La naturaleza no necesita que le hagamos promesas

El 28 de octubre de 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Carta Mundial de la Naturaleza, un documento con diversas disposiciones para orientar la relación de la humanidad con el medio ambiente. Cuarenta y cuatro años después, la reflexión no es si aquellos principios siguen vigentes, sino cuánto hemos hecho realmente para cumplirlos.

Resulta paradójico que, pese a contar con mayores conocimientos científicos, herramientas tecnológicas y acuerdos internacionales, muchos de los problemas que entonces se buscaba prevenir no solamente persisten, sino que han adquirido dimensiones más preocupantes. Y es que, aunque la tecnología puede ayudarnos a proteger los ecosistemas, también puede acelerar su deterioro cuando la innovación avanza sin considerar sus costos ambientales.

Datos actuales permiten dimensionar esta contradicción: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que el calentamiento global podría avanzar aproximadamente 2.8 °C durante este siglo, y a ello se suman la pérdida de biodiversidad, la contaminación de océanos y la presión creciente sobre los recursos naturales.

Y aunque sería injusto afirmar que no hemos avanzado, pues hoy existen más áreas naturales protegidas, instrumentos de cooperación ambiental y tecnologías para producir energía limpia, los avances todavía resultan insuficientes frente a la magnitud del impacto ambiental generado por la humanidad.

La transformación de nuestras formas de producir y consumir merece especial atención. En 1982 aún no podíamos imaginar que pronto nos convertiríamos en una sociedad dependiente de internet, centros de datos, inteligencia artificial y dispositivos electrónicos que se renuevan constantemente. Tampoco la velocidad que alcanzarían la producción industrial, el comercio global o la demanda de minerales estratégicos para fabricar herramientas como vehículos eléctricos, baterías y nuevas tecnologías.

Todo ello, si bien refleja los avances de la humanidad, su capacidad de innovación y el desarrollo de herramientas que han facilitado nuestra vida cotidiana, también implica nuevos desafíos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría, prácticamente, duplicarse entre 2025 y 2030, lo que podemos considerar ejemplo de los nuevos costos ambientales de las herramientas asociadas al progreso.

Si bien la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 ya advertía sobre el uso responsable de los recursos, la necesidad de evaluar los impactos de las actividades humanas y la obligación de prevenir daños ambientales, es momento de ir más allá en la interpretación de esos principios, en los que los desafíos tecnológicos contemporáneos caben perfectamente. Y es que la escala de nuestras decisiones y sus consecuencias ha trascendido considerablemente los límites de aquellos tiempos.

El verdadero desafío, entonces, consiste en dejar de asumir que todo avance económico o tecnológico representa automáticamente un avance para la humanidad. Porque si algo nos ha demostrado el deterioro del medio ambiente es que la naturaleza no necesita que la humanidad renueve sus compromisos cada cierto tiempo, necesita que comience a cumplirlos fielmente.

Así, a 44 años de su proclamación, la Carta Mundial de la Naturaleza no sólo sigue siendo una referencia vigente, es también un recordatorio incómodo de la incapacidad colectiva para convertir los compromisos en resultados eficientes.