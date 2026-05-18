¿Quiénes podrían ser? (I)

Felicito a Juan Carlos Carpio por tan relevante responsabilidad.

Me resulta inevitable ocultar el gusto que tengo por los deportes. En esta ocasión, y espero no aburrirla o aburrirlo, hablaré de la posible lista de integrantes que representará a nuestro país en el Mundial. En una entrega anterior escribí sobre lo que financieramente representará el torneo para los tres países organizadores. Me enfocaré en tratar de explicar y exponer quiénes son los posibles jugadores y el entrenador del representativo nacional. Para la relatoría de esta entrega acudí, para hacerlo de manera conjunta, con una persona por la que siento un gran respeto por sus conocimientos y especialidad; me refiero a Rafa Fernández, de quien, además, me precio de ser su amigo y haber sido su pupilo en algún momento.

Iniciemos por un gran seleccionador, con un carácter fuerte, bien definido y un expertise que ha demostrado a lo largo de su trayectoria: Javier Aguirre. Resulta fundamental, además, resaltar que ha sido el único mexicano que ha dirigido a un equipo europeo protagonista en su propia liga; me refiero al Atlético de Madrid. El sistema de juego que ha utilizado es, hasta el momento, de orden defensivo, con un equipo intenso para recuperar el balón. Aguirre es un entrenador pragmático; no le interesa el espectáculo, sino el resultado. Regresa a una justa mundialista después de haber sido el timonel en los mundiales de Corea-Japón (2002) y Sudáfrica (2010), donde se obtuvieron los lugares 11 y 14, respectivamente, tras haber sido eliminados en octavos de final en ambos casos. Aunado a lo anterior, no debemos olvidar que fue parte del cuerpo técnico del Mundial de Estados Unidos en 1994, como asistente del doctor Miguel Mejía Barón. Me parece que, a sus 65 años, llega con una madurez distinta y una visión más práctica sobre el equipo. Como se dice en la jerga del soccer, iremos línea por línea respecto a los jugadores que, con base en las distintas convocatorias, es posible que nos representen. La lista definitiva, se dice, será publicada el 1 de junio próximo.

Porteros: Raúl El Tala Rangel, quien, se presume, será el guardameta titular durante la competencia. Posee gran presencia sobre el campo y brinda seguridad. Ciertamente, seguirá la tradición de los grandes porteros mexicanos que le han antecedido en los mundiales anteriores y su desempeño será sobresaliente. Carlos Acevedo, portero que en sus últimas temporadas ha sido exigido en su equipo y ha demostrado solidez cuando se le requiere, llega “puesto a punto”, en el mejor momento de su carrera. Y Francisco Guillermo Ochoa jugará su sexto Mundial; no hay mucho que decir de él que usted no sepa, es una figura dentro del equipo. En caso de que Aguirre le apueste a la experiencia, estará bajo los tres palos y, sin duda, brindará una actuación más que nos haga gritar de nuevo: ¡Tenemos portero!

Defensas: Jesús Gallardo, defensa lateral izquierdo. Un titular indiscutible en el equipo; es tan eficiente para defender como para desbordar con el avance del conjunto, además de ser desequilibrante. Israel Reyes disputa la titularidad de la lateral derecha. Tiene gran presencia física y ello no demerita su velocidad ni su buen manejo del balón; posiblemente ya no regrese a un equipo mexicano después de la competencia y sea contratado por algún club extranjero. Esta posición, la de lateral derecho, es posiblemente la que más inquieta a Javier Aguirre. César Montes conforma la defensa central; uno de los jugadores con más carácter y mayor presencia física en la selección; su participación será estelar. Johan Vázquez comparte la central junto con Montes. Igualmente, cuenta con gran actitud y fortaleza defensiva. Para muchos, Johan es el pilar más importante; recordemos que compite en la liga italiana en una posición verdaderamente disputada: la defensa central. La integración de ambos, Montes y Vázquez, me hace recordar aquella férrea defensa del Mundial de 1994 conformada por Claudio Suárez y Juan de Dios Ramírez Perales. Jorge Sánchez, quien compite la titularidad con Reyes, es un jugador muy rápido y difícil de superar por destreza; al igual que Gallardo, tiene gran capacidad para atacar y defender. Recientemente regresó a jugar en la liga mexicana, después de haber militado en el futbol europeo.

La próxima semana seguiremos con el breve análisis de quienes serán nuestros representantes, además de un par de reflexiones respecto a la competencia. Nos vemos la próxima semana en nuestra Área común.