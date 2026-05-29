Cruzada bancaria: a digitalizar

Los bancos, al grito de sí se puede, decidieron meter el acelerador a su proceso de digitalización y dejar atrás los temerosos intentos de eliminar el uso de efectivo en gasolineras y casetas para dar paso a eliminar el efectivo en cuentas bancarias y pequeños comercios.

QUE FUNCIONEN DIMO, CODI Y SPEI

A la voz de México Paga Digital, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, junto con Eduardo Osuna, director del BBVA (quien ha sido un gran promotor de la digitalización), con Mauricio Naranjo, director de Monex, y Jorge del Castillo, director de MUFG, presentaron la estrategia para dejar de utilizar el efectivo. Se llama México Paga Digital y tiene dos novedades fuertes.

En primer lugar, buscan que los medios de pago digitales del Banco de México, como CoDi y DiMo, junto con el SPEI bancario, se conviertan en medios de pago del día a día. ¿Cómo? Que se puedan utilizar mecanismos digitales para el pago con tarjeta de crédito o débito, pero de manera sencilla. CoDi (mediante códigos QR) y DiMo (transferencias mediante el teléfono móvil) no han tenido aceptación, pues los procesos para garantizar que la persona es la que tiene la cuenta son engorrosos. Esto cambiaría.

Además, la banca propone una nueva cuenta que pueda aprobar el Banco de México para manejar el dinero de manera digital. Se trata de la cuenta Nivel 2 Bis, por hasta 15 mil Udis (132 mil pesos).

Ahí, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, les brindó confianza a los banqueros, al señalar que están trabajando en los permisos y la regulación para tenerlos lo antes posible.

USAR EMPRESAS ANCLA A FAVOR DE PEQUEÑA EMPRESA PARA SACAR CRÉDITO

En México, 80% de las operaciones diarias se realiza con efectivo. Sólo 20% es digital, mediante tarjeta. Y 25.4% de la economía es informal. Estos dos retos, el efectivo y la informalidad, podrían quedar atrás si los bancos logran digitalizar a todo el mundo.

La propuesta es hacerlo mediante empresas ancla.

Que una gran empresa ancla, como las embotelladoras de refrescos, léase una FEMSA Coca-Cola, o una gran distribuidora de pan, como Bimbo, o una embotelladora como PepsiCo o las cerveceras pudieran atestiguar a favor de las micro y pequeñas empresas para sacar un crédito bancario. ¡Ojo!, sólo pidiendo su historial de flujos, antigüedad y relación comercial. No se pediría el RFC, por eso de que no vayan a creer que es para cobrarles impuestos.

La banca decide quitar todas las trabas para digitalizar en serio, lo cual fue música para los oídos de Edgar Amador, secretario de Hacienda, quien también busca la digitalización.

BBVA, POR DEBAJO DE RIESGO SOBERANO

En BBVA México abrieron las botellas de tequila para celebrar. El banco dirigido por Eduardo Osuna de verdad hizo historia. Es el primero en colocar mil millones de dólares, pero, sobre todo, lo hace por debajo de la tasa exigida al riesgo soberano de México.

BBVA México emitió notas senior quirografarias en mercados internacionales a un plazo de cinco años, y a una tasa fija del 5.4 por ciento.

Actualmente, la deuda soberana se colocó en 5.6% a tasa fija.

La colocación, incluso, tuvo sobredemanda.

El modelo de negocio del BBVA México ha gustado, basado en la incorporación de aplicaciones y tecnología a un banco al menudeo, de retail, que, además, mantiene el modelo mixto: una fuerte aplicación, totalmente inserto en la inteligencia artificial, pero que mantiene sucursales para captar todo tipo de público.

Y la colocación bancaria es la primera en su tipo por debajo del riesgo de la deuda soberana de México. Beatriz Muñoz Villa, directora de Finanzas del banco, decía que era una muestra de confianza en su institución. Sin duda.

MERCADO PAGO CON MODO BLINDADO

Mercado Pago lanza en México su Modo Blindado para llevar el teléfono fuera de casa y, sin preocupación, poder hacer operaciones. El Modo Blindado detecta cuando el usuario no está en su WiFi que acostumbra y, al salirse, de manera automática se restringen operaciones y montos para evitar fraudes. Esto da seguridad. Hoy en día, varias cuentas bancarias están en el celular y, si se pierde o si en la calle entra a un internet no seguro, cuidado. Es interesante porque Mercado Pago, siendo el brazo financiero de Mercado Libre, ya pidió la licencia bancaria y, con este tipo de productos, va ganando puntos a su favor para obtenerla.