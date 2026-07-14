Infonavit, opacidad y cartera vencida prenden alertas en empresariado

Los empresarios ya no saben qué hacer para que el Infonavit informe, sea más transparente y modifique su organigrama para volver a ser tripartita. El empresariado no tiene datos del Infonavit y, lo peor, la poca información que se tiene es alarmante.

CCE ESPERA CAMBIOS EN EL INFONAVIT

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, nos dice que esperan cambios en el Infonavit porque su asamblea, como órgano máximo de decisión, ha dejado de informar a los tres organismos del sector privado, Concamin, Concanaco y Coparmex. Los cambios podrían ser legales. El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, no ha informado lo que sucede en el instituto, so pretexto de que no puede hacerlo a otras dos direcciones sectoriales, la empresarial y la de trabajadores.

CONSTRUIRÁN UN MILLÓN DE VIVIENDAS, PERO EN OPACIDAD

En el Infonavit, como se sabe, se creó una compañía constructora. No se sabe nada de ella, únicamente que siguen los planes de construir un millón de viviendas en el sexenio, ¿pero quienes son las empresas constructoras, cuáles fueron las licitaciones, bajo qué condiciones se utilizaron los recursos de los trabajadores en sus cuentas de vivienda? Es más, el Infonavit ni siquiera informa a las dependencias del gobierno en conjunto, sino por separado.

SE TEME UN INFONAPROA

Y, lo peor, el Infonavit trae una cartera vencida que crece trimestre tras trimestre y, como diría el clásico, nadie hace nada. Se teme que a futuro haya un Infonaproa. El Infonavit avisó al Congreso que, al cierre de 2025, la cartera vencida había tenido un crecimiento de ¡21.1%! La cartera vencida llegó a los 421 mil 246 millones de pesos. Representa 21.1% del billón 985 mil millones de pesos de cartera de créditos del instituto. Octavio Romero Oropeza, como bien se sabe, fue cercano al presidente López Obrador. Fue su director de Pemex durante el sexenio obradorista y las cuentas que dejó en Petróleos Mexicanos fueron de un crecimiento de cartera vencida a los proveedores que hoy llega hasta los 20 mil millones de dólares. Tampoco se pudo elevar la producción, al contrario, fue bajando.

UNA CARTERA VENCIDA DE 21%… AY, NANITA

Y ahora Octavio Romero Oropeza, siendo director del Infonavit, ha preferido ir sólo en el instituto, olvidándose de que es un organismo tripartita y que debe informar a empresarios y trabajadores. El problema de cartera vencida se antoja difícil y puede ser un búmeran para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene un objetivo importante de alcanzar el millón de viviendas construidas, pero no con cartera vencida. Hoy, la cartera vencida del instituto, la que se conoce, llega a 21 por ciento. Y ahí, por ejemplo, ni siquiera se le permite a la Asociación de Bancos de México revisar la cartera compartida con los bancos comerciales. Esa cartera vencida puede convertirse en un serio dolor de cabeza y, al paso que va, en un Infonaproa si no se le atiende. Y, como dice Medina Mora, crece y crece trimestre tras trimestre.

BMV LOGRA FINANCIAR 355 MIL MDP

La Bolsa presume financiamiento e integrantes. La Bolsa Mexicana de Valores hizo un balance del primer semestre de 2026. Le fue bien. Canalizó 355 mil 243 millones de pesos a empresas e instituciones. De esos 355 mil 243, la gran mayoría, 337 mil 267 millones de pesos, fueron de mercado de deuda, sobre todo de bonos a largo plazo.

DEUDA, LO DE HOY: PEMEX, BIMBO, FEMSA, BBVA

Los principales emisores de deuda de largo plazo fueron:

-Pemex con 31,500 millones de pesos.

-BBVA México con 15,272 millones de pesos.

-Bimbo con 12 mil millones de pesos.

-Grupo Aeroportuario del Pacífico con 10,718 millones de pesos.

-Coca-Cola FEMSA con 10 mil millones de pesos.

-Kimberly-Clark con 10 mil millones de pesos.

-Sigma Alimentos con 10 mil millones de pesos.

Pero también llegaron nuevos integrantes a la Bolsa.

Fue el debut de Fibra Park Life, especializada en vivienda en renta.

También llegó Banco Sabadell México, con su primera emisión bursátil.

Credijal fue la primera empresa bajo el programa De cero a Bolsa, siendo una financiera especializada en arrendamiento y crédito automotriz.

Como vemos, la Bolsa, presidida por Marcos Martínez y dirigida por Jorge Alegría, recobra vida, a pesar de una economía con bajísimo crecimiento.