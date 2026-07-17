Una final que habla castellano

Señoras y señores, España y Argentina llegan al partido definitivo representados por cracks futbolísticos, los ídolos del momento: Messi y Lamine Yamal.

Los duelos entre estas dos selecciones, curiosamente, no son frecuentes. Hay dos que recuerdo perfectamente: el amistoso de 2018, cuando España goleó 6-1, con triplete de Isco, a Argentina en el estadio Metropolitano. Sin Lionel Messi, España consiguió una de las victorias más contundentes en la historia de estos enfrentamientos. El otro, el 4-1 a favor de Argentina, en Buenos Aires en 2010, en un amistoso después de ser campeón del Mundo España en Sudáfrica.

España es una selección renovada. Hace apenas unos años, muchos consideraban agotado aquel estilo de posesión que la llevó a dominar el mundo del futbol entre 2008 y 2012. Sin embargo, esta nueva generación ha demostrado que la identidad española puede evolucionar sin perder su esencia. Ya no busca jugar bonito, ahora acelera cuando debe hacerlo, presiona con gran intensidad y mezcla juventud con madurez. El resultado es un equipo que probablemente ha sido el más convincente del torneo.

Argentina representa algo completamente distinto. No ha sido el conjunto más brillante en los partidos que ha jugado, pero sí es competitivo. Tiene esa capacidad que poseen únicamente las selecciones acostumbradas a disputar encuentros decisivos: sobreviven cuando sufren, golpean cuando encuentran el momento y jamás dejan de creer que pueden remontar cualquier marcador. La selección de Messi es finalista, sufriendo al máximo en todos los partidos.

Quizá ésa sea la mayor diferencia entre ambos. España intenta imponerse desde el juego; Argentina, desde la convicción. Los españoles buscan controlar el partido. Los argentinos buscan tener oportunidades en el partido.

También existe otro elemento que los diferencia: España eliminó a rivales de enorme jerarquía mostrando, probablemente, el futbol más atractivo del campeonato. Argentina, por su parte, llegó con una ruta menos exigente. En las rondas de eliminación directa dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra; únicamente los ingleses figuraban entre los grandes candidatos al título.

Las finales no siempre las gana quien juega mejor durante el torneo, pregúntenle a Francia. La historia del Mundial está llena de equipos que maravillaron durante semanas y terminaron viendo cómo otro levantaba la Copa.

Será interesante observar cuál de los dos termina imponiéndose. ¿La frescura y el dinamismo de una España que ha enamorado con su futbol? ¿O la resiliencia de una Argentina que parece sentirse cómoda viviendo al límite?

Sea cual sea el desenlace, el domingo puede marcar un cambio de época. Si España conquista el título, confirmará el nacimiento de una nueva potencia dominante basada en una generación extraordinaria. Si Argentina vuelve a coronarse, consolidará una era histórica que demostraría que el éxito de 2022 nunca fue una casualidad, sino el inicio de una nueva Argentina.

Eso convierte esta final en mucho más que un partido. Es el enfrentamiento entre el futuro y la continuidad. Entre la revolución y la experiencia. Entre un equipo que quiere abrir una nueva era y otro que se niega a entregar el trono.

La historia decidirá qué selección terminó definiendo una época y ganándose los corazones del mundo entero.

Las casas de apuestas dan por favorito a España y yo también. La explicación es simple: Argentina tiene a Messi, pero España tiene a un equipo que se entiende perfectamente y juega partido a partido, domina un estilo como nadie. No depende de un solo jugador, respeta al rival y da gusto verla jugar.