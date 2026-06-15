Mundial: debaten ocupación; Coca-Cola, edición; Space X: ¿colonizar Luna y Marte?

Se armó un debate acerca de si el Mundial ha generado ocupación de visitantes o no. Si hay derrama turística o no. Y ahí no vemos nada de malo en lo intentado en México, tratar de aprovechar el Mundial, donde sólo se cuenta con 10% de los partidos (13 de los 104 partidos). Pero tuvimos la inauguración por tercera vez, siendo el Estadio Ciudad de México el único en obtenerla.

Y sí se despertó la fiebre mundialista. Ese día, la presidenta Claudia Sheinbaum decretó un día sin clases, sin trabajo para burócratas, y pidió a las empresas hacer home office. Desde luego, el día sin clases y el home office también se debieron a la falta de movilidad en la Ciudad de México, empeorada con las marchas de la CNTE, a las que se sumaron varias protestas.

SECTUR: 85% EN CDMX; 75% EN GUADALAJARA; 60% EN MONTERREY

Aun así, México está intentando una mayor derrama turística. Y lo está logrando. Claro, no serán los 5 millones de turistas adicionales pronosticados por la FIFA. Pero sí habrá, por lo menos, un millón de turistas adicionales.

En ocupación hotelera, algunos representantes del sector han dicho que sigue baja, en 60 por ciento. Por eso le preguntamos a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y nos revela la ocupación hotelera: en la Ciudad de México se alcanzó entre 80 y 85%, algo similar a la Fórmula 1. En Guadalajara se tiene 75% de ocupación hotelera y en Monterrey se ha alcanzado entre 60 y 65 por ciento.

PLATAFORMAS COMPITEN

En cuanto a aplicaciones para recibir asistentes, todavía no se cuenta con datos, pero es de esperarse que también hayan aumentado sus estancias. En aplicaciones, como Airbnb, en México ya pagan impuestos y tienen medidas de seguridad, por ello los hoteleros ya no pueden argumentar que realizan una competencia desleal.

COCA-COLA, CON EDICIÓN DE LA SELECCIÓN

Coca-Cola México lanza una edición especial de latas: mitad pintadas con el clásico rojo de su marca y la otra mitad del verde de la Selección Mexicana, de la cual son patrocinadores. Esto lo harán cada vez que la Selección Mexicana gane un partido. Por lo pronto, le ganó a Sudáfrica 2-0 y el marcador se verá en la lata. El proceso logístico es complejo. Tendrá una duración de una semana (mientras dura el marcador de ese partido). El sistema debe trabajar como reloj: proveedores de latas, centros de distribución y canales de venta, todos a tiempo. Se concentró la producción en las plantas de FEMSA, la principal embotelladora, y en la Industria Embotelladora de Querétaro (IEQSA).

Y claro que están pensando en la posibilidad de un quinto partido para la Selección Mexicana, y ahí habría otra edición coleccionable. Las marcas están en la fiebre mundialista. Coca-Cola, siendo patrocinador de la Selección, está probando una lata que puede ser coleccionable.

SPACE X: 2 BDD, MÁS QUE VARIAS ECONOMÍAS

Space X salió a Bolsa convirtiéndose en una empresa, tan sólo en su salida a Bolsa, con un valor de 2 billones de dólares.

En el mercado, Space X vale más que el PIB de varios países. No son comparables, pero sí llama la atención que Space X entre a una categoría que era reservada a las economías nacionales. Entra al selecto grupo de empresas con valor de 2 billones de dólares, junto con Alphabeth, Nvidia y Apple. La economía mexicana tiene un PIB de 1.8 billones de dólares, similar al de Corea y España. Turquía tiene un PIB de 1.3 billones de dólares.

Con la salida a Bolsa de Space X, su principal accionista, Elon Musk, quien ya era el hombre más rico del mundo, pasa de multimillonario a billonario. Lo más curioso es lo que el mercado está comprando: la promesa de Elon Musk de ¿colonizar La Luna y Marte?

Parece mentira, pero de verdad le creen a Elon Musk. Le creen porque ha tenido éxitos como cuando lanzó Tesla con los autos eléctricos o con Sterlink. Y ha tenido fracasos como el de la adquisición de Twitter, transformado en X.

Space X tiene el negocio de internet satelital de Starlink con gran valor. También tiene el negocio de cohetes para colocar en el espacio los satélites. Cuenta con contratos de la NASA. Hasta ahí va bien.

Pero creerle a Elon Musk que van a conquistar la Luna y Marte con colonias de humanos, es mucha confianza. Algunos conocedores del mercado pidieron entrar a comprar acciones de Space X y, en un par de meses, después de la burbuja, venderlas.