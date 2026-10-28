Récord exportador, pero con déficit; Coca-Cola y Philip Morris cambian

Tenemos un récord exportador, es la buena noticia. Pero hemos regresado a la balanza comercial deficitaria, es la mala noticia.

El Inegi reportó para septiembre exportaciones de 77 mil millones de dólares, representando un incremento de 37.93%, sobre todo por el boom de las exportaciones electrónicas que México ha aprovechado por la enorme cantidad de servidores, computadoras y demás electrónicos que demanda la inversión en inteligencia artificial de Estados Unidos.

De hecho, las ventas de manufacturas que no provienen del sector automotriz siguen aumentando. Ahora lo hicieron en 53 por ciento.

Podemos decir que las exportaciones electrónicas han hecho frente a la caída de las automotrices, originada por los aranceles impuestos por Donald Trump a los vehículos producidos en México.

Por eso, las ventas al exterior de manufacturas tuvieron un incremento de 39%, con todo y el descenso automotriz.

Todo suena bien, entonces, ¿por qué el déficit comercial y por qué las exportaciones no traen tanto contenido nacional?

Resulta que estamos importando más. Las importaciones fueron de 78 mil millones de dólares en septiembre.

Tuvieron un incremento anual de 33.1 por ciento.

Y lo que más importamos son bienes intermedios, que crecieron 38.8 por ciento.

Un análisis de Actinver pone el dedo en la llaga. El nuevo auge exportador también implica un auge importador, sobre todo de bienes intermedios, lo que quiere decir que el boom de ventas mexicanas de electrónicos tiene poco contenido nacional (se aprovecha el bien producido en Asia, aquí en México le damos un un poco de valor agregado).

COCA-COLA Y PHILIP MORRIS, EJEMPLOS DE CAMBIO

Durante décadas fueron sinónimo de éxito empresarial. Sus marcas eran icónicas, tenían gran valor. Hablamos de Coca-Cola y Philip Morris, dos empresas que han cambiado radicalmente y se han adaptado a las nuevas tendencias y normas regulatorias y ambientales. Y ahora ven hacia el futuro.

COCA-COLA, DE LIGHT A SIN CAFEÍNA

Coca-Cola, presidida a nivel global por James Quincey, desde hace años dejó de ser una compañía refresquera. Hoy representa una industria de bebidas, pasando por agua, leche, tés, cafés, hasta llegar a bebidas isotónicas, deportivas y, claro, pasando por una gama de bebidas sin azúcar.

Pero ahora acaban de presentar su nueva Coca-Cola ya no sólo sin azúcar, sino ahora también sin cafeína.

La compañía de Atlanta se transforma y adapta a las necesidades que va teniendo el mercado. Primero, de eliminar el azúcar. Y, ahora, de eliminar la cafeína para un público mayor de 50 años de edad, que podrá tomar su refresco sin la culpabilidad de que le quite el sueño. El público es cada vez más grande debido a los cambios demográficos. La compañía de Atlanta lo sabe y se adapta al mercado. En México, Coca-Cola acaba de anunciar su inversión por 6 mil millones de dólares. Lo hizo Henrique Braun, director global de la compañía, al reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

PHILIP MORRIS, SIN MARLBORO, PERO CON IQOS

Un caso similar ha sucedido con Philip Morris. Era una compañía cigarrera y traía acusaciones por daños a la salud por todos lados. Philip Morris tomó una decisión de vida o muerte: dejar los cigarros tal y como los conocemos.

Ahora va por alternativas electrónicas. De hecho, la innovación es clave para Philip Morris. Con su marca IQOS trae los cigarrillos libres de humo. La compañía argumenta que, con ello, se elimina más de 95% de los químicos cancerígenos del tabaco, pues no logra la combustión. No se quema.

Pero también trae Zyn, que son bolsitas de nicotina que se colocan debajo del labio. Y tampoco serían cancerígenas por no tener combustión. Quizá ahora que va a ser la Fórmula 1 algo que se extrañará de Philip Morris será su tradicional patrocinio a Ferrari, con Marlboro. Pero los tiempos cambian y el vaquero Marlboro es parte del pasado.

AEROMÉXICO VUELVE A SALTILLO

Después de siete largos años, Aeroméxico vuelve a volar a Saltillo. La ruta Ciudad de México-Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Saltillo, Coahuila, será abierta el 18 de marzo de 2027. Los aviones de la ruta serán Embraer 190, con capacidad de 99 pasajeros. Tendrá dos frecuencias diarias.

Aeroméxico quiere más presencia en Coahuila, donde ya tiene vuelos hacia Torreón. Y, desde luego, para el gobernador Manolo Jiménez es música para sus oídos.