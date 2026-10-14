Contendientes

La NFL ha entrado a su segundo mes de temporada; de manera increíble se nos han escapado ya las primeras cinco semanas de campaña regular. Aunque es demasiado pronto para llegar a conclusiones, sí podemos empezar a vislumbrar por dónde van las cosas con cada una de las 32 franquicias.

Mientras para unos equipos el arranque de la campaña ha sido un calvario; para otros, la poca constancia los tiene en una situación complicada de la que tienen que salir pronto si no quieren que las posibilidades de calificar a playoffs se les escapen de entre las manos; para otros, el inicio ha sido bueno, pero no como lo esperaban, y en algunos otros ha sido espectacular.

De momento, solamente quedan tres equipos invictos: Minnesota, Kansas City y San Francisco. De los tres, me atrevería a decir que los 49ers han sido el mejor, porque han mostrado un balance muy importante, jugando muy bien a la ofensiva y también lo han hecho a la defensiva. Su récord, ganando los primeros cinco duelos que han disputado no es obra de la casualidad.

La ofensiva promedia más de 30 puntos por juego (únicamente Búfalo ha anotado más), lidereada por Brock Purdy que, tras cinco semanas, ha sido el mejor quarterback de la liga; ayudado por la llegada de Mike Evans, con el que ha completado 24 pases y, de esas jugadas, 22 han resultado en primeros y diez, generando que las cadenas se muevan de manera constante, manteniendo en la banca al ataque rival; sin olvidar el impacto que el veterano receptor ha propiciado en la zona roja.

El ataque de San Francisco se ubica entre los mejores, y eso que Christian McCaffrey todavía no ha alcanzado las 100 yardas en ningún juego, pero su promedio de yardas por acarreo está por encima de las cuatro, y lleva, además, cinco anotaciones. Lo hecho por tierra le da equilibrio a la ofensiva, que tiene a cuatro jugadores con al menos 16 recepciones, incluyendo las 19 de McCaffrey y las 21 de George Kittle.

A la defensiva, a pesar de haber sufrido varias bajas (entre ellas la de Nick Bosa, que no juega desde la segunda semana), se ha visto bien, aunque por momentos ha permitido que le muevan la pelota, al final, es la cuarta que menos puntos ha permitido.

De nueva cuenta, Kyle Shanahan está demostrando la razón por la que es considerado uno de los mejores entrenadores en jefe de toda la NFL. Su toma de decisiones es extraordinaria y sus planes de juego, excepcionales; junto a su staff de coaches ha logrado que las múltiples ausencias de jugadores pesen menos, manteniendo al equipo preparado cada semana, motivo por el cual mantienen el paso perfecto.

Faltando más de dos terceras partes de la campaña, los 49ers, de nueva cuenta, se encuentran en la élite de la liga, y salvo que algo extraño suceda, seguramente serán un contendiente para pelear por el título de la Conferencia Nacional.