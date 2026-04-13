Amador aclara; Lazzeri en Alide; Nutella-México: espacio y… helado

La gran apuesta para crecer del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura. La característica principal son los contratos mixtos, buscando despertar el apetito de la inversión privada. Deben ser proyectos atractivos, donde la inversión pública se complemente con la privada y, así, dejar el letargo en la inversión privada que ha generado, entre otras razones, la reforma judicial. Sin embargo, surgieron dos dudas sobre la nueva ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura, y fue el mismo secretario de Hacienda, Edgar Amador, quien entró de lleno a la arena pública para aclararlas.

AFORES, LIBRES DE INVERTIR

El primer rumor surgió en redes sociales: que la ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura iba a utilizar las afores, que las iba a obligar a invertir 30% de sus activos en proyectos gubernamentales. Amador desmintió tal rumor. No viene en la ley. Y, eso sí, dijo que los proyectos gubernamentales buscarán ser atractivos, con rendimiento social y económico, y de ser así, las afores podrían acompañarlos. Al respecto, Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, está de acuerdo, y también desmintió que las afores vayan a invertir, a fuerza, 30% de sus activos en proyectos gubernamentales. ¿De dónde pudo venir el rumor? Quizá del régimen de las Siefores, donde hay un máximo en instrumentos estructurados de 30 por ciento. En fin, fue un rumor y las afores podrán participar en los proyectos públicos, siempre y cuando sean atractivos en el largo plazo.

SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, A FUERZA

La segunda controversia de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura vino de un artículo, curiosamente, de otra legislación. Hablamos del artículo 35 Bis de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, donde hubo una reforma para autorizar a los gobiernos federal, estatal, municipal o entidades poder convocar a proyectos sin contar con la suficiencia presupuestaria. Esto de inmediato prendió alertas sobre un posible endeudamiento. Edgar Amador pidió a los críticos que se leyera completo el artículo: “La dependencia o entidad de que se trate debe tramitar las adecuaciones presupuestarias que corresponden para contar con la suficiencia presupuestaria previo a la emisión del fallo o adjudicación”. Sin suficiencia presupuestaria, la dependencia o entidad no podrá convocar ni fallar ningún concurso ni ningún contrato mixto.

LAZZERI SERÁ VICEPRESIDENTE DE ALIDE Y SEGUIRÁ EN NAFIN-BANCOMEXT

Roberto Lazzeri, director de Nafin-Bancomext, será nombrado esta misma semana vicepresidente ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide). La Alide tiene más de 20 países miembros, donde participan desde Alemania, España, Portugal, India y Canadá con proyectos de desarrollo inclusivo y sustentables para la región Latinoamericana. Actualmente, la Alide es presidida por Juan Cuattromo, director del Banco Central de Argentina, y ahora un mexicano, Roberto Lazzeri, será su vicepresidente. En Nafin-Bancomext, Lazzeri entiende el papel de la banca de desarrollo, pues tan solo el viernes pasado estuvieron con el sector automotriz (en Stellantis), donde apoyan las empresas ancla, como son las armadoras, y su cadena de valor. A Lazzeri, al ser banquero de desarrollo y entrar a la Alide, le significa tener una visión más global.

NUTELLA EN ARTEMIS II Y AHORA HELADO EN MÉXICO

Fue un comercial involuntario que se hizo viral. El frasco de Nutella de repente se vio flotando, sin gravedad, en el espacio dentro de la misión Artemis II, convirtiéndose en un promocional sin quererlo ni buscarlo. La Nutella se la llevaron los astronautas del Artemis II al espacio. Lo curioso es que ese frasco de Nutella se produce en México y en Canadá, así que el frasco flotando en el espacio de la conocida crema de avellana y cacao pudo haber sido producido en la planta de Ferrero en San José Iturbide, Guanajuato. De Guanajuato para el mundo. Quizá. Lo que sí viene para México, ya confirmado, es el helado de Nutella. Ferrero lanzará en nuestro país, en mayo próximo, el helado de Nutella, con un empaque que simula el tarro de la marca, pero dentro habrá una primera capa de Nutella y después, en un segunda capa, el helado con sabor avellana y remolinos de Nutella. A nivel mundial, Ferrero, dueño de Nutella, ha venido creciendo. Adquirió en 2025 las operaciones de WK Kellogg Co en EU. Y ha entrado de lleno en compras de distintos productos de cereales y galletas.

En México, su presidente y director, Paolo Cornero, ha anunciado inversiones por 350 millones de dólares. Desde Guanajuato producen Nutella, varias marcas de Kinder y empacan los chocolates Ferrero Rocher.