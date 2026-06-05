Inversión, ¿19 meses a la baja o punto de inflexión?

Salió el dato de la Inversión Fija Bruta, la que es en maquinaria y equipo, así como en construcción, que es el principal indicador de cómo va la inversión privada.

VA PARA 2 AÑOS DE CAÍDAS

El dato indica una pobre inversión, pues en su medición anual lleva bajando, de manera continua, 19 meses. De continuar la baja en la Inversión Fija Bruta, se llegará a los dos años de descensos, algo sólo visto a inicios de siglo y en el arranque de 2019 y la pandemia de 2020.

La construcción cayó -3.2%, destacando la caída de la construcción residencial -8.4 por ciento.

El segmento de maquinaria y equipo también bajó 3.2 por ciento.

PERO EL REGISTRO MENSUAL REPUNTA

Sin embargo, hay un visto positivo. La medición mensual del dato de marzo frente al de febrero.

En el indicador mensual, la Inversión Fija Bruta creció 0.4%, y conste que había descendido los dos meses anteriores, enero y febrero.

En construcción siguió cayendo -2.4 por ciento.

En maquinaria y equipo aumentó 3.1%, y había caído durante cinco meses.

Se siente un pequeño alivio en el indicador mensual.

No cabe duda de que la Inversión Fija Bruta, que marca el ritmo de la inversión privada, plantea un estancamiento. Las razones las conocemos: reforma judicial que generó incertidumbre jurídica, problemas de inseguridad pública que impiden invertir de manera constante, la desaparición de órganos autónomos y la falta de atención a las micro y pequeñas empresas frente a mayores costos laborales sin alicientes. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, nos confía que con el programa de inversión para infraestructura comienza a llegar nueva inversión en energía y puede ser el despertar de la inversión privada. Y si los astros se alinean, vendrá un ligero empujón al consumo con el Mundial y, sobre todo, si se logra una buena renegociación del T-MEC, se tendría un factor de certidumbre. Esperemos.

AEROMÉXICO TRAE TARJETAS

Aeroméxico e Inbursa hacen una alianza interesante en tarjetas, utilizando la red de Mastercard. Y, con esto, Inbursa se planta frente a la tarjeta de American Express, que trae Aeroméxico. La de Inbursa consistirá en tres tarjetas de crédito y una de débito para viajes frecuentes o para maximizar beneficios o subir de categoría. Marco Antonio Slim Domit, presidente de Inbursa, así como Silvana Hernández, presidenta de Mastercard para el norte de América Latina, están complacidos con el nuevo producto. Y, desde luego, para Aeroméxico es tener más alternativas para competir en lo que quiere, una aerolínea de mayor valor agregado.

K’ÍIWIK, EL MUNDO MAYA COMO PRODUCTO REGIONAL

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, está activa en el sureste del país. Primero comentó que Mahahual sí tendrá inversión, pero equilibrada con el medio ambiente (por el tema de Royal Caribbean con Perfect Day, que se canceló por no cumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental). Y ahora Rodríguez entró a un tema interesante, el de K’íiwik, la feria turística del mundo maya. Resulta que ahí participaron cinco países (México, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador) y cinco estados de México (Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán). De hecho, estuvo Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, quien recordó que su estado recibe 33 millones de visitantes con 155 mil cuartos de hotel, y se necesitan productos como el Mundo Maya. También estuvo Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, inaugurando la feria, y puso el dedo en lo importante: el Mundo Maya es un producto regional, no de un estado o un solo país, es de varios países y varios estados de México. Habían pasado 13 años sin esta feria y por fin la regresan.