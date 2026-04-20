La República de las Letras / 20 de abril de 2026

DÍA DE ROSARIO CASTELLANOS

Hace semana y media, diputadas y diputados federales aprobaron una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, según la cual, cada sábado 25 de mayo deberá izarse la bandera mexicana a toda asta para conmemorar el natalicio de Rosario Castellanos. Suena bien el asunto, porque el nacimiento de tan ilustre escritora es digno de festejarse. Pero ocurre que, con iguales o mayores méritos, contamos con buen número de escritoras que en la misma lógica deberían recibir en su día el homenaje de la enseña nacional a toda asta, como Macuilxochitzin (incluida por Miguel León-Portilla en sus Trece poetas del mundo azteca), por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz, Refugio Barragán de Toscano Rosa Carreto, Dolores Correa Zapata Laura Méndez de Cuenca, Mateana Murguía de Aveleyra, Isabel Prieto de Landázuri, Esther Tapia de Castellanos, Laureana Wright de Kleinhans, María Enriqueta, Antonieta Rivas Mercado, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Josefina Vicens y Concha Urquiza, además de muchas otras que siguen en plena producción, como las bienamadas Margo Glantz y Elena Poniatowska, por citar sólo dos. Pero los levantadedos no dan para tanto, pues la mayoría ni siquiera sabe quiénes son esas damas ni sus aportes a la cultura.

ÉXITO EN LA FERIA DEL LIBRO GAM

Ayer concluyó el Festival Internacional de Letras o Feria Internacional del Libro de Gustavo A. Madero con gran éxito de asistencia y de ventas. Este año, la Feria estuvo dedicada a la República Checa y lo mejor es que la gente de esa alcaldía participó con una alegría contagiosa, lo que significa que el público pide libros y quiere tener más opciones de lectura, lo que se consiguió con la presencia de un centenar de editoriales y una enorme variedad de títulos, lo que resultó un gran estímulo para el público de esa demarcación, pues el norte de la ciudad de México merece la amplísima oferta cultural del centro y el sur de esta misma urbe. El organizador y director de ese milagro que es la múltiplicación de los libros, tan importante como la de los panes, se llama Gerardo Valenzuela, quien ya cuenta con una valiosa experiencia en esta clase de festivales de la inteligencia, los que ponen en contacto a un público más amplio con los libros, que son producto de la cultura, del talento y del interés por compartir esas páginas con cuanta persona se acerque.

BREVIARIO…

Más de una vez, en sus 90 años de existencia, de las oficinas del Instituto Politécnico Nacional ha salido un tufillo a corrupción. Hoy se repite la historia con las acusaciones del patronato contra el director general del instituto, el químico Arturo Reyes Sandoval, quien abandonó a por lo menos 30 estudiantes becados en el extranjero, quienes se quedaron sin lo necesario para pagar colegiaturas y, lo peor, sin lo indispensable para comer. ¿Hará algo al respecto Mario Delgado? @@@ El hijo de Marcelo Ebrard hizo estudios en Londres y durante ese tiempo fue hospedado en la embajada de México, lo que ha causado retortijones entre los críticos del secretario de Economía, que ven el hecho como pecado merecedor del fuego eterno. Sin embargo, es común que las embajadas alojen a ciudadanos distinguidos o simplemente a los amigos, pues los embajadores, mientras desempeñan su misión, pueden disponer de la residencia diplomática porque se trata de su hogar. @@@ Este jueves 23, a las 12:30 horas, en el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias de la Ciudad Universitaria, se inaugura la exposición Desde el diarismo... desde el cuarto oscuro, con fotos del gran Pedro Valtierra, a quien acompañarán Imelda Martorell y Guadalupe Alonso, quien a las dos de la tarde, en el Foro Libertad de la Feria del Libro y la Rosa, estará nuevamente con Valtierra y Susana Rodríguez hablando de la fotografía del genio zacatecano.