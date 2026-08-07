Postura a favor del fracking, bienvenida; Banxico, consenso en tasa, posterga convergencia

Que si la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña estuvo en contra del fracking ya no importa. Lo importante es lo que hace como gobernante: optar por una técnica para obtener gas natural y petróleo con el fin de depender menos de las importaciones y encaminarse más hacia la soberanía energética. Además, la técnica para el fracking hoy en día es más amigable con el medio ambiente. La presidenta Sheinbaum, al aceptar el fracking, da un paso importante a una nueva realidad, donde los hidrocarburos en aguas someras ya se acabaron en México, y si tenemos gas y petróleo en piedras lutitas, en el subsuelo nacional, podríamos aprovecharlo. Se le tenía miedo a la palabra fracking, la de fractura hidráulica de piedras lutitas para obtener gas y petróleo. Se le tenía miedo porque, en sus inicios, fue contaminante. Pero hoy se pueden utilizar mecanismos mucho más amigables con el uso del agua y químicos para quebrar las piedras.

SETENTA POR CIENTO DE GAS LO IMPORTAMOS Y PROVIENE DEL FRACKING

Debemos darle la bienvenida a la decisión de la presidenta Sheinbaum de explorar el fracking como un mecanismo eficiente para obtener gas y petróleo. Sobre todo cuando dependemos en más de 70% del gas importado, sobre todo de Texas, que es por fracking, entonces era hasta absurdo que nosotros, teniendo piedras lutitas y posibilidades de extraer nuestro propio gas, tuviéramos que importarlo en su totalidad de Estados Unidos, cuando ellos lo han producido con fracking. Entre las 10 conclusiones del Comité de Científicos están varias preocupaciones ambientales, como la prioridad de incorporar de manera acelerada fuentes renovables de generación de energía eléctrica. O la de implementar medidas de eficiencia energética. Una importante es prohibir las actividades de extracción de gas natural de yacimientos no convencionales (es decir, usando fracking) en la región de la cuenta Tampico-Misantla. O confirmar la existencia de agua salada en cuerpos de agua profunda y, así, evitar que estén conectados con acuíferos someros.

RETOS: PEMEX Y NUEVOS CONTRATOS PARA FRACKING

Sin embargo, vendrán retos que todavía no resolvemos. Uno es de dónde obtendrá Pemex los recursos para iniciar estos proyectos. Sabemos que la tecnología la tiene Estados Unidos, pues hace quince años importaba gas y petróleo, y hoy, gracias al fracking, es el principal productor de hidrocarburos del mundo. Y lo hace con tecnologías modernas, de menor uso de agua y con químicos más amigables con el medio ambiente. Quizá Pemex deba crear una unidad especial para el fracking. La otra gran duda son las inversiones mixtas. No parecen nada atractivos los contratos existentes, donde Pemex lleva la mayoría. Entonces los contratos podrían modificarse, hacerse atractivos y ver la manera de ganar para el Estado y para los privados. Hay mucho por hacer en fracking. Lo importante es que es una vía para dejar de depender tanto de la importación de gas y también para reactivar la producción petrolera. Es un tema de soberanía energética, donde la 4T da un giro y toma la decisión acertada, menos ideológica y totalmente realista.

BANXICO CON 6.50%, PERO INFLACIÓN DE 3% HASTA 4T2027

El Banco de México decidió, por consenso, mantener la tasa de interés en 6.50 por ciento. Después de varios recortes en la tasa, en mayo tomó la decisión de sostenerla en 6.50%, lo cual es un nivel que puede ayudar a combatir la inflación. Que hoy en día va en convergencia con un 4% anual para finales de 2026. Sin embargo, la meta es llegar a 3% anual. Y ahí es donde a muchos no les encantó que, otra vez, el Banco de México aplace la fecha para alcanzar la meta de 3% anual. Ahora la aplaza del segundo hasta el cuarto trimestre de 2027. Para varios analistas, el instituto central podría tener una tasa más elevada para conseguir llegar a la meta de 3% un poco antes. Sin embargo, en los últimos datos la inflación sí ha venido bajando, como lo vimos en julio con una inflación de 3.10 por ciento. Además, el viento a favor del Banxico es que la tasa de la Reserva Federal se mantenga en el rango de 3.50%-3.75%, manteniendo un diferencial de tasas de casi 3 puntos al tener la tasa en México en 6.50 por ciento. Con ello, el tipo de cambio seguirá viéndose fortalecido. Por lo pronto, hubo consenso en el banco central gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, junto con Galia Borja, Jonathan Heath, Omar Mejía y Gabriel Cuadra.