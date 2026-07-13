El poder de una canción

Hay momentos en los que una canción deja de pertenecer a un artista o a un país y se convierte en algo de todos.

Hace unos días tuve la fortuna de estar en el Estadio Azteca para el juego de México-Inglaterra y, aunque muchas cosas llamaron mi atención, escuchar a más de 80 mil personas cantar al unísono Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, y después Hey Jude, de The Beatles, fue único.

Dos canciones nacidas en contextos distintos, a miles de kilómetros de distancia una de la otra, pero que provocaron exactamente la misma reacción: miles de voces compartiendo una emoción colectiva.

Mientras escuchaba ese coro multitudinario pensé que, aunque México y el Reino Unido tienen historias, culturas y tradiciones diferentes, hay algo que nos une profundamente: el amor por los grandes artistas y las canciones que trascienden generaciones. Esas obras que, décadas después de haber sido creadas, siguen emocionándonos, reuniéndonos y formando parte de nuestras vidas.

Por esos mismos días, y más de seis décadas después de su lanzamiento, una canción que definió a toda una generación volvía a ser parte de uno de los acontecimientos más comentados de la cultura popular actual: sir Paul McCartney, interpretó I Want to Hold Your Hand durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, recuperando una canción que no tocaba en vivo desde los años 60.

Lo interesante va más allá del acontecimiento, pues me hizo pensar en algo que a veces damos por sentado: la capacidad de la música de viajar en el tiempo.

En una época en la que casi todo parece durar apenas instantes, canciones escritas hace décadas siguen encontrando nuevas audiencias que, además, le dan nuevos significados al construir sus propias historias.

Nuestra Rachel Brazier, embajadora adjunta aquí en México, justo me platicó hace unos días lo emocionada y conmovida que quedó hace un par de semanas cuando se sumó a Universal Music México para celebrar el Día Mundial de The Beatles, pues no creía que esta icónica banda británica tuviera la base de fans más grande y entusiasta del mundo fuera del Reino Unido... y lo más impresionante, ¡de todas las edades!

El 25 de junio recuerda la histórica interpretación de All You Need Is Love transmitida en el programa Our World de la BBC en 1967, cuando millones de personas alrededor del mundo compartieron una misma experiencia sonora.

Lo que vivimos ella y yo fue un recordatorio muy tangible del impacto duradero de la música y de su enorme capacidad para conectarnos. Hubo algo particularmente especial en observar cómo personas que probablemente no compartían la misma generación, ni las mismas experiencias de vida, podían cantar exactamente las mismas canciones. Por un par de horas, lo que hubo fue una experiencia colectiva construida alrededor de la música.

Y no sólo con bandas o artistas que han hecho historia como Queen, Rolling Stones, Coldplay, Sam Smith, Adele o Dua Lipa; sino también artistas nuevos como Olivia Dean, Sienna Spiro o Raye, que gozan de gran popularidad en México.

La música es también una muestra del enorme valor de las industrias creativas. En el Reino Unido, este sector aporta más de 123 mil millones de libras esterlinas a la economía y genera empleo para más de 2.3 millones de personas, mientras que la industria musical contribuye con 7.6 mil millones de libras al año. Detrás de cada canción que logra emocionar a millones de personas hay talento, innovación y una extraordinaria capacidad creativa.

Ese es, precisamente, uno de los mejores ejemplos de lo que conocemos como soft power. La capacidad de una cultura de ir más allá de sólo entretener e inspirar, crea vínculos entre sociedades y países que parecen distintos.

Es muy emotivo e inspirador ver cómo cada generación las descubre de manera distinta y cómo una canción aún tiene el poder de reunirnos de forma extraordinaria y mágica.

Cuéntenme, ¿qué artista o banda británica ha formado parte de su historia?

Les leo en redes sociales, en X e Instagram: @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en Méxic