Frentes Políticos / 13 de abril de 2026

1. Agigantar. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aterrizó en Huamantla con discurso de infraestructura y cálculo territorial, polos que prometen inversión rápida y lealtad duradera. En la entidad que encabeza Lorena Cuéllar, el proyecto sirve para anclar la coordinación eficaz y como ensayo de expansión hacia regiones rezagadas. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, puso la cifra y la expectativa, 540 millones de dólares y miles de empleos que buscan anclar capital y narrativa. Todo avanza a velocidad inusual. La pregunta flota: si el modelo crece, ¿lo hace parejo o sólo donde conviene políticamente?

2. Escaparate. Puebla se ilumina y no sólo por las proyecciones. Michelle Talavera, directora de Convenciones y Parques del estado, presenta el festival Glow como salto tecnológico, pero en el fondo es vitrina política bien calculada. El gobernador Alejandro Armenta encontró en la luz europea una forma elegante de reposicionarse sin entrar al lodazal nacional. Cultura como estrategia. Carla López-Malo, secretaria de Turismo estatal, impulsa la imagen de proyección global mientras el Centro Histórico se vuelve escenario y argumento. Todo gratuito, todo abierto, todo medido. Nueve noches bastan para probar músculo. Puebla lo que quiere es brillar.

3. Fétido. El hallazgo en Manzanillo no sólo expone cuerpos, también fisuras. Cinco víctimas con huellas de violencia aparecen, mientras Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, venía de informar reducción en homicidios junto al gobierno federal. Sólo unos días bastaron para que la estadística se topara con la realidad cruda del puerto. La escena, casa, olor y silencio, retrata más que un crimen, es el control disputado en territorio clave. Mientras la Fiscalía General del estado permanece hermética, el contraste crece. Ajustes en seguridad, operativos visibles y cifras a la baja. Pero los hechos insisten. Y esos nunca se maquillan con porcentajes.

4. Reclamo. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, enfrenta el ruido que ya no cabe en conferencias ni transmisiones. La calle le reclama la seguridad que su administración debe. Las voces que apuntan a Marcela Muñoz, responsable de la seguridad estatal, no surgen desde la oposición organizada, sino del desgaste cotidiano, ése que no se contiene con cifras ni con sarcasmo oficial. El señalamiento es simple y corrosivo: el cargo rebasó a quien debía sostenerlo. Mientras el gobierno intenta encuadrar la inconformidad como exageración, el malestar escala y se acumula. Sansores y su institucionalidad pierden la poca tracción que han logrado.

5. Lodazal. El cateo en Coscomatepec destapó lo que en Veracruz se susurra y pocas veces se documenta: la línea entre autoridad y delito convertida en cotidianidad. Rocío Nahle, gobernadora estatal, enfrenta un escenario donde las policías municipales no sólo fallan, se descomponen desde dentro. Seis detenidos, droga dentro de la comandancia y, como reflejo inmediato, la fuga de elementos en Huatusco. La escena no requiere interpretación sofisticada. Mientras la Fiscalía General del estado opera con sigilo, el vacío lo llenan fuerzas estatales. La pregunta debía responderla la gobernadora. Si así están las comandancias, ¿quién cuida a quién?