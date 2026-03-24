Amador, por elevar el potencial para crecer; Nestlé invierte; S&P: activos Nafin-Bancomext

CRECER A 3% A FIN DE AÑO

El secretario de Hacienda mantiene su pronóstico de crecimiento, siendo hoy en día el más alto del mercado. Y aclara: 3% anual de crecimiento para este año se podrá alcanzar, pero al final de 2026. Para Edgar Amador, tener un crecimiento menor de 1% no es aceptable, pero tampoco lo es tener el crecimiento promedio histórico de 2% anual. La economía mexicana, siendo la número 12 del mundo, debe elevar el potencial de crecimiento a 3% anual. Tiene razón.

DETONAR INVERSIÓN CON CONTRATOS MIXTOS

Vienen dos iniciativas para detonar los contratos mixtos y, con ellos, la inversión privada junto con la pública. Es un reconocimiento de que la inversión privada se ha estancado, entre reforma judicial, inseguridad pública y los cambios en las reglas de juego. Y sin inversión privada y pública simplemente no se puede crecer. Los contratos mixtos sustituirán a las asociaciones público privadas.

LEY DE INFRAESTRUCTURA CON CUATRO TIPOS DE CONTRATOS

La iniciativa que da vida a los contratos mixtos se llama Ley de Infraestructura para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

Detrás de este larguísimo nombre de la iniciativa, el objetivo es despertar el interés de la inversión privada.

La nueva legislación traería 50% de los contratos mixtos en energía. También vienen contratos para trenes, carreteras, puertos, salud y agua. Y, ¡ojo!, viene la flexibilidad para los contratos. Habrá cuatro tipos de contratos mixtos.

El primer contrato puede ser de largo plazo, con pagos periódicos. El inversionista privado no tendría la propiedad, pero sí contaría con los flujos, que es lo más importante.

El segundo tipo de inversión mixta es compartiendo, entre pública y privada, la inversión. Se comparten los riesgos, costos y rentabilidad.

El tercer tipo de contrato está referido a leyes específicas. Por ejemplo, en el sector eléctrico, el sector público debe tener, por fuerza, 54% de participación accionaria en cualquier proyecto.

El cuarto tipo de contrato es flexible, dependiente de la ley y sus reglamentos o los lineamientos hacendarios.

MODIFICAN LA DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La otra ley que se modifica es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde Hacienda contaría con flexibilidad presupuestal si la inversión es considerada estratégica. El artículo 35 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria traería modificaciones para darle a la Secretaría de Hacienda un uso presupuestal para los contratos mixtos, aun sin contar con recursos presupuestales, siempre y cuando sean proyectos con carácter prioritario. Y si hay ajustes en el gasto, el proyecto no se tocaría. Son bases atractivas para la inversión privada.

Así, el secretario de Hacienda confía en elevar el potencial de crecimiento de la economía mexicana.

NESTLÉ SE TOMA EN SERIO PLAN MÉXICO

Nestlé anunció la inversión de 455 millones de dólares en el Estado de México para su plan 2025-2027. Es parte de su compromiso con el Plan México y de su permanencia en México. La nueva inversión de 455 millones de dólares se divide en 275 millones en mejores instalaciones y 180 millones de dólares para un centro de distribución en Zumpango (cerca del AIFA). Fausto Costa, presidente de Nestlé México, ha dicho que quieren nuevas inversiones de manera sostenible. Por un lado, utilizando energías renovables, por otro, reutilizando con economía circular, gastando menos aguas, utilizando rellenos sanitarios para evitar contaminación. Suena bien. Sus marcas van desde aguas, como Santa María o Perrier, hasta comida infantil, como Gerber, Nido o Nan, y ni se diga en cafés, donde tienen marcas fuertes como Nespresso y Nescafé. En chocolates, KitKat, que, por cierto, lo vemos como el chocolate oficial en la Fórmula 1.

S&P NAFIN Y BANCOMEXT REGRESAN A SU ROL

Interesante el análisis de Standard & Poor’s sobre Nafin-Bancomext, dirigidos por Roberto Lazzeri. La calificadora ve saludable que vuelvan a tomar su rol como vehículos financieros activos, ayudando a la política económica en el mercado interno. A Nafin-Bancomext les están quitando el freno que tuvieron durante años, sobre todo con el nuevo plan de garantías por hasta 80% para prestar a mipymes. Y, desde luego, con las cadenas de valor con el nuevo plan de infraestructura, donde apoyarán distintas inversiones.