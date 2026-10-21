Es ley: pagos digitales; y viene Cuenta Fácil sin RFC

La oposición tuvo dudas, pero, aun así, el Senado aprobó con 73 votos a favor y 34 en contra la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La ley recién aprobada por el Congreso es una iniciativa enviada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, donde se busca eliminar lo más posible el uso de efectivo.

VIENE EN GASOLINERAS Y CASETAS DE PEAJE

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda (Edgar Amador) deberá determinar los sectores que deberán aceptar el pago con tarjetas de crédito o con celulares. De antemano, se sabe que estos sectores serán los gasolineros y las casetas de peaje.

PAGAR CON QR

En los cómos viene la nueva facilidad revisada por el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, para pagar a través de sus dos sistemas, Cobros Digitales (CoDi) y Dinero Móvil (Dimo). Ambos sistemas utilizarán códigos QR, donde, mediante el celular, las aplicaciones de los bancos leerán los QR y de inmediato podrán tener acceso al pago.

Estos pagos digitales no habían funcionado por tener más de diez pasos. Era poco aplicable a la vida diaria.

ABM, VIENE CUENTA FÁCIL

La Asociación de Bancos de México, presidida por Emilio Romano, está más que interesada en apoyar los pagos por la vía digital, con teléfono o con tarjetas de débito o crédito. Para ello, es necesario que todos los negocios, sobre todo los pequeños y también los informales, tengan terminales punto de venta. O bien, la facilidad de aceptar pagos a través del teléfono celular con un QR. Pero un factor esencial para que funcione la nueva Ley de Pagos Digitales y Electrónicos va a ser tener una cuenta bancaria. Con una cuenta bancaria, el pequeño comercio o empresa podrá aceptar pagos digitales que vayan directamente a la misma. Aunque muchos le tienen miedo a abrir una cuenta bancaria por el cobro de impuestos.

CUENTA SIN RFC Y POR MÁS DE 100 MIL PESOS

La solución, promovida y aceptada por Hacienda, fue abrir cuentas bancarias donde sólo requieras el INE, comprobante de domicilio y prueba facial de vida. Sin tener que presentar el Registro Federal de Contribuyentes.

En la cuenta se podrán depositar más de 100 mil pesos. No es nada despreciable. La cuenta tuvo el nombre técnico de 2Bis. Pero para el público va a ser Cuenta Fácil.

La Ley de Pagos Digitales y Electrónicos puede ir eliminando tanto uso de efectivo y, a la par, ir disminuyendo la informalidad. Por lo pronto, el gobierno y los banqueros la apoyan con todo. Esperemos que empiece a tener resultados.

ENCUESTA CITI, ECONOMÍA CRECE

Citi presentó su más reciente encuesta con los 37 analistas. Es la más oportuna del mercado al levantarse cada quince días. Los resultados son de la segunda quincena de octubre.

Julio Ruiz, economista en jefe de Citi, nos cuenta que, a pesar de la oportunidad de la encuesta, ayer el Indicador Oportuno de Actividad Económica mostró un crecimiento anual en septiembre de 3.7%, y esto puede mejorar la estimación de crecimiento. La encuesta muestra un crecimiento para finales de 2026 de 1.4 por ciento. Podría ser mayor.

En tasa de interés, la encuesta muestra que el Banco de México mantendrá la tasa de referencia en 6.50%, aunque dependerá de qué tan hawkish se encuentre la FED: si sube mucho la tasa… cuidado.

En tipo de cambio, la encuesta viene un poco retrasada por los últimos días. Espera 18.20 pesos por dólar a fin de año, pero varios bancos han elevado su pronóstico a 18.50. En inflación no hay sorpresas, se espera 3.90% a fin de año.

Bien por Citi y su encuesta oportuna. Es una buena guía.

EBRARD EN EL SENADO, T-MEC Y SEMICONDUCTORES

Marcelo Ebrard, al comparecer ante el Senado, tuvo el respaldo de todos los partidos políticos, bueno, casi todos: el PAN lo cuestionó. Pero a Marcelo le fue bien al informar sobre las negociaciones en el T-MEC, y el secretario de Economía expresó satisfacción al ver que Donald Trump se animó a decir que se estaba cerca de un acuerdo. Mañana mismo buscará a la Representación Comercial de EU y al secretario de Comercio para ver los avances. Por otro lado, Ebrard no dejó pasar el buen dato del crecimiento económico en septiembre, 3.7% anual, que trae el Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE). Y un dato clave, Ebrard buscará que México sí participe en el negocio de semiconductores que el mismo Estados Unidos está repatriando de Asia.

Se le podrá criticar a Marcelo, pero de que trabaja y trae ideas de hacia dónde avanzar, no hay duda.