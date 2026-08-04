El mensaje del SAT con Codere; éste, el único que mantiene hipódromo y 65 casinos

En el caso Codere, la operadora del Hipódromo de las Américas y de 65 casinos, el mensaje del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para las empresas es claro: el SAT les va a ganar en tribunales.

Muchas empresas se iban a litigios, algunos válidos, otros no tanto, en conflictos que duraban años con el SAT.

Las leyes fiscales cambiaron a favor del Sistema de Administración Tributaria y los tribunales también lo hicieron con la reforma judicial a favor del organismo cobrador de impuestos. Las empresas grandes con adeudos de años con el SAT han terminado pagándole. Desde Telmex hasta BBVA.

Esto le sucedió a Codere.

EL GOLPE, 19.6% DE ICELA Y 12% DEL NEGOCIO

Seamos precisos: el SAT pondrá en subasta 19.6% de una filial de Codere, ICELA, que viene representando alrededor de 12% del Hipódromo y de los casinos. Éste es el tamaño del golpe para la empresa de origen español, especializada en juegos y apuestas, cerca de 12% de su operación total en México.

Es un golpe, sí, pero Codere puede salir bien librado. Termina su adeudo fiscal. Las autoridades lo ven con buenos ojos al ser un operador que cumple con la ley (a diferencia de otros tenedores de casinos). En imagen, Codere saldrá con saldos positivos.

HIPÓDROMO, CODERE ES EL ÚNICO QUE LO OPERA

Y no es menor. Codere es el único operador de un hipódromo (el más grande, el de Las Américas en la Ciudad de México) al que ha mantenido en marcha, con distintas carreras, buscando hacerlo atractivo. Todos los demás que tenían hipódromos los han ido cerrando. Recordemos que, anteriormente, sólo si tenías un hipódromo o galgódromo, por ser negocios de difícil operación, te permitían tener casinos. A la fecha, ya no hay otro hipódromo en el país, sólo el Hipódromo de las Américas que opera Codere. Pero los hubo en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Culiacán, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, pero los operadores terminaron renunciando a su obligación de mantenerlos y sólo se quedaron sin casinos.

El Hipódromo de las Américas logra albergar hasta 2 mil caballos, realizando 1,100 carreras al año, siendo 650 pura sangre y 450 cuarto de milla. Abarca 52 hectáreas. Y sí es uno de los atractivos turísticos de la Ciudad de México.

Codere seguirá operando el Hipódromo de las Américas y 65 casinos en México.

LITIGIO DESDE 2008 QUE TERMINÓ EN LA CORTE

El litigio con el SAT fue por años. Y esto es lo interesante. La autoridad tributaria quiere mandar el mensaje de que quien se meta en litigios fiscales, aunque sea por años, lo va a perder.

El litigio de Codere con el SAT viene desde 2008. Para el SAT, en 2008 y años posteriores, Codere no debió haber hecho una deducibilidad por pérdida cambiaria por un préstamo de 150 millones de dólares. Tampoco debió presentar pérdidas fiscales más altas de las que obtuvo. Ni tener operaciones con partes relacionadas. Todo eso la llevó a que en el año 2012 el SAT le impusiera un crédito fiscal por 561 millones de pesos. Codere se inconformó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, llevando la revisión hasta una resolución en 2025. Ya con nuevas leyes tributarias y con otros tribunales, el SAT pudo reponer el procedimiento en la Suprema Corte de Justicia. Y fue en 2025 cuando el adeudo fiscal se elevó hasta 1,272 millones 385 mil 927 pesos.

A pesar de que Codere intentó promover un juicio de nulidad, la Corte rechazó el intento de la empresa de juegos y apuestas. El caso se volvió a ver en la Corte. Fue revisado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso negar el amparo a Codere en la Primera Sala. Lo respaldaron la ministra Loretta Ortiz y el ministro Jorge Mario Pardo. Sólo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra. Y la ministra Margarita Ríos Farjat se declaró impedida por haber sido titular del SAT durante la tramitación del asunto.

SAT SUBASTARÁ Y CODERE PREFIERE SEGUIR ADELANTE

Con esta situación en contra, Codere terminó aceptando la derrota en los tribunales. Y el SAT podrá subastar 19.6% de las acciones de una subsidiaria de Codere, llamada Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (ICELA), y que llega a representar alrededor de 12% del negocio total de Codere

El mensaje del SAT es claro: quien se mete con el Servicio de Administración Tributaria, en un litigio de años, no sale bien librado, y menos ahora con nuevas leyes y nuevo Poder Judicial. Y para Codere es mejor aceptar la pérdida de 19.6% de ICELA y seguir siendo una operadora de casinos y del hipódromo con todas las de la ley.