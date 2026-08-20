Presupuesto: cobija que no alcanza: banqueros, Sheinbaum, UNAM

Comenzó la batalla presupuestal. El paquete presupuestal será presentado el 8 de septiembre. Y quien ya empezó con una buena crítica fue Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, quien pidió eficiencia en el gasto gubernamental.

ABM: POCOS INGRESOS Y GASTOS POCO EFICIENTES

Romano tiene razón. Hay muchas empresas que se siguen llevando buena parte del presupuesto, que gastan de más, y no se les ve retribución. Claramente Pemex es la que más presupuesto se lleva…y supuestamente en 2027 ya no iba a recibir apoyos gubernamentales.

Pemex se lleva 780 mil millones de pesos del presupuesto. Es más de 7% del presupuesto total.

Pero no sólo es Pemex. Son empresas como Mexicana de Aviación, que pierde y pierde, y está invirtiendo en comprar aviones Embraer de 30 millones de dólares cada uno.

Romano lo dice bien: se deben orientar los recursos hacia actividades que generen beneficios para la economía.

Sin embargo, hay problemas. Hay pocos ingresos y se gasta mal.

Los pocos ingresos vienen por una baja recaudación, de 18% del PIB, de las más bajas de América Latina. No tuvimos reforma fiscal en años ni tampoco se ha incorporado a la economía informal, donde hoy trabaja 54% de los mexicanos. Y la actividad económica es poca por el bajo crecimiento.

Teniendo bajos ingresos, debemos analizar bien a dónde se dirigen. Pemex, Mexicana de Aviación, Tren Maya, no son las mejores alternativas para tener efectos multiplicadores en el gasto público.

SHEINBAUM A UNAM, MÁS AUSTERIDAD

Y fue en el presupuesto, donde la presidenta Claudia Sheinbaum fue dura con la UNAM. Le dijo que sí tenía presupuesto, pero que le hacía falta tener más programas de austeridad, reflejando, suponemos, lo que sucede en el gobierno federal.

Criticó a la UNAM por no aceptar más alumnos de nuevo ingreso. Y Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, respondió.

Recordó que el presupuesto de la UNAM, en términos reales, sí ha bajado, por una razón. Cada año, si bien le han aumentado la inflación esperada, lo cierto es que ésta se ha quedado por debajo de la inflación real. Esto ha provocado que la UNAM, cuyo presupuesto en 2026 fue de 59 mil millones de pesos, se haya quedado rezagada del presupuesto que tenía en 2018.

LOMELÍ: UNAM NECESITA MÁS PRESUPUESTO

El rector Lomelí pidió un punto porcentual por encima de la inflación esperada para el presupuesto de la UNAM.

Además, está el tema de la matrícula. Cada año entran a la UNAM más de 50 mil alumnos, 29 mil por pase automático y 21 mil por examen de admisión. Ninguna universidad hace eso. Y ahí sí las otras opciones de universidades públicas, más allá de la UAM y el Politécnico, tienen poca capacidad de absorción. La matrícula total de alumnos de la UNAM llega a un total de 371 mil alumnos.

SE CAEN PÁGINAS DEL GOBIERNO

La Agencia de Transformación Digital le atribuyó a “un corte de conectividad” la caída de las páginas del gobierno federal. Ayer cuando se buscaba una página gubernamental, salía el clásico “404 No Found”.

La caída duró menos de una hora. La agencia dijo que se tardarían 25 minutos en restablecer las páginas. Al final, no se supo qué sucedió: un problema de manutención, una mala gestión, un hackeo. Sería importante que lo dijeran para frenar especulaciones.

MERCADO PAGO Y MUNDIAL

La facilidad de poner terminales punto de venta por parte de Mercado Pago, se dio en el Mundial de Futbol. Entre el 11 de junio y el 19 de julio, la plataforma aumentó en 50% la cantidad de vendedores que cobraron a través de sus terminales Point. Aumentaron 95% el número de transacciones. Y creció 70% el volumen de pagos. Todos estos crecimientos fueron anuales, respecto del mismo periodo de 2025.

Es interesante porque los pagos digitales, utilizando el teléfono celular con Tap to Phone, llegó a los 400 mil vendedores que cobraban con Iphone o Android. Sin duda el Mundial sí dejó una mejor infraestructura digital.