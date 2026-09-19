Continuidad, juventud y una nueva identidad

Señoras y señores, la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comenzó con una convocatoria que refleja continuidad. El nuevo entrenador decidió mantener lo construido durante el proceso anterior y, al mismo tiempo, quiere dar oportunidad a futbolistas de una nueva generación.

Márquez convocó a 30 futbolistas para los encuentros ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, los primeros partidos de su ciclo como entrenador de la Selección mexicana. 17 de los 26 jugadores que integraron el equipo mundialista repiten en esta primera lista.

Hirving Lozano vuelve a la Selección después de no haber sido convocado para el Mundial de 2026. Me sorprende este llamado por la rebeldía de Lozano con su equipo, San Diego. Un jugador muy individualista, pero Márquez confía en él al necesitar alternativas ofensivas. También reaparece Germán Berterame, otro jugador que me llama la atención. Tuvo una lesión fuerte en la cabeza y no ha pesado en el Inter de Miami. Alex Padilla recibe una oportunidad en la portería. El guardameta del Athletic de Bilbao se suma a Raúl Rangel y Óscar García.

Las ausencias más notables son Edson Álvarez, por ser baja del West Ham, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Los últimos condicionados por lesiones. Tampoco fueron llamados Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Carlos Acevedo ni Brian Gutiérrez, jugadores que habían formado parte del proceso anterior.

Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Roberto Alvarado y Santiago Giménez, entre otros, permanecen como parte de una base que el nuevo técnico conoce muy bien. Atención con Santi Giménez, lleva tres equipos en año y medio. Sin embargo Rafa tiene fe en él.

Esta primera lista es un punto de partida. Márquez habló de alrededor de 60 futbolistas que tendrán la posibilidad de formar parte de la preparación rumbo al 2030.

La juventud tiene un papel importante. Gilberto Mora vuelve a aparecer entre los convocados, mientras que Armando González, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Denzell García, Mateo Chávez, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante representan a una generación que empieza a ser protagonista. Algunos llegan después de destacar en categorías juveniles y otros comienzan a consolidarse en Primera División.

Hay cinco jugadores de la Liga MX, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante, que se incorporarán a la concentración hasta Nueva Jersey por compromisos con sus Clubes.

Rafa Márquez tendrá que construir una selección competitiva, a pesar de que tiene como enemigo un calendario de torneos, cada vez más cargado, que dificulta reunir al plantel completo y obliga a trabajar con grupos incompletos. Para un técnico, esto puede convertirse en uno de los mayores desafíos de su proceso. Márquez busca una selección ofensiva, capaz de construir desde atrás. Intentará que México tenga mayor control de los partidos y que pueda salir jugando bajo presión. Su idea es que el equipo tenga una identidad propia.

Esta propuesta está relacionada con las cualidades que Márquez mostró durante su etapa como jugador. Se distinguió por su liderazgo, su capacidad para entender los partidos y su capacidad para iniciar las jugadas desde la última línea. No era un central limitado a despejar balones, tenía la técnica y la personalidad necesarias para conducir, encontrar pases entre líneas y romper la presión rival desde el fondo. Podía desempeñarse como mediocampista, lo que le permitió comprender distintas funciones dentro del campo.

Su inteligencia táctica fue una de sus cualidades. Márquez sabía cuándo anticipar, cuándo retroceder y cómo colocarse para corregir los errores de sus compañeros. Mostraba carácter en los momentos de mayor presión, lo que lo convirtió en referente de la Selección mexicana y en capitán durante varios años. Ahora buscará transmitir esas mismas características a un equipo que necesita jugar con personalidad, orden y confianza.

Su debut será la próxima semana, el 26 de septiembre, ante Colombia en Baltimore. Después llegarán Perú, Estados Unidos y Chile. Jugarán cuatro partidos que dejarán ver qué tan rápido puede poner en práctica sus ideas para construir un equipo sólido y convencer con su propuesta.

Hoy, el clásico entre América y Chivas, será un partido con mucha pasión. Que la base de la selección sean jugadores del Guadalajara dice mucho, Chivas está jugando muy bien al futbol.