Justo ganador

El pasado lunes se realizó la gala para la entrega del Balón de Oro. Durante el evento no sólo se premió a la mejor jugadora y al mejor jugador del año, también se entregaron reconocimientos a múltiples personajes del futbol en diferentes categorías. La noche fue una celebración a los principales protagonistas del balompié a nivel mundial.

Londres fue la sede, para así conmemorar los 50 años de que Sir Stanley Matthews se quedó con el primer Balón de Oro entregado por la revista France Football. En la capital inglesa se congregó la crema y nata del futbol, ahí, un jugador nacido en Inglaterra se convirtió en la estrella del evento.

De manera inesperada para la mayoría, Harry Kane se quedó con el premió más importante de todos. El capitán del cuadro de la rosa y estrella del Bayern Munich se convirtió en el quinto jugador de su país en recibir el prestigioso trofeo, y primero desde que Michael Owen lo hizo hace 25 años, que lo acredita como el mejor del mundo de agosto de 2025 hasta julio de 2026.

En un caso poco común en año mundialista, el nuevo ganador se quedó con el premio en sus manos a pesar de que no fue parte del equipo que se coronó monarca del orbe. Esa circunstancia hacía pensar a muchas personas que el extremo del Barcelona y de España Lamine Yamal sería el reconocido el lunes, tras haber sido fundamental en la coronación de su club en la liga española, y por el aporte a la consecución de la Copa FIFA por parte de su país en el evento celebrado en Norteamérica.

Aunque los votantes no se olvidaron del crack español, dándole el premio al mejor futbolista joven, además de que quedó tercero en la votación, consideraron que el delantero formado en la academia del Tottenham tuvo un mejor rendimiento que él y que el francés Kylian Mbappé.

La designación otorgada al goleador generó protestas de algunas personas, que consideraron que su rendimiento no ameritaba el premio. Sin decir que cualquiera de los otros dos finalistas no tenían argumentos a su favor, los dos habrían sido dignos ganadores al premio, lo hecho por Kane fue sensacional, al considerar que no sólo marcó una impresionante cantidad de goles que le valió el premio a delantero del año, también quienes hemos podido disfrutar de su participación, tanto en el Bayern como en su selección vimos a un jugador que se entrega en cada jugada, ayudando en defensa a sus compañeros, y fundamental en los triunfos de sus equipos con gran aporte al juego colectivo.

Todos estos factores pesan en los criterios utilizados para considerar candidato al Balón de Oro a un jugador. Desde su llegada a Alemania ha crecido en su juego, dejó de ser un clásico 9 y se transformó en un jugador mucho más completo; aportando un extra que tanto Yamal como Mbappé no suelen darle con la misma constancia y efectividad a sus conjuntos. Es por ello, que el reconocimiento me parece justo: su rendimiento fue de Balón de Oro.