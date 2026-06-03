Amador: calificadoras no consideraron la reducción inédita del déficit fiscal

El secretario de Hacienda fue directo: no está de acuerdo con las agencias calificadoras que acaban de reducir al último peldaño el grado de inversión (Moody’s y Fitch) o bien, lo pusieron en perspectiva negativa (Standard & Poor’s).

Edgar Amador no comparte el criterio de las calificadoras por una sencilla razón: la economía mexicana, con la presidenta Claudia Sheinbaum, viene de la mayor reducción en el déficit fiscal que se ha hecho en tres décadas.

EL MAYOR AJUSTE EN 30 AÑOS

“Venimos de una reducción inédita del déficit fiscal de 6% a 4.4% del PIB. Fue una reducción de 1.5 puntos del producto, que no ocurría en más de tres décadas”. El economista por la UNAM y el Colmex, de 58 años, hace memoria: “Los que tenemos la edad suficiente para recordarlo, el que hicimos fue un ajuste a la economía, ajustando el marco de crecimiento, empleo, actividad económica, de tal magnitud que nos cuesta trabajo encontrarle la lógica a la acción crediticia (de las calificadoras)”. El déficit fiscal heredado por el expresidente López Obrador fue de 6% del PIB, el mayor en 30 años, y con la presidenta Sheinbaum se tuvo que reducir draconianamente para no perder el grado de inversión.

RETOMAREMOS EL CRECIMIENTO ESTE MISMO AÑO

Aun con ese fuerte ajuste, vino la baja en el grado de inversión de las agencias calificadoras. La economía mexicana está en el último escalón de los grados de inversión y hay que recuperar la confianza. Para ello, nos dice Edgar Amador, ya hay una hoja de ruta: regresar el crecimiento. Con el crecimiento económico la deuda será menor y el déficit fiscal también se achicará. Para crecer, en Hacienda confían en la nueva ley de inversión en infraestructura, que trae los contratos mixtos, donde por fin la inversión privada nacional podría comenzar a despertar después del aletargamiento en que la ha puesto la reforma judicial, entre otras razones.

Además, nos dice Amador que la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de consolidación fiscal, no con la fuerza del ajuste del primer año, pero sí reduciendo el déficit fiscal para seguir con la línea de saneamiento de las finanzas públicas. “Vamos a ganar la confianza de los analistas y estabilizar la calificación, y recuperar grados de inversión”.

El mercado estima para 2026 un crecimiento del 1.1% (encuestas de Citi y del Banxico). El Banco de México también estima un crecimiento de 1.1 por ciento. Sin embargo, Hacienda mantiene su pronóstico de 2.3% de crecimiento para este año. Su proyección de crecimiento se basa en lo que sucede con los contratos mixtos, donde, por ejemplo, en el primer paquete de energía de la CFE se subastaban proyectos por siete gigawatts y la sobredemanda fue por 34. “Veremos nuevas inversiones este mismo año”.

DEUDA BAJÓ A 50% DEL PIB

Hace énfasis en los últimos resultados de deuda pública, donde se redujo de 53% del PIB al cierre del año pasado a 50% del PIB al cierre de abril. Edgar Amador ha hecho énfasis en que ese nivel de deuda es moderado frente a otras economías emergentes, incluyendo las latinoamericanas. Ve un balance en finanzas públicas mejor de lo programado. Con recuperación en fuentes de ingresos tributarios, desde el IVA, el IEPS y el ISR. Lo positivo es retomar la agenda del crecimiento, que se había perdido entre reforma judicial y desaparición de órganos autónomos. El crecimiento es indispensable.

EBRARD: MÉXICO Y CANADÁ, POR EXTENDER EL T-MEC 16 AÑOS MÁS

Ya se armó. México y Canadá van juntos frente a Estados Unidos. Nuestro país y los canadienses quieren extender el T-MEC por 16 años. Inició en 2020, entonces se puede extender hasta el año 2036, tal y como está propuesto y firmado por el mismo Donald Trump. Ya sabemos que Trump está cambiando la política arancelaria y ahora quiere un T-MEC revisado año por año. Y fue en esta primera ronda de negociaciones de la revisión del T-MEC cuando México fijó su postura. Fue a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha resultado un buen negociador.

De igual manera que Ebrard, por su parte, Dominic LeBlanc, el ministro canadiense, oficializó la postura de ampliar el acuerdo comercial y llevarlo a sus 16 años de duración.

“México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado… El Tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años”, dijo Ebrard. El secretario de Economía mexicano oficializó la petición a través de una carta enviada al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.