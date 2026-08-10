Suben refrescos por IEPS, 100 años de Coca-Cola

Era cuestión de tiempo que el mayor impuesto a los refrescos y también a bebidas sin calorías se reflejara en los precios. El gobierno propuso un IEPS de 3.8 pesos por litro a bebidas con azúcar y 1.5 pesos por litro para las endulzadas con edulcorantes.

La industria pudo sortear la primera parte del año sin mover los precios. Pero después del Mundial del Futbol el volumen de la principal embotelladora del país, Coca-Cola FEMSA, apenas creció 1% durante el segundo trimestre. Abril y mayo fueron meses con números negativos en el consumo de bebidas y fue hasta junio cuando vino la recuperación con el empujón del Mundial.

Ian Craig, director de Coca-Cola FEMSA, dio a conocer que el IEPS los llevó a elevar el precio de las bebidas en alrededor de dos pesos en sus distintas presentaciones.

COCA-COLA FEMSA DIGITALIZÓ Y FUE POR RETORNABLES

La embotelladora primero intentó otras estrategias. Una de ellas fue digitalizar los canales de distribución con las tiendas de detalle, los tenderos, a los cuales se les presentó la aplicación Juntos+, desde la cual realizan pedidos y reciben recomendaciones de todo tipo: tendencias y manejo de su inventario. La aplicación Juntos+ tuvo su penetración y hoy representa 38% de ventas del canal tradicional de pequeñas tienditas.

Coca-Cola FEMSA, junto con Coca-Cola México, también impulsaron los refrescos sin azúcar, como la Coca-Cola Zero, que creció 24% anual en México durante el segundo trimestre. Y para el tema del precio, se mantuvo fomentando las presentaciones retornables, más económicas.

Sin embargo, llegó el segundo semestre y Coca-Cola FEMSA elevó el precio.

Es lo que quería la Secretaría de Salud para tener un menor consumo y, con ello, reducir la ingesta de azúcar en la población. El problema fue que también se están elevando los precios de las bebidas sin azúcar porque traen impuesto de 1.5 pesos por litro.

¿Y EL IEPS SALUDABLE?

El aumento en el IEPS, supuestamente, era para mejorar las medidas preventivas de salud. ¿Cuáles? Todavía no hemos visto las nuevas campañas de salud ni la infraestructura preventiva para tener opciones a bebidas azucaradas (bebederos, por ejemplo). Eso sí, como se ve, el nuevo IEPS sí se reflejó en el menor consumo de los refrescos. Lamentablemente, también lo hizo en las bebidas no azucaradas. Subieron de precio y ahí no se encuentra lógica para combatir la epidemia de obesidad ni prevenir la diabetes. Debería ser al contrario, tener más accesible el portafolio de las bebidas sin azúcar. Pero el IEPS pegó parejo a todos. Ha sido un IEPS más recaudatorio que saludable.

EL ARGUMENTO: EN EL ANAQUEL ESTÁN TODAS LAS BEBIDAS

Vienen los 100 años de Coca-Cola en México. De ahí el comercial con el cantante Luis Miguel, que ha generado su debate en redes (para unos, representó a México con varias historias; para otros, fue cursi; según unos más, Luis Miguel ya habla como español, etcétera). A mí, el comercial me gustó, pero con él vino la polémica de si la compañía de bebidas es una de las causantes de los hábitos que generan obesidad y diabetes en la población mexicana. Aquí vale detenerse en la defensa de Coca-Cola. Ésta pone en el anaquel de cualquier tienda todas las presentaciones, que van desde azucaradas, tradicionales, hasta las bebidas sin azúcar, con edulcorantes y posibilidades de agua natural o de otras bebidas como leche o tés. Ya es decisión del consumidor si toma una bebida con azúcar o sin azúcar o sólo agua o leche o té o un jugo. Y ahí regresamos a la necesidad de contar con una buena política de salud preventiva, donde se eduque a la población a no tomar tanta azúcar y de poder tener los sustitutos a los refrescos con azúcar. La compañía hace lo suyo, poner el surtido de todas las presentaciones.

REABREN RUTAS DE AGUACATE

La crisis del aguacate duró dos días. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actuó rápido. Después de conocerse la decisión de la Embajada de Estados Unidos de frenar la actividad de sus inspectores agrícolas en Michoacán, la Presidenta, al día siguiente, envió 1,500 efectivos del Ejército mexicano a patrullar las principales regiones aguacateras y sus rutas. Esto dio resultado. Ron Johnson, embajador estadunidense en México, avisó que se abrían las actividades de sus inspectores agrícolas para los municipios de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor Morelia-Pátzcuaro. Con ello, se abre de nuevo el envío de aguacates michoacanos a EU. Esperemos que pronto sea en todo el estado de Michoacán.