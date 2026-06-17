Viene nueva ley antilavado; Banco Bienestar, que sí cumplió

Viene una nueva ley antilavado. Quedará lista antes del 17 de julio. Aplicará para actividades consideradas vulnerables, donde encontramos desde la compra y venta de arte, la joyería, las tarjetas prepagadas, pero también los negocios inmobiliarios y, desde luego, las notarías.

Para todos vienen nuevas reglas de cumplimiento. Una de las principales es contar con oficiales o encargados de cumplimiento, los cuales podrán recaer en quienes lleven las finanzas de las empresas.

Y vendrán mecanismos automatizados para manejar el conocimiento del cliente, sus transacciones-operaciones, hacia dónde van, quién es el beneficiario. Y si las empresas ven algo extraño, reportarlo a las autoridades.

REGCHEQ Y LAS ESPECIALIZADAS

En este punto, ya hay empresas especializadas, a las cuales se podrá recurrir para contar con el software especializado y, así, hacer fácil el cumplimiento de las leyes antilavado. Es el caso de la empresa Regcheq, dirigida en México por Francisco Soler, y quien nos comenta que sí será fácil cumplir con las leyes antilavado, siempre y cuando se tenga un software donde venga el conocimiento al cliente, sus operaciones, beneficiarios y, desde luego, el posible reporte a autoridades. De hecho, ellos pueden fungir como el encargado de cumplimiento de las pequeñas y medianas empresas.

JOYERÍA, ARTE, PREPAGADAS, INMUEBLES

México ya cuenta con una ley antilavado en el sector financiero, que es robusta, sobre todo a raíz de las acusaciones del FinCEN (Tesoro de Estados Unidos) a tres entidades financieras mexicanas.

Y ahora la pinza en las leyes antilavado se cierra al revisar las actividades vulnerables.

La reforma antilavado se aprobó desde 2024. Pero en julio de 2026, a más tardar el 17 de julio, deberán estar listas sus reglas para cumplir con la normatividad.

El decreto que reformó la ley antilavado (Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) se publicó en el Diario Oficial el 16 de julio de 2025. Lo firmó la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

Y ahora, en este próximo julio de 2026, vienen las reglas para hacer exigibles las nuevas obligaciones.

Y ahí es donde encontramos nuevas actividades vulnerables (vienen en la Guía Nacional de Riesgos de la UIF):

Las principales son compra-venta de arte. La joyería. Las tarjetas prepagadas, porque se compran, pero no se sabe quién pueda ser el usuario. Ahí se encuentran los vales o cupones. También los activos virtuales. Pero también están el negocio de bienes inmuebles, las rentas de departamentos o, incluso, por aplicaciones.

Están todos los que puedan otorgar fe pública, como los notarios o corredores. Están los casinos y casas de apuesta. La recepción de donativos. Los servicios de blindaje. Los servicios de comercio exterior.

Cumplir con las reglas antilavado será indispensable. No hay opción. Por ello surgen nuevas firmas que ayudarán al cumplimiento.

BANCO DEL BIENESTAR, MULTAS Y QUE NO HAY DAÑO PATRIMONIAL

El Banco del Bienestar sí fue multado. Se debió a problemas ocurridos entre 2020 y 2023, donde tenía de todo: incumplimientos de disposiciones regulatorias, mala gestión de riesgos, fallas en registros contables, malas medidas de seguridad. Por eso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sí multó al banco con 10 sanciones, que sumaron 5.5 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que el Banco del Bienestar, por esas sanciones, no sufrió ningún daño patrimonial. Por lo tanto, mantiene su solvencia y su operación cotidiana.

CARLOS TORRES ROSAS ATERRIZA EN NAFIN-BANCOMEXT

Llegó Carlos Torres Rosas a la dirección de Nafin y Bancomext. Estaba en el Gabinete de la Presidencia, donde coordinaba los Programas para el Bienestar. Cuenta con estudios de administración de empresas en la Universidad de Bath (Reino Unido), de finanzas e inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam, de la Universidad de Erasmus (Países Bajos).

Su reto será mantener los consejeros regionales que había levantado su antecesor, Roberto Lazzeri, quien se va como embajador mexicano en Estados Unidos.

Pero también reactivar los créditos para pymes con la banca comercial. Tiene un buen reto.