CRT se acerca a privados; azúcar, con acuerdo dulce; Interoceánico, ¿y ahora?

Un cambio positivo en la 4T, por lo menos en materia de telecomunicaciones. Se comienza a ver a la industria como un actor clave al cual apoyar con más espectro de telecomunicaciones.

Hay un cambio de actitud en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones hacia la industria privada. La invitó a participar en la consulta pública para la licitación de redes inteligentes.

Se trata de redes de telecomunicaciones que sirven para las industrias, con sus usos específicos.

Se tuvo hasta ayer, 15 de julio, para enviar las propuestas y comentarios al modelo de licitación del gobierno federal, donde se busca digitalizar industrias clave, que van desde la automotriz y manufacturas hasta el turismo y, desde luego, las que tengan que ver con inteligencia artificial. En salud, los hospitales podrían llevar un monitoreo a distancia de sus pacientes. En la minería se podrían realizar varias operaciones que, por lejanía, necesitan comunicarse.

Norma Solano, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, nos ha comentado lo importante que es asignar más espectro a la industria para ser más competitivos y eficientes.

Incluso, Marisol Nava, directora general de Licitaciones, ha invitado a 170 empresas interesadas en la licitación de espectro de estas redes inteligentes, donde los operadores podrán dar conectividad a otros participantes.

El ejemplo es interesante. En un parque industrial podrá tenerse un mismo ecosistema inmobiliario digital.

La licitación planea poner 40 Mhz en la parte alta de la banda de 2.3 Ghz. Esto viene en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de bandas de Frecuencias 2026.

VIENE 5G PARA FINES DE AÑO

Esto es un preámbulo de lo que podría pasar más adelante con el espectro.

En primer lugar, viene un cambio interesante, licitar espectro y quien desarrolle la red, entonces, tendrá una recuperación en el pago de los derechos. Aquí hay un cambio.

El otro punto es que, para finales de año, podría venir el espectro más jugoso del mercado, el de 5G, donde todos querrán participar. Ahí apunte, desde luego, a Telcel, que lleva la mayor posición de mercado, a AT&T, que ha venido mejorando su participación. Y podríamos encontrar sorpresas que van a ser un tema de controversia, como la posible participación de ALTÁN. Por lo menos en la CRT no le ven problema a esa empresa pública, que al participar contra privados puede traer conflicto de interés.

BUEN ACUERDO AZUCARERO, FALTA EN REVISIÓN T-MEC

Estados Unidos importará 1.15 millones de toneladas de azúcar mexicana. Sin duda, es un arreglo positivo a favor de los cañeros mexicanos. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum la que dio a conocer la noticia: México podrá elevar en 512% sus exportaciones de azúcar para el ciclo 2026/2027.

El acuerdo es positivo. Sin embargo, puede ser temporal, pues en este momento Estados Unidos necesita el azúcar, pero todavía no hemos regresado al mercado con libre acceso, como el que se tenía previo a 2014.

Banamex plantea que se aproveche la revisión del T-MEC para regresar a las condiciones de libre comercio con Estados Unidos.

TREN INTEROCEÁNICO, OTRA VEZ

Hace unos días, la presidenta Sheinbaum pudo mencionar cómo Hyundai utilizó el Corredor Interoceánico para desembarcar sus automóviles en Salina Cruz, Oaxaca, llevarlos por tren hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y de ahí seguir su camino.

En los hechos, ésta es una competencia con el Canal de Panamá.

Y, desde luego, hace crecer a México en una modalidad logística.

Sin embargo, ayer supimos de otro descarrilamiento del Tren Interoceánico sucedido la madrugada del martes. En la Línea Z un vagón de carga se descarriló. Esto en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Debe revisarse urgentemente ese tramo. Fue el mismo que sufrió un descarrilamiento en 2025. La idea y la puesta en marcha del Corredor Interoceánico, desde luego, es positiva. Pero los descarrilamientos, simplemente, no pueden seguir.