Mundial: buena imagen, mala afluencia; Nu quiere liga nacional; Fan ID y sanción

El Mundial trajo regalos inesperados. Trajo el “¿y si sí?”. Por el Mundial conocimos la historia del pato Merlín. Se hizo viral el “quiere volar”. Nos brindó alegría y unidad. Pero lo que el Mundial no nos dio fue una derrama económica grande.

Sólo tuvimos 13 partidos en México de los 104. Pero para esos 13 partidos y la inauguración, por tercera vez en México, se llevaron a cabo obras federales, estatales y privadas que, debemos decir a su favor, ahí se quedan, como un mejoramiento de la infraestructura y de los estadios de futbol. Pero los gastos fueron elevados.

El gobierno federal, tan sólo para remodelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, gastó 6,300 millones de pesos. Fue un gasto necesario, después del descuido intencional en que lo tuvo López Obrador para impulsar el AIFA.

Sin embargo, el AICM tuvo poca afluencia de turistas por el Mundial. Nos dice el almirante Juan José Padilla Olmos, director del aeropuerto capitalino, que el año pasado, sin Mundial, en junio se tuvo un pasaje de 3 millones 700 mil personas en el AICM. Este junio, con todo y Mundial, se tuvieron 3 millones 531 mil personas que llegaron por el AICM, menos que en un año normal.

Padilla Olmos considera el alto costo de la turbosina el causante del menor tráfico de pasajeros. Y, también, muchas personas postergaron su visita a las sedes mundialistas pensando en los festejos futboleros y los problemas logísticos de tenerlos.

Con cifras preliminares, el CNET, junto con el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún, estimaron apenas la llegada de 175 mil turistas extranjeros por el Mundial de Futbol.

La FIFA pronosticó la idea de tener en México, por el Mundial, hasta cinco millones de turistas en México, internacionales y nacionales.

Se espera que el Mundial pueda dar un empujón de 0.3% del PIB, no más allá. Aun así, funcionó para la imagen del país.

NU PLANEA INVERTIR 4,200 MDD

Los bancos digitales llegaron de manera disruptiva. Vimos el caso de Banco Plata, con todo y concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo. Y ahora vemos a Nu, otra institución 100% digital que acaba de recibir su licencia como banco en México.

Creado desde 2013 por el empresario colombiano David Vélez, Nu probó suerte en Brasil. Le fue bien. El modelo de una institución sin sucursales, digital, ofreciendo cuentas con buen rendimiento, fue exportada a México.

Su rendimiento de 13% anual en México fue atractivo para un depósito por hasta 25 mil pesos. Hoy, Nu cuenta con 15 millones de clientes. Los bancos tradicionales no ofrecen esos rendimientos.

Nu obtuvo el viernes su licencia como banco en México. Esto es importante. Ahora podrá ofrecer toda clase de servicios financieros, pero a sus clientes también les ofrecerá la garantía del IPAB, donde, si el banco quiebra, tienen cerca de 3 millones 500 mil pesos garantizados (400 mil UDIs). Además, se podrá fondear más barato.

David Vélez, el fundador de Nubank, tuvo una reunión con la presidenta Sheinbaum, para anunciarle la inversión de 4,200 millones de dólares de 2026 a 2030. Nu quiere jugar en las ligas mayores.

FAN ID, BUENA IDEA, FALTÓ CUIDADO

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en medio del ambiente mundialista, hizo su trabajo: multó por 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol. La multa fue por el uso del Fan ID, donde se tiene una base de datos con fotografía de los asistentes a los estadios de futbol.

El Fan ID, siendo buena idea, cometió dos infracciones. Una, no informó a los aficionados que sus datos biométricos (fotografías) son sensibles. La segunda infracción vino como consecuencia de no tener el consentimiento de la persona.

Solamente se tenía el marcado de una casilla en un sitio web, sin la firma autógrafa o electrónica de la persona dando su consentimiento. La Federación Mexicana de Futbol tiene como comisionado a Mikel Arriola, un buen ejecutivo y operador, con ideas frescas, como el Fan ID, pero deberá hacer caso a la secretaría a cargo de Raquel Buenrostro, quien, como nueva protectora de datos personales, no dejó pasar los faltantes del Fan ID.