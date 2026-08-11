Combate reforzado al lavado; año complicado para el empleo formal

La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

DESPUÉS DE CI BANCO, INTERCAM Y VECTOR

Estas reglas vienen de las reformas a la ley en 2025 y 2026 y, desde luego, son respuesta también al reforzamiento en contra del lavado de dinero, sobre todo después de que en junio de 2025 el Tesoro investigó por lavado de dinero a tres instituciones financieras de México: CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector. Ninguna de las tres logró sobrevivir.

Las reglas, además, también se dan en medio de un contexto donde hay acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una corte de Nueva York, contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus funcionarios por tener nexos con el narcotráfico.

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Por eso, las nuevas reglas tienen dos características importantes. Una, trae el Enfoque Basado en Riesgo. Ya no se verá el lavado de dinero para todos por igual. Se detecta un grupo, se ve su exposición al riesgo, sus relaciones económicas, clientes, región geográfica, canales de distribución.

Hay actividades donde el lavado de dinero puede darse con mayor facilidad. Ha sido el caso del turismo, donde hemos visto a distintos cárteles de la droga tener tiempos compartidos en Puerto Vallarta o Mazatlán, por ejemplo.

También están actividades como la compra y venta de arte o las joyas.

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

El otro enfoque es el de identificar a la Persona Políticamente Expuesta (PEP). Este tema es clave por lo que hemos visto con políticos que podrían estar ligados al crimen organizado. Funcionarios públicos, jueces o gente del Poder Judicial, diputados o senadores. Todos son Personas Políticamente Expuestas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado en revisar las políticas para el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ha externado que para las Personas Políticamente Expuestas se necesita un seguimiento especial. Tener alertas. Una alerta, por ejemplo, es el uso de vehículos corporativos para ocultar la propiedad de la Persona Políticamente Expuesta. También la inconsistencia en sus datos con información disponible públicamente, como son declaración fiscal y salarios oficiales. También, que estas personas realicen negocios en industrias de alto riesgo.

SE COMPLEMENTA CON DIGITALIZACIÓN

De esta manera, Hacienda refuerza el combate al lavado de dinero y, desde luego, envía una señal al Tesoro de Estados Unidos de que en México sí se están llevando adelante las medidas contra el blanqueo del dinero.

Y, claro, debemos decir que Hacienda trae esfuerzos importantes para digitalizar todas las operaciones financieras y, así, evitar el uso de efectivo. Mientras menos uso de efectivo, menos posibilidades de tener lavado de dinero. En cambio, con el uso de tarjetas de débito o crédito, de transferencias y de teléfono móvil como medio de pago, se tiene la trazabilidad y el origen de los recursos. En otras palabras, Hacienda está más que ocupada en contra del lavado de dinero.

EMPLEOS FORMALES Y BAJO CRECIMIENTO

La generación de empleos formales vive un mal momento en la economía mexicana. De enero a julio, en los primeros siete meses del año, sólo se han generado 243 mil 78 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Ni siquiera se han podido reponer los empleos perdidos en diciembre, alrededor de 400 mil. Es la peor generación de puestos de trabajo formal desde el año 2020. En julio se perdieron 19 mil 550 empleos cotizantes en el Seguro Social.

Y en cuanto a patrones, los registros hablan de una baja de 2,046 patrones, equivalente a un -0.2% del total.

En julio fue el mes del Mundial de Futbol y, como sabemos, pudo haber contrataciones temporales e informales. El IMSS le achaca el mal dato de empleo al ser un mes con etapa descendente en el ciclo agrícola y fin del ciclo escolar. Sin embargo, en otros años, este tipo de tropiezos cíclicos no han sido tan marcados. Recordemos que estamos en una economía con muy bajo crecimiento y, además, donde existen pocos incentivos para que las pymes, altas generadores de empleo, puedan contratar personal de manera formal.