías y públicos específicos.

En este sentido, las certificaciones británicas evalúan cómo se utiliza el inglés en situaciones reales: cuando argumentas, interactúas y te adaptas a distintos entornos.

IELTS evalúa lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral de forma integrada, con tareas cercanas a la vida académica y profesional. Es una prueba ampliamente aceptada en países como Reino Unido, Australia o Canadá.

Cambridge English Qualifications lleva este enfoque a pensar en el idioma como un proceso, ofreciendo un recorrido progresivo donde cada nivel certifica competencias concretas y se alinea al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEFR, por sus siglas en inglés).

A esta tradición se suma Oxford University Press, que combina rigor académico con flexibilidad digital a través del Oxford Test of English, una prueba modular que se adapta al nivel del candidato y equilibra precisión académica con flexibilidad digital.

En esta misma línea digital, EnglishScore del British Council ofrece la única prueba de inglés móvil reconocida del mundo, pensada para contextos profesionales globales.

Pearson English Certifications, en particular el Pearson English International Certificate (PEIC), refuerza este mismo enfoque al priorizar habilidades prácticas y evaluación oral presencial. A esto se suma PTE Academic, ampliamente aceptado para universidades y procesos de visa en el Reino Unido.

Las certificaciones de inglés nos ayudan a medir cosas distintas, y por eso existe un abanico tan amplio de opciones. Algunas ponen el acento en la precisión académica, otras en la comunicación profesional y otras en el uso cotidiano del idioma. Y el enfoque del sistema británico se concentra en el aprendizaje continuo y acompañamiento de trayectorias académicas y profesionales a largo plazo.

Lo que se busca es que la persona pueda usar el inglés más allá de la prueba, es decir, que pueda tener una conversación al viajar, presentar una propuesta en el trabajo o aprender en un entorno global en la universidad.

Por eso, el valor de una certificación también depende del contexto: lo que se necesita para estudiar no siempre es lo mismo que se requiere para trabajar, migrar o colaborar en entornos internacionales. La pregunta entonces no es cuál prueba es mejor en abstracto, sino cuál tiene más sentido para cada persona y cada momento.

Y qué mejor momento para hacernos estas preguntas que ahora. El 23 de abril celebramos el Día del Aprendizaje del Idioma Inglés y también el nacimiento de William Shakespeare, quien seguramente habría tenido bastante que decir sobre exámenes, acentos y certificaciones. Probablemente se preguntaría: To test or not to test?

Pero aún más importante, nos recordaría que el inglés no vive sólo en una hoja de respuestas, sino que su expresión –con sus diferentes modismos, sonidos y herencias– es la mejor prueba de dominio del idioma. Así que la pregunta muy al estilo shakespeariano es: ¿quieres un inglés que se memorice… o uno que se diga, se discuta y se viva?

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*Embajadora del Reino Unido en México