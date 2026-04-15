El CDN, El Mayo, Tamaulipas y Morena

El gobierno de Estados Unidos sigue cerrando el cerco en torno a las redes políticas de protección del crimen organizado en Tamaulipas. Ayer fueron enlistados por la OFAC del Departamento del Tesoro tres personajes ligados al Cártel del Noreste y varias de sus empresas relacionadas. Y otra vez aparece la relación de ellos con Morena y el gobierno del estado, en particular con el gobernador Américo Villarreal.

La OFAC congeló bienes y propiedades en Estados Unidos de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Raymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, así como los casinos en Tamaulipas Centenario y Diamante, ambos operados por la Comercializadora y Arrendadora de México, por sus vínculos en el tráfico de fentanilo, de personas, el blanqueo de dinero y la extorsión por parte del Cártel del Noreste.

Penilla Rodríguez es el abogado defensor de El Mayo Zambada en México y lo ha sido a lo largo de los años de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, líder de Los Zetas. Esa organización es el antecedente directo del Cártel del Noreste, y Penilla, según las autoridades estadundienses, siempre ha trabajado para ellos prestando “servicios ilegales que van más allá de la relación abogado-cliente”. Según la acusación, Penilla, asistió a Treviño mientras permanecía en prisión en México actuando como intermediario con la actual cúpula de esa organización criminal y sus distintos operadores. “Esta facilitación le permitió a Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”. Hoy el Z40 se encuentra detenido en Estados Unidos a donde fue enviado por el gobierno mexicano. Está buscando un acuerdo con la Fiscalía de ese país.

Después de su detención en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, que también está negociando un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadunidense (por eso se canceló su comparecencia el lunes pasado), designó como sus abogados en México, a Juan Pablo Penilla y a Juan Manuel Delgado, del despacho RPDM, los son dos reconocidos seguidores de Morena.

Penilla, ahora formalmente acusado por el gobierno estadunidense, fue asesor del gobernador Américo Villarreal, fue reconocido tanto en la Cámara de Diputados como de senadores al tiempo que era el defensor de los líderes de Los Zetas, el Z40 y el Z42, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Las relaciones de Penilla con los Treviño Morales y con el Cártel del Noreste, siempre han sido evidentes, pese a ello, el gobernador Américo Villarreal, designó a Penilla como asesor jurídico “honorario” del gobierno del estado.

Todo esto se sigue cruzando, además con el caso de Sergio Carmona. Unos días antes de las elecciones de 2018 fue asesinado en Polanco, Carlos Narváez, quien fue un poderoso funcionario durante el periodo de Horacio Duarte en el sistema de aduanas, incluso fue propuesto para reemplazarlo. Con el asesinato de Narváez resurgieron las versiones de que esa muerte estaba relacionada a la del propio Carmona, ocurrida en noviembre de 2021, en San Pedro Garza García. Sergio Carmona conocido como El Rey del huachicol participó activamente en las campañas de Morena desde 2018.

Carmona era muy cercano, a través de su hermano Julio, al primer director de Aduanas en el sexenio, Ricardo Peralta, que luego fue subsecretario de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, y continuó con una estrecha relación con su sucesor Horacio Duarte, que estuvo en aduanas hasta 2022 y que ahora es el secretario de Gobierno del Estado de México.

Julio, el hermano de Sergio, fue designado como director de la Aduana de Reynosa. Luego del asesinato de Sergio, su hermano huyó a Estados Unidos donde se puso a disposición de las autoridades de ese país y entonces comenzó a develarse una red de cuentas secretas para lavado de dinero en distintos paraísos fiscales con cantidades millonarias.

Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos involucran a una amplia red de funcionarios que colaboraron con bandas estadunidenses que clonaban tarjetas, compraban diésel, gasolina y biodiésel y lo importan a México como aceite mineral vía el control de las aduanas. Ahora también los relacionan con el tráfico de personas y fentanilo.

Según las investigaciones estadunidenses, Carmona financió campañas de Morena desde 2018, entre ellas la del ahora gobernador Villarreal que había sido en 2021 el representante de Morena en Sinaloa. Esa trama vuelve a estar exhibida hoy por el Departamento del Tesoro. Penilla fue siempre un abogado central en este entramado, lo que no le impidió ser designado asesor del gobernador Villarreal y recibir reconocimiento de Morena en el congreso.

Otro de los acusados, Jesús Raymundo Ramos, según el Departamento del Tesoro es un asociado del CDN y lidera la campaña de desinformación de esta organización criminal haciéndose pasar por un activista de derechos humanos. Ramos defiende exclusivamente a miembros del cártel, presentando denuncias falsas, dice el documento, contra el Ejército mexicano, pagando a personas para que participen en protestas y protegiendo la reputación de sus miembros caídos o arrestados.

Insistimos en un tema: mientras no se rompan las redes de protección y complicidad política con los cárteles, los avances en seguridad serán efímeros. Esas redes de complicidad volvieron a ser exhibidas por la justicia estadunidense. La de este lado de la frontera no parece haberse dado por enterada.