Dos visitas, un mismo mensaje

México tiene una extraña, y muy poderosa, habilidad: cuanto más se conoce, más difícil es resumirlo. La razón está en la riqueza de sus contrastes.

Es un país que puede hablar el lenguaje de la manufactura avanzada y, al mismo tiempo, conquistar una sobremesa que dura horas; donde florecen startups de fintech capaces de transformar la inclusión financiera mientras en la esquina alguien discute apasionadamente cuál es el mejor taco al pastor de la ciudad.

Para el Reino Unido, México no es solamente un mercado estratégico: es una puerta vibrante hacia una de las regiones más dinámicas, jóvenes y creativas del mundo, y un aliado natural para enfrentar algunos de los desafíos más importantes de nuestra era.

Quizá por eso no sorprende que, en apenas dos semanas, tengamos en México la visita de dos representantes clave del gobierno británico: Chris Elmore, ministro para América Latina y el Caribe, y Dan Carden, enviado Comercial del Reino Unido para México, una muestra clara de la importancia que este país tiene para el Reino Unido y del momento que vive nuestra relación bilateral. Porque la relación entre México y el Reino Unido va mucho más allá del comercio. Compartimos la convicción de que la prosperidad debe ser sostenible, incluyente y capaz de generar oportunidades reales para las próximas generaciones.

Desde la transición hacia energías limpias y el combate al cambio climático hasta la innovación, la educación y el desarrollo de ciudades más resilientes, México se ha consolidado como un socio creativo, ambicioso y profundamente conectado con el futuro.

Las recientes visitas del ministro Elmore y Dan Carden reflejan precisamente eso: una relación cada vez más cercana, construida sobre objetivos comunes, confianza mutua y la certeza de que, trabajando juntos, podemos generar un impacto positivo más allá de nuestras fronteras.

La visita de Chris Elmore sirvió para reafirmar ese terreno común. Desde sus primeros encuentros con interlocutores mexicanos quedó claro que México y el Reino Unido miran al mundo de forma parecida. Comparten la convicción de que, en un contexto internacional cada vez más complejo, la cooperación, el multilateralismo y el respeto a las reglas siguen siendo esenciales.

A partir de ahí, la relación bilateral quedó plasmada en toda su extensión. Destacaron las conversaciones sobre comercio y la próxima entrada en vigor del TIPAT como una oportunidad concreta, y la cooperación climática, que sigue avanzando a una nueva etapa a través del programa UK PACT.

También, aparecieron elementos más humanos en los que la educación sirve como un vínculo duradero, que es visible en quienes estudiaron en el Reino Unido y hoy lideran transformaciones en México, o el deporte como lenguaje común y herramienta de empoderamiento e inclusión para miles de jóvenes.

Por su parte, la visita de Dan Carden esta semana confirmará que esa visión compartida también se está traduciendo en mayor cooperación económica. Entre reuniones con actores financieros, autoridades locales y clústeres productivos quedará claro que el interés es mutuo y práctico.

Dentro de los temas a abordar, estará el mayor potencial del intercambio comercial, cadenas de valor que buscan reinventarse y empresas mexicanas que ven en el Reino Unido un destino confiable de inversión y una plataforma para expandirse globalmente.

En este contexto, la próxima entrada en vigor del TIPAT será un acelerador para facilitar que las pequeñas y medianas empresas accedan a nuevos mercados y con reglas más sencillas y claras.

Más que una suma de temas, reuniones y eventos, estas visitas envían una señal clara: el Reino Unido y México son aliados cercanos que quieren seguir construyendo y trabajando de la mano para impulsar prosperidad económica, acción climática y cooperación con impacto real.

Quizás la pregunta es, si México y el Reino Unido ya saben trabajar juntos, ¿en qué área nos atrevemos a ser más ambiciosos?

Sigamos la conversación en redes sociales, en X e Instagram: @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en México