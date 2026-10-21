Una deuda con la dignidad humana. La pobreza sigue siendo una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo. La humanidad dispone de avances científicos, recursos y tecnologías sin precedentes, pero millones de personas carecen de alimentos suficientes, vivienda adecuada, atención médica y educación.

No se trata solamente de ingresos: limita derechos, libertades y oportunidades, y compromete la dignidad humana. Según la actualización de septiembre de 2026 del Banco Mundial, más de 824 millones de personas vivían en pobreza extrema en 2024, con menos de tres dólares diarios por persona ajustados por paridad de poder adquisitivo. Para 2026 se estima que esta condición alcance todavía a 9.8% de la población mundial.

Cada cifra encierra una historia: familias que deben elegir entre alimentos y medicamentos, jóvenes que abandonan la escuela, personas mayores que envejecen sin seguridad económica. La pobreza adopta distintos rostros. La extrema amenaza la subsistencia; la económica impide satisfacer necesidades esenciales; la multidimensional acumula carencias de salud, educación, vivienda y servicios; y la estructural transmite desventajas entre generaciones. Incluso en países prósperos hay trabajadores cuyos ingresos no alcanzan, hogares agobiados por los costos de vivienda y comunidades excluidas de oportunidades de desarrollo.

La niñez merece especial atención. Cuando un niño crece sin alimentación adecuada, cuidados médicos o educación de calidad, las privaciones pueden acompañarlo toda la vida. La pobreza no sólo lastima el presente: también estrecha las posibilidades del mañana. La desigualdad territorial, la discriminación, los conflictos armados y los efectos del cambio climático profundizan estas dificultades, especialmente para quienes cuentan con menos recursos para protegerse.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas situó el fin de la pobreza como su primer Objetivo de Desarrollo Sostenible. Alcanzarlo exige políticas públicas duraderas, instituciones responsables, cooperación internacional y recursos suficientes. La asistencia para resolver una urgencia es indispensable, pero debe avanzar de la mano de empleos dignos, servicios de salud oportunos, educación accesible e infraestructura que permita a las familias construir su propia autonomía.

En ese contexto, México representa una experiencia concreta de políticas públicas de bienestar social. Según el Inegi, en 2024 había 38.5 millones de personas en pobreza multidimensional, equivalentes a 29.6% de la población; fueron 8.3 millones menos que en 2022. Se trata de un avance relevante, aunque persisten necesidades que reclaman atención sostenida.

México ha establecido becas educativas, apoyos para niñas y niños hijos de madres trabajadoras, pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, y la Pensión Mujeres Bienestar. A ello se suman servicios y acciones de protección dirigidos a mujeres embarazadas, familias y otros grupos vulnerables. Estos instrumentos buscan respaldar ingresos, aliviar carencias inmediatas y ampliar la protección social.

Su experiencia ofrece medidas que otros países pueden estudiar y adaptar según sus realidades. Sin embargo, ninguna transferencia económica sustituye por sí sola un sistema de salud eficaz, una buena escuela o un empleo justamente remunerado. Combatir la pobreza implica atender el hambre de hoy sin renunciar a las condiciones que permitan superar mañana la dependencia de la ayuda.

La solidaridad cobra sentido cuando se transforma en oportunidades reales. Por ello, es indispensable que los Estados-Nación prioricen la inversión en bienestar social, educación, salud y protección del medio ambiente, en lugar de destinar recursos a guerras que destruyen vidas, comunidades y naturaleza.

El verdadero progreso de la humanidad no se mide por su capacidad de hacer la guerra, sino por su voluntad de erradicar la pobreza, vencer el hambre, combatir la ignorancia y construir la paz. ¿O no, estimado lector?