CFE cambia: se abre a inversionistas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está tomando un nuevo rumbo. Debemos celebrarlo. Se está abriendo a la inversión privada. Acaba de realizar su Primer Encuentro con Inversionistas, donde se vieron afores, bancos, empresas de energía, y todo bajo el paraguas de Luz Elena González, secretaria de Energía, y Edgar Amador, secretario de Hacienda, quien respaldó los trabajos con el sector privado.

La CFE, dirigida por Esther Calleja, pudo mostrarse en coordinación con González y su equipo de la Secretaría de Energía. Ahora sí hubo entendimiento. Y el acuerdo parece ser el abrirse a la necesaria inversión privada. El director de Finanzas de la CFE, Eugenio Amador Quijano, recordó que se trata de atraer 37 mil 500 millones de dólares para generación eléctrica renovable con base en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

Sobre los proyectos mixtos, públicos y privados, la primera convocatoria sí tuvo propuestas interesantes, por más de 38 GW, cinco veces más de la meta de 7.5GW. Se asignaron a más de 30 proyectos alrededor de 8 mil 25 MW. La inversión será superior a los 10 mil millones de dólares.

Ahora viene la segunda convocatoria de contratos mixtos, donde, por primera vez, habrá proyectos de almacenamiento. Además, se comentó la salida a mercados de la CFE.

Ha logrado emitir mil 500 millones de dólares en mercados internacionales, en enero pasado, con una sobredemanda por hasta 10 mil 450 millones de dólares, siete veces el monto colocado. También salió al mercado nacional, colocó 20 mil millones de pesos por hasta 40 años.

La CFE también dio a conocer que en transmisión, donde cuenta con el monopolio constitucional, se tienen planeados 154 proyectos de transmisión, por alrededor de seis mil 900 millones de dólares. Estarían completos para el año 2030.

En este primer encuentro con inversionistas se mostró una CFE receptiva al capital privado, a los contratos mixtos, siendo apoyada por Energía y Hacienda. Va por el camino correcto para tener más inversión en generación eléctrica y hacer frente a la demanda de energía para poder crecer más.

KOLTIN AHORA, CON GNP

La empresa de salud Koltin ha tenido éxito, sencillamente porque atendió una demanda del mercado: ofrecer seguros más accesibles para personas mayores de 50 años de edad.

Su presidente y fundador Eduardo Ortiz Reynaga vio una oportunidad para que sus abuelos pudieran tener un seguro accesible. Lo está logrando. Y ayer dio un paso importante. Su operador logístico ya no será BBVA, con quien quedó en excelentes términos, sino GNP, la principal aseguradora del país, presidida por Alejandro Baillères.

Koltin va a mantener todo funcionando. Su seguro, ahora con GNP, pero a precios accesibles. Su segundo pilar seguirá siendo la salud preventiva, pidiendo a todos sus clientes vayan a un chequeo médico, para lo cual ya cuentan con dos clínicas (en Ciudad de México y Monterrey) y están por abrir la clínica de Guadalajara. Su tercer pilar es crear una comunidad, donde te revisan desde salud musculoesquelética hasta la salud emocional.

Koltin ha basado su modelo de negocios en prevenir y así evitar eventos costosos, pero también en cuidar las preexistencias, como diabetes e hipertensión. Cuidan a sus asegurados y, desde luego, tienen hasta cierto límite de cobertura. Ahí hay noticias buenas: comienzan, según el historial del paciente, a tener mayores coberturas. Es el mercado de 50 y más.

STELLANTIS, POR FLOTILLA

Stellantis va por las flotillas. Incluso asiste a la Convención de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Para el sector flotillero, Stellantis cuenta con Peugeot y Ram. Trae a Mopar para dar servicio a los vehículos una vez que han sido vendidos. Trae su nueva Ram 5500 y sus vanes de pasajeros de Peugeot, argumenta Jesús Rodríguez, vicepresidente comercial de Stellantis.

Y como se ve, Stellantis en la consolidación de marcas se quedó con italianas (Fiat), con francesas (Peugeot), con estadunidenses (Jeep, Ram y Dodge) y con la alemana Opel. Con ese catálogo claro que quiere entrar fuerte a flotillas, entre otros segmentos.

OTRO SLIM CENTER

Carlos Slim estuvo en Puebla y causó revuelo. Fue invitado por el alcalde de la ciudad capital Pepe Chedraui, para hacer algo parecido a lo realizado en el Centro Histórico de la CDMX. Allá va a invertir más de 4 mil millones de pesos en un nuevo desarrollo inmobiliario, en el Paseo de San Francisco, en el centro de Puebla. Slim recordó que así lo hicieron en el Centro Histórico de la CDMX, que en efecto, con la inversión pudo recobrar vida.