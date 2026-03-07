Eléctrico ponche

Sucedió en la edición del Clásico Mundial 2023. Shohei Ohtani, llegó decidido a emocionar al público japonés con otro de sus panorámicos batazos al enfrentar al sorpresivo equipo de República Checa, también conocido sólo como Chequia. En el centro del diamante Ondrej Satoria cumplía el sueño de enfrentar a una de las máximas estrellas. El pitcher europeo sólo necesitó de tres lanzamientos para ponchar al temible bateador, quien se vio desconcertado en el último swing.

Chequia perdió el juego, pero el triunfo ya lo había conseguido al representar a una nación sin raíces beisboleras. Con un equipo prácticamente amateur su historia sirvió de inspiración para el libro Sacrificamos todo por el beisbol, del periodista Michael Clair.

Satoria vivió el momento cumbre en su carrera como pitcher. Sus lanzamientos no alcanzan las 80 millas por hora, pero con su control y el movimiento engañoso de sus envíos logró dominar a la máxima figura del beisbol. No sólo ponchó a Ohtani, a lo largo de aquel encuentro disputado el 11 de marzo de 2023, le recetó chocolates a los mejores toleteros nipones. Del primero al cuarto bat fueron sus víctimas en diferentes entradas.

Ondrej Satoria conoció al beisbol en su infancia por la cercanía de un campo de beisbol con su casa en la ciudad de Ostrava. Seleccionado para torneos internacionales de diferentes categorías le tocó a enfrentar a la Selección Mexicana en el Mundial Sub 23. El checo consumó su primera hazaña al vencer al equipo tricolor, que además era el anfitrión del torneo, el cual se realizó en Ciudad Obregón en 2021.

El crecimiento de Chequia se mantuvo con el roce internacional hasta su estreno en el Clásico Mundial. Satoria, quien está entre los mejores ponchadores del beisbol de su país, con más de 700, protagonizó un episodio histórico con su chocolate más famoso, el que le dio a Ohtani. Fue un lanzamiento similar a un cambio y que él mismo inventó. La imagen le dio la vuelta al mundo y la leyenda del valiente pitcher tomó tintes de documental al conocerse que era electricista.

Fue el propio lanzador quien aclaró que no es precisamente un técnico en electricidad y más bien coordina una oficina en una empresa de la industria eléctrica. Lo que sí es un hecho es que encontró la conexión perfecta de los cables para darle luz a sus pitcheos y encender el diamante.

Chequia regresó para la edición 2026. Satoria ya lanzó con éxito ante Australia, equipo al que no le permitió carrera. En el camino está de nueva cuenta Japón. Sin importar el resultado, el Clásico Mundial ya pegó un hitazo y celebra la inclusión de países con poco linaje beisbolero.