Nueve años después, sigo creyendo que las mejores historias se cuentan de frente

Hay quienes aseguran que el periodismo de espectáculos ha cambiado para siempre. Que hoy basta con un celular, una transmisión en vivo y una buena dosis de escándalo para informar. Yo sigo pensando lo contrario. Las exclusivas ayudan, sí. Las notas de impacto generan conversación, por supuesto. Pero lo que permanece son las historias bien contadas, las entrevistas honestas y la confianza que el público deposita en quien está del otro lado de la pantalla.

Esa confianza es la que me ha acompañado durante tantos años y la que hoy me permite seguir haciendo lo que más disfruto: conversar con los protagonistas del espectáculo mexicano. Por eso quiero comenzar esta columna haciéndoles una invitación muy especial. Esta noche, a las 9:10, después del partido de futbol que transmitirá Imagen Televisión, se presentará una nueva emisión de El Minuto que Cambió mi Destino, Sin Censura. La invitada es Cynthia Klitbo. La conozco desde hace prácticamente 40 años. Hemos coincidido infinidad de veces. Hemos platicado en privado, frente a cámaras y detrás de ellas. Hemos sido testigos del crecimiento profesional del otro. Por eso cualquiera podría pensar que ya no había nada nuevo que preguntarle.

Pues se equivocan. Encontré a una Cynthia completamente distinta. Más serena, reflexiva y honesta consigo misma. Hoy, además, vive una etapa muy particular porque forma parte de La Casa de los Famosos, un escaparate que vuelve a poner bajo la lupa cada palabra y cada decisión de quienes participan.

Sin embargo, nuestra conversación no gira sólo alrededor del reality. Hablamos de su vida, de sus errores, sus aciertos, del amor, desamor, de la maternidad, del éxito. Y de esos golpes que únicamente la vida puede enseñar. Hubo momentos en los que incluso yo terminé sorprendido por algunas respuestas. Eso demuestra que nunca dejamos de descubrir cosas de las personas, aunque llevemos décadas conociéndolas.

Siempre he dicho que una buena entrevista no consiste en hacer muchas preguntas, sino en escuchar. En dejar hablar. En generar confianza. En permitir que el invitado olvide por unos minutos que hay cámaras frente a él. Eso intentamos hacer semana tras semana.

Ojalá nos acompañen. Estoy convencido de que disfrutarán esta conversación tanto como nosotros disfrutamos realizarla.

NUEVE AÑOS QUE MARCARON MI VIDA

Y hablando de televisión, no puedo dejar pasar un momento emotivo para mí. Este próximo lunes 10 de agosto, a las tres de la tarde, celebraremos el noveno aniversario de De Primera Mano. Nueve años. Qué rápido pasa el tiempo.

Todavía recuerdo aquella primera emisión, la ilusión, los nervios, la incertidumbre natural de todo proyecto que comienza. Nadie tiene garantizado el éxito en televisión. Muchos programas nacen con grandes expectativas y desaparecen pocos meses después. Otros encuentran poco a poco su identidad. Afortunadamente, De Primera Mano pertenece a estos últimos.

Ha sido un proyecto construido con muchísimo trabajo. Con investigación, exclusivas, entrevistas, información confirmada, aciertos y también aprendiendo de los errores.

Durante estos nueve años he vivido probablemente la etapa profesional más plena de mi carrera. Porque, además de De Primera Mano, llegaron proyectos maravillosos como Sale el Sol, El Minuto que Cambió mi Destino y el nacimiento de mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV. Nunca imaginé el crecimiento que tendría esa plataforma.Hoy representa una forma distinta de comunicar, de acercarme al público y de ampliar las conversaciones más allá de la televisión.

Vivimos una época en la que los medios tradicionales y las plataformas digitales no compiten; se complementan. Y quien no entienda eso se quedará atrás.

Quiero agradecer profundamente a Imagen Televisión por la confianza que ha depositado en mí durante estos años, pero sobre todo al público, que es quien decide todos los días si seguimos entrando o no a sus casas. El lunes será una celebración muy especial. Ojalá nos acompañen. Porque los aniversarios únicamente tienen sentido cuando pueden compartirse.

EMMANUEL DEMUESTRA QUE EL TALENTO NO ENVEJECE

Pocas carreras musicales pueden presumir cinco décadas de permanencia. Muchísimos artistas alcanzan el éxito. Muy pocos logran conservarlo. Y menos aún permanecen vigentes durante 50 años. Eso es exactamente lo que está celebrando Emmanuel. Para conmemorar este aniversario presenta una versión sinfónica de La Última Luna, una de las canciones más representativas de su repertorio. Escucharla con nuevos arreglos confirma algo que siempre he pensado: las grandes canciones nunca pasan de moda. Cambian los tiempos, los estilos, las generaciones, pero una buena composición permanece.

Mi reconocimiento para Emmanuel por una trayectoria ejemplar, construida con profesionalismo, disciplina y enorme respeto hacia su público.

BLUE DEMON JR. COMIENZA LA ÚLTIMA BATALLA

Toda carrera tiene un principio y un final. Lo importante es cómo se escribe la historia entre ambos momentos. Blue Demon Jr. ha decidido iniciar su gira del adiós. Durante aproximadamente un año recorrerá distintos escenarios antes de despedirse definitivamente de los cuadriláteros. No debe ser sencillo cargar con un apellido y una máscara tan legendarios. Las comparaciones eran inevitables. Sin embargo, logró construir su propio camino y mantener vigente uno de los personajes más emblemáticos de la lucha libre mexicana. Además, acaba de publicar un libro biográfico donde comparte episodios inéditos de su vida personal y profesional. Las biografías cumplen una función muy importante. Permiten conservar la memoria de quienes ayudaron a construir nuestra cultura popular. Y Blue Demon Jr. ya forma parte de esa historia.

UNA LLAMADA QUE PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA

Quiero detenerme unos minutos en un asunto que me preocupa profundamente. Mi querido amigo Pepe Magaña vivió horas angustiosas. Todo comenzó porque puso en venta una camioneta. Lo que parecía una operación normal terminó convirtiéndose en un intento de extorsión. Del otro lado del teléfono aseguraban pertenecer a un grupo delictivo. Lo amenazaron. Le exigieron dinero. Le dieron un plazo de apenas tres horas para conseguirlo. Imagínense el nivel de presión. Lo obligaban incluso a acudir a un banco para solicitar un préstamo. Afortunadamente la institución financiera no autorizó el crédito. Pero las amenazas continuaron. No solamente contra él. También contra su familia.

Gracias a Dios todo quedó en un enorme susto. Sin embargo, este caso debe servirnos para recordar que este tipo de delincuentes trabajan precisamente con el miedo. Buscan que la víctima pierda la calma. Que actúe impulsivamente, que no tenga tiempo para pensar. Por eso es tan importante denunciar, pedir ayuda, confirmar la información y nunca tomar decisiones precipitadas bajo presión. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Pepe. Lo importante es que hoy puede contarlo.

FUERZA PARA JULIO PRECIADO

También quiero enviar un abrazo muy cariñoso a Julio Preciado. Toda la comunidad de la música regional mexicana ha manifestado su preocupación por el estado de salud del cantante. Los médicos han determinado que deberá ser sometido a un procedimiento para colocarle un marcapasos, luego de que su corazón presentara algunas irregularidades. Julio ha demostrado en muchas ocasiones ser un hombre fuerte. Ha superado problemas de salud complicados. Estoy seguro de que esta vez tampoco será la excepción. Le deseo una recuperación pronta y completa. Su público lo espera. Y quienes lo apreciamos también.

ESTA TARDE… AL TEATRO

Esta tarde tendré oportunidad de asistir a la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, un montaje que ha despertado enorme expectativa. El elenco está integrado por figuras como Luis Gerardo Méndez, Alan Estrada, Fernanda Castillo y un amplio reparto de primer nivel. Tengo mucha curiosidad por verla. Me gusta ir al teatro con la disposición de sorprenderme. De emocionarme. Y también de analizar el trabajo que se realiza sobre el escenario. La próxima semana les compartiré aquí, con toda honestidad, mi opinión sobre esta nueva producción. Porque el teatro sigue siendo una de las expresiones artísticas más completas y merece siempre un espacio en esta columna.

GRACIAS POR LA CONFIANZA

Cuando junto todos estos temas encuentro un punto en común. La vida. La televisión. La música. La lucha libre. El teatro. Las buenas noticias. Las preocupaciones. Los aniversarios. Las despedidas. Las lecciones. Todo forma parte del mismo universo que durante tantos años he tenido el privilegio de contar. Y mientras ustedes continúen del otro lado leyendo esta columna, viendo nuestros programas y acompañándonos día tras día, tengan la certeza de que seguiré haciendo exactamente lo mismo que hace décadas decidí convertir en mi forma de vida: informar, preguntar, escuchar y compartir historias.

Nos vemos esta noche, a las 9:10, en El Minuto que Cambió mi Destino, Sin Censura, por Imagen Televisión. Y el próximo lunes, a las tres de la tarde, celebremos juntos los primeros nueve años de De Primera Mano. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Lo mejor, estoy convencido, todavía está por escribirse.