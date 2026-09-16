Crecimiento y distribución, Presidenta entra al debate

La presidenta Sheinbaum entra de lleno al debate del crecimiento. Y tiene razón cuando menciona que se debe crecer, pero a la par buscar una mejor distribución de la riqueza.

La Presidenta criticó a aquellos que siguen con “la cantaleta de crecimiento y crecimiento”. Incluso defendió el sexenio lopezobradorista, argumentando que el bajo crecimiento de 0.8% anual se debió a la pandemia de 2020, pero aún con ese bajo crecimiento se logró tener una mejor distribución de la riqueza.

ARGUMENTA REDUCCIÓN DE POBREZA

El crecimiento ha sido algo que ha quedado a deber la 4T, pero también es cierto que en distribución han tenido buenos resultados: la pobreza se redujo (13 millones de mexicanos dejaron de estar en condición de pobreza), sobre todo por el aumento al salario mínimo.

La 4T tiene muchos más programas sociales, que podrían ser mejorables. Son programas abiertos, a toda la población sin foco, y con dinero en efectivo. Pero los programas están ahí. Para algunos, esos programas son claves en tiempos electorales, para otros son la clave de un gobierno que busca distribuir la riqueza.

SE PUEDE CRECIMIENTO INCLUYENTE

La distribución de la riqueza sólo podrá ser permanente con un mayor crecimiento, un crecimiento incluyente, que a la par de crecer vea por mecanismos para repartir mejor lo producido. Por ejemplo, creciendo más se podrá reducir 56% de los trabajadores que en México viven en la economía informal. Si se crece más, el gobierno podrá contar con mayores ingresos y reducir su deuda.

La 4T no ha encontrado la fórmula para crecer, por una razón: pasa por la inversión privada. Y ahí es donde se tienen que ver varios puntos: infraestructura (electricidad, desde luego), certeza jurídica (la reforma judicial no ayudó), la inseguridad pública con tanta extorsión. Ya comenzaron un tímido apoyo a las micro y pequeñas empresas. Está bien. Es el camino correcto. Las micro y pequeñas empresas generan más de 70% de empleos del país.

Este año se estima crecer a 1.5%. Es una mejoría. Para el próximo año se espera crecer a 2%. Ayudarán los contratos mixtos en infraestructura energética que vienen en camino, donde ya se ve a la inversión privada (teniendo reglas claras) como un activo y no como el enemigo a vencer.

EDGAR AMADOR

Se menciona que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, no ha tenido gran exposición en las mañaneras… cuando ha estado en varias de ellas. Y el programa presupuestal que presentó trae metas realistas. Incluso el déficit fiscal se reduce de 4.1% del PIB a 3.9% del PIB para el siguiente. Y la deuda pública neta llega a 55%, pero se estima no hacerla crecer más.

Edgar Amador ha platicado con las agencias calificadoras. No sólo para evitar que la deuda crezca, sino también para tener otros aspectos institucionales que les interesan. Ha estado viendo a los empresarios, sobre todo por el tema de evitar una mayor deducibilidad, que es correcto: sólo dos de cada 10 grandes empresas pagan bien impuestos. Y ahí ha sido sensible con lo planteado por el Consejo Coordinador Empresarial (José Medina Mora) y el CNET (Antonio Cosío), en revisar tiendas mayoristas y reducir el cobro del Derecho de No Residente.

Amador está en su trabajo. Y la Presidenta se recarga en él para muchas iniciativas.

HOY, TASA DE INTERÉS DE LA RESERVA

Posiblemente hoy veamos un aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y esto impactará a todo el mundo y, claro, a nosotros de manera directa, siendo sus vecinos y socios. La tasa de interés de la Fed se encuentra en un rango de 3.5%-3.75%. Sin embargo, Kevin Warsh, el presidente de la Reserva, ha visto presiones inflacionarias provocadas, primero por los aumentos de aranceles, pero sobre todo por el alto precio de los combustibles derivados de la guerra con Irán.

La inflación de Estados Unidos en agosto fue de 3.4%, lejos del 2% que quieren. De seguro veremos subir un cuarto de punto la tasa de interés de la Reserva Federal. Y, con ello, el diferencial de tasas con México se reducirá.

Actualmente el Banco de México mantiene una tasa de 6.5%, casi 3 puntos porcentuales de diferencia, lo cual ayuda a invertir en instrumentos en pesos mexicanos, y por eso nuestra moneda ha tenido tan buena cotización.Para algunos analistas, el Banco de México tiene espacio para mantener su tasa de 6.5% a finales de año, aun con la reducción en el diferencial de tasas.