Durante siglos, las mujeres han realizado un esfuerzo permanente para conquistar derechos fundamentales que hoy parecen naturales, pero que en su momento representaron auténticos desafíos sociales. El derecho a estudiar, a votar, a ejercer una profesión, a participar en la vida pública y a ocupar espacios de liderazgo fue resultado de generaciones que se negaron a aceptar los límites impuestos por una visión tradicional y patriarcal de la sociedad.

El papel femenino estuvo restringido al hogar, la crianza de los hijos y las labores domésticas, las oportunidades educativas se ampliaron tímidamente hacia actividades consideradas “propias” de las mujeres, como la docencia, la educación preescolar o las labores administrativas. Sin embargo, el talento, la disciplina y la perseverancia demostraron que las capacidades intelectuales no tienen género.

Hoy las mujeres participan activamente en todos los ámbitos de la vida pública. La paridad de género ha permitido una mayor representación en los congresos, en los poderes Ejecutivo y Judicial, en las universidades y en los centros de investigación. No obstante, en el ámbito privado persisten desafíos importantes. La mayoría de los puestos directivos en las empresas continúa ocupada por hombres y las brechas salariales siguen siendo una realidad que limita el pleno desarrollo de millones de mujeres en el mundo.

Uno de los espacios donde este cambio resulta particularmente significativo es la ingeniería. Actualmente, las mujeres representan cerca de 29% de la fuerza laboral mundial en las áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—. Aunque la participación aún es menor que la masculina, la tendencia muestra un crecimiento constante, especialmente en campos como la ingeniería biomédica, el desarrollo de software, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

Una larga lista de pioneras transformaron la historia. Ellen Henrietta Swallow Richards, considerada una de las primeras ingenieras químicas e impulsora de la ingeniería sanitaria moderna. Emily Warren Roebling desempeñó un papel decisivo en la construcción del Puente de Brooklyn. Beulah Louise Henry registró decenas de patentes que revolucionaron diversos productos de uso cotidiano. Hedy Lamarr desarrolló principios tecnológicos que décadas más tarde servirían de base para el WiFi, el GPS y las comunicaciones inalámbricas.

Margaret Hamilton dirigió el desarrollo del software que permitió las misiones espaciales Apolo y la llegada a la Luna. Stephanie Louise Kwolek descubrió el Kevlar, material de enorme resistencia utilizado en equipos de protección y aplicaciones industriales. Edith Clarke fue pionera de la ingeniería eléctrica. Esther Conwell realizó aportaciones fundamentales a la física de semiconductores, esenciales para la electrónica moderna. Helen Augusta Blanchard obtuvo numerosas patentes relacionadas con maquinaria industrial y procesos de manufactura. Finalmente, Katherine Coleman Goble Johnson realizó cálculos matemáticos decisivos para los programas espaciales de la NASA, contribuyendo al éxito de las misiones tripuladas.

Sus aportaciones demuestran que la ingeniería no distingue géneros cuando existen talento, preparación y determinación. Gracias a mujeres como ellas se han construido puentes, carreteras, sistemas de comunicación, avances médicos, tecnologías digitales y programas espaciales que han transformado la vida de la humanidad.

Por ello, cada 23 de junio se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una fecha destinada a reconocer a quienes han abierto camino en una profesión tradicionalmente ocupada por hombres y a inspirar a nuevas generaciones a seguir sus pasos. La celebración también busca eliminar las barreras estructurales que aún limitan el liderazgo femenino, el ejemplo más claro lo tenemos en la presidenta de México Claudia Sheinbaum, ingeniera en Energía de profesión de la UNAM. ¿O no estimado lector?