Auditor superior vs. corrupción, ¿y la Secretaría Anticorrupción?

Raquel Buenrostro ha impuesto decenas de multas a contratistas y proveedores del gobierno. Conocida por su mano firme, del SAT pasó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde ha visto desde documentación falsa hasta falsificaciones de permisos ambientales. Ha inhabilitado a decenas de empresas, donde se les prohíbe vender al sector público, por lo menos en un año.

No hay duda, Raquel Buenrostro ha mostrado carácter y ser una Dama de Hierro. Sin embargo, parece que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha bastado el esfuerzo, sobre todo porque, en las encuestas, la percepción de corrupción sigue saliendo muy alta.

AURELIANO HERNÁNDEZ, POR AUDITORÍAS INTEGRALES

Y salió un nuevo competidor o, quizá más adelante, colaborador de Raquel Buenrostro. Se trata de Aureliano Hernández Palacios, quien desde marzo es el nuevo auditor superior de la Federación, de 2026 hasta 2034, sustituyendo a David Colmenares. Aureliano, de inmediato, ha logrado un nuevo Reglamento Interior que le permite una reingeniería en sus auditorías. Ahora serán integrales y la Auditoría Superior de la Federación tendrá una secretaría general de fiscalización superior y siete unidades especializadas. Auditará a los estados, municipios y, desde luego, a las entidades del gobierno. Todo. El objetivo de Aureliano Hernández Palacios es ir contra la corrupción. Dar un manotazo sobre la mesa para cambiar la percepción del ciudadano, y demostrar que, en verdad, hay menos corrupción en el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

AUDITARÁ A LA PROPIA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN

Va a auditar a todos en tiempo real dando recomendaciones directas. Sancionará al momento de encontrar irregularidades.

Y sí, va a auditar hasta a la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro. ¿Fuego amigo? ¿Kramer contra Kramer o simplemente competencia interna contra la corrupción?

El mismo auditor lo ha dicho: “Un México sin corrupción es posible”. La Auditoría Superior de la Federación seguirá revisando las cuentas públicas pasadas. Está concluyendo la de 2024 y comenzando la de 2025. Pero con sus nuevas atribuciones de auditorías integrales podrá hacer denuncias en tiempo real cuando detecte supuestos actos de corrupción.

Pocos esperaban un cambio tan radical en la Auditoría Superior de la Federación y es claro que Aureliano Hernández, quien fue votado por el Congreso para su posición, se meterá de lleno en el tema anticorrupción, que es del mayor interés de la presidenta Sheinbaum. Por su lado, Raquel Buenrostro, quien ha mostrado resultados y tener carácter, seguirá en lo suyo: encontrando colusiones y malos manejos de proveedores en las compras públicas. Y ello, aunque la Secretaría Anticorrupción de Buenrostro tenga encima las propias auditorías anticorrupción del ahora muy activo auditor superior de la Federación.

ABM APLAUDE MEDIDAS DEL BANXICO PARA DIGITALIZAR

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, había solicitado facilitar las medidas para realizar pagos mediante el celular. El problema con los mecanismos DiMo y CoDi del Banco de México eran sus muchos pasos para autentificar una cuenta bancaria y, por fin, pagar con el celular. Ahora, el Banco de México, al publicar sus nuevas medidas en el Diario Oficial, facilitará el pago con los celulares.

Los banqueros felicitan a Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, por haberlo facilitado.

En el afán de digitalizar, el Banco de México también modificó las cuentas para que los pequeños comercios o personas con actividad empresarial puedan recibir hasta 132 mil pesos (15 mil Udis), sin tener que abrir una cuenta empresarial. Además, se facilita para que la recepción sea, sobre todo, digital. Rodríguez Ceja y su equipo fueron sensibles a las peticiones de los banqueros, por ello, Emilio Romano, en la ABM, agradece el apoyo.

TARJETAS EN METRO Y METROBÚS, SIN CONTACTO

Pues sí, el Metro y el Metrobús en la Ciudad de México se están pagando con tarjetas, sin contacto, utilizando las ondas inalámbricas de las tarjetas. Visa dio a conocer este avance junto con Getnet. Y, en el marco del Mundial, se ha podido comprobar el pago sin contacto de las tarjetas, utilizando sólo el lector del torniquete. La experiencia mexicana se adoptó para varios países y ahora en 78 se ha podido pagar utilizando las tarjetas, pero sin contacto. Nuevos métodos de pago y más ágiles, facilitado por las nuevas tecnologías.