Sindárov a medio punto de disputar corona a Gukesh

Las perspectivas, no aritméticas, sino acerca del excepcional estado agonal de forma del astro uzbeko Javokhir Sindárov, de 20 años, indican que será el retador oficial del monarca mundial el GM Dommaraju Gukesh. Con el empate de ayer ante Hikaru Nakamura en la ronda 12 es el virtual ganador del Torneo de Candidatos a la corona mundial que otorga un premio de 70,000 euros. Sindárov enfrenta mañana con las piezas negras al neerlandés Anish Giri, segundo en la clasificación general y finaliza su brillante actuación ante el chino Wei Yi. Un solo empate será suficiente para el duelo contra Gukesh fijado para noviembre próximo en sede que designará la FIDE.

Si hipotéticamente Sindárov perdiera sus dos últimos juegos y Giri los ganase, entonces se realizará un tiebreak con dos partidas de 15 minutos y 10 segundos de incremento. De persistir el equilibrio jugarían una match de dos juegos de blitz de 3 minutos con 2 segundos de añadido y habría un segundo match semejante. Un empate sería disuelto mediante Armagedón o muerte súbita en blitz con el reglamento de: si se produjesen unas tablas la victoria se concede a las negras.

Giri alcanzó ventaja decisiva en los módulos pero en el tablero no pudo concretar en victoria la pugna D y T contra D y A de Wei, Yi.

Clasificación R-12: 1) J. Sindárov, Uzbekistán, 9 puntos reales; 2) A. Giri, Países Bajos, 7; 3) F. Caruana, Estados Unidos, 6; 4) H. Nakamura, Estados Unidos, 5 ½; 5) W. Yi, China, 5 ½; 6) M. Bluebaum, Alemania, 5 ½; 7) P. Rameshbabu, India, 5; 8) A. Esipenko, Rusia, 4 ½ puntos.

Resultados R-12: 1) Esipenko ½ Praggna; 2) Bluebaum ½ Caruana; 3) Sindárov ½ Nakamura; 4) Wei, Yi ½ Anish, Giri.

Ronda 13: 1) Wei, Yi vs. Esipenko; 2) ¡Anish Giri vs. Sindárov! 3) Nakamura vs. Bluebaum; 4) Caruana vs. Praggna.

En el Torneo femenino la china Zhu Jiner, con las piezas negras, derrota a la india Vaishali, Rameshbabu y comparte con ella el primer lugar con 7 puntos.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

Negras: Hikary Nakamura, EUA, 2,810.

GdeD, declinado, D37.

R–12, Torneo de Candidatos, Pafos 12–04-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 h6 5.g3 Ae7 6.Ag2 0–0 7.0–0 dxc4 8.Ce5 Cc6 9.Axc6 bxc6 10.Cxc6 De8 11.Cxe7+ Dxe7 posición muy semejante a la partida de la R–11 entre Caruana y Sindárov. En otras palabras, Sindárov juega como Caruana y Nakamura como Sindárov. Y un poco más Sindárov contra las ideas del propio Sindárov. 12.Da4 Sindárov se desvía de la línea de Caruana quien jugó en la R–11. 12. Ae3! 12...a5 13.Dxc4 Aa6 14.Dc5 Dxc5 15.dxc5= Posición en equilibrio. El concepto de mayoría de peones en flanco dama representa una ventaja relativa y a veces en ninguna pues cuando la mayoría avanza deja débiles las casillas a sus espaldas, según afirman en sus escritos investigadores, estudiosos y especialistas. No obstante si desparecieron todas las piezas del tablero excepto los peones de flanco las blancas ganarían con b3 seguido de a3. 15...Tfd8 16.Te1 Cd5 17.Cxd5 Txd5 18.Ae3 a4 19.f3 f6 20.Rf2 c6 21.Ted1 Ac4 Un finísimo movimiento táctico de Naka que mantiene el equilibrio posicional en la lucha de estrucruras. 22.Td4 Txd4 23.Axd4 Td8 24.Ac3 h5 25.Re1 e5 26.Td1 Txd1+ 27.Rxd1 Axa2 La pugna con los alfiles de diferente color tiende a las tablas. 28.e4 Ab3+ 29.Rd2 Ac4 30.Aa5 Ab3 31.Ac3 Ac4 32.Aa5 Ab3 33.Ac3 Ac4 Tablas por tres posiciones idénticas en 29, 31 y 33. ½–½.

Blancas: Wei, Yi, China, 2,754.

Negras: Anish Giri, Países Bajos, 2,753.

Partida Vienesa, C27.

R–12, TdeC, Pegeia, puerto de Pafos, Chipre, 12–04-2026.

1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 Ac5 4.d3 0–0 5.f4 exf4 6.Axf4 c6 7.d4 Ab4 8.Cge2 Cxe4 9.0–0 d5 10.Cxe4 dxc4 La captura deja un potencial puesto de avanzada para las negras que se conjuga con la ausencia del A blanco que corre por casillas blancas. 11.c3 Ae7 12.C2g3 Ca6 13.De2 Cc7 14.Dxc4 Cd5 15.Ad2 a5 16.Cf5 Axf5 17.Txf5 g6 18.Tf3 f5 19.Cc5 b5 20.Df1 Axc5 21.dxc5 a4 22.c4 bxc4 23.Dxc4 Te8 24.Te3 Txe3 25.Axe3 Tb8 26.Ah6 Df6! emboscando al A. 27.Td1 Pero también las blancas lanzan sus redes a la Tb8 con el sacrifikcio de calidad. 27...g5 28.Txd5 cxd5 29.Dxd5+ Df7 30.Dd2 f4 31.c6 [31.Axg5 Df5 32.Ah4 Tf8=+] 31...Da7+ 32.Rh1 Dc5 33.c7 Te8 Con la idea de Dd6. 34.h3 Dxc7 35.Axg5 f3 36.gxf3 Dc4 37.Rg1 Dxa2 38.Rf2 De6 39.h4 Tb8 40.Af4 Db6+ 41.Rg3 Td8 42.De2–+ Dc6 43.h5–+ Rf7? [43...Td5 44.De4 Tc5 45.De7 Tf5–+] 44.De5 Dd5 45.Dc7+ Td7 46.Dc2 Dxh5 47.Dc4+ Rf8 48.Db4+ Rg8 49.Dc4+ Tf7 50.Dc8+ Tf8 51.Dc4+ Df7 52.Dxa4 Dg6+ 53.Rh2 h6 54.Db3+ Rh7 55.Ag3 Tg8 56.Db7+ Tg7 57.Db8 Dc2+ 58.Rh3 Df5+ 59.Rg2 Dc2+ 60.Rh3 Dd1 61.Df4 Dh1+ 62.Ah2 Df1+ 63.Rh4 De1+ 64.Ag3 Dh1+ 65.Ah2 Db1 66.Ag3 Te7 67.b4 Dh1+ 68.Ah2 De1+ 69.Ag3 Db1 70.Rh3 Df1+ 71.Rh4 Db5 72.Rh3 Dd5 73.Rg2 Te2+ 74.Af2 Te7 75.Ag3 Da2+ 76.Rh3 Dd5 77.Rg2 1/2.