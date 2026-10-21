Ingredientes inecesarios

La espera ha terminado para los fanáticos a la NBA. Una nueva campaña de la liga más importante de basquetbol del planeta inició ayer tras varios meses en los que las 30 franquicias estuvieron trabajando para mejorar sus respectivos rosters, incluyendo varios movimientos que causaron sensación. El camino a la obtención del trofeo Larry O’Brien ha comenzado.

Entre los equipos que jugaron en el primer día de la campaña estuvieron los Knicks de Nueva York, monarcas defensores. El conjunto de la Gran Manzana llega a esta temporada con altas expectativas, tras lograr terminar con la sequía de títulos que tenía más de cinco décadas. Con una fenomenal actuación en la postemporada, los dirigidos por Mike Brown rompieron un maleficio que se había posicionado sobre la franquicia desde que Willis Reed, Earl Monroe y Walt Frazier comandaron a un espectacular equipo a derrotar a los Lakers de Los Ángeles en las Finales de 1973.

Ahora, lo que buscarán es refrendar la corona, algo que la franquicia nunca ha logrado: tras los títulos de 1970 y de 1973, se quedaron cortos en el intento de lograr el bicampeonato. En esta ocasión tienen lo necesario para conseguir el objetivo, aunque, es una realidad que no será sencillo, porque sobran contendientes a arrebatarles el trofeo de campeón. Un factor por el que la misión es probable es el hecho de que la base que derrotó a San Antonio en la serié por el título regresa prácticamente intacta. A excepción del poste Mitchel Robinson, que se fue a Boston en la agencia libre, el resto de los jugadores que más minutos tuvieron en la duela está de vuelta, incluyendo a los artífices del éxito: Jalen Brunson, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns y Josh Hart.

Con ese núcleo, más el aporte de Mykal Bridges (que, al quedarse lejos de las expectativas tras su llegada en 2024, jugó un papel importante en los playoffs), de Miles McBride, de José Alvarado y del veterano Andre Drummond, que llegó a cubrir la salida de Robinson, los Knicks tienen suficiente talento en el roster para ser considerados favoritos en el Este, y candidatos serios a un nuevo campeonato.

De momento, lo único que preocupa es la situación contractual de Towns, que no está contento con su convenio. Si ese asunto se resuelve sin problemas, Nueva York estará de nuevo entre los contendientes. Además del talento en el roster, se suma que ya tienen enorme experiencia en playoffs.

Repetir no es sencillo, en lo que va del siglo, únicamente cuatro franquicias han logrado por lo menos ganar dos campeonatos consecutivos. Los Knicks cuentan con los ingredientes necesarios para unirse a ese grupo de equipos, y de paso ser el primer bicampeón desde que Golden State lo logró en 2018.