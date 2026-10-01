Jorge Kahwagi: una vida a toda velocidad

Me dolió muchísimo enterarme del sensible fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari. Tenía apenas 58 años. Empresario, exdiputado, boxeador, personaje de televisión y, sobre todo, un hombre que vivió muchas vidas dentro de una sola.

Platiqué con nuestro amigo en común Roberto Palazuelos, quien conoció a Jorge desde la adolescencia, y me dijo algo que me parece que lo retrata perfectamente: Kahwagi pudo haber hecho lo que hubiera querido porque, cuando se metía a algo, se metía de lleno.

Cuando quiso ser empresario, hizo negocios. Cuando quiso ser boxeador, se subió al ring y llegó a pelear en escenarios como la Plaza México. Cuando decidió entrar a la política, fue diputado federal y coordinó la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Después pasó por Nueva Alianza. No estoy hablando de si uno estaba o no de acuerdo con sus decisiones; hablo de un hombre que se atrevía a cambiar de vida y empezar otra vez.

Roberto me contó también que durante los últimos años Jorge había encontrado en Tulum, Quintana Roo, una especie de refugio y una nueva etapa empresarial ligada a los bienes raíces. Ahí hizo vida, negocios y encontró una tranquilidad muy distinta a la exposición brutal que tuvo durante tantos años.

Este miércoles nos enteramos de su muerte. Roberto Palazuelos confirmó públicamente que Jorge falleció a consecuencia de un derrame cerebral. Y hay algo que me viene a la cabeza: hace apenas unos meses murió su padre, don Jorge Kahwagi Gastine. Yo, desde mi fe y desde el cariño, quiero pensar que hoy padre e hijo volvieron a encontrarse. Descanse en paz Jorge Kahwagi Macari. Un personaje irrepetible, polémico, excesivo muchas veces, pero que jamás, jamás pasó inadvertido.

NAIM DARRECHI: ESTO NO ES UNA BROMA

Ahora vamos con un tema distinto y desagradable. Lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de Abelito con su mamá, doña Cristina Romero, no puede reducirse a una “broma”, a un baile pasado de tono ni a una puntada de influencers.

Cristina anunció acciones legales por hechos de naturaleza sexual y afirmó que sufrió tocamientos y roces corporales sin su consentimiento. Entre las personas señaladas se encuentra el español, además de otros dos creadores de contenido. Será la autoridad la que investigue y determine responsabilidades. Eso debe quedar absolutamente claro.

Pero también hay algo clarísimo: nadie tiene derecho a tocar a otra persona sin su consentimiento. No importa la edad, la talla, la condición física, si es hombre o mujer, si está en una fiesta, si está bailando o si hay 50 teléfonos celulares grabando.

Darrechi salió de México y anunció que su siguiente destino sería Argentina. Él sostiene que su viaje ya estaba planeado y ha dicho que, si el asunto legal procede, verá si regresa. Primero ofreció una disculpa por su conducta y después relativizó lo ocurrido. Pues ahora ya no es solamente un escándalo de TikTok, Instagram o YouTube. Hay acciones legales anunciadas. Y si la justicia mexicana requiere a este señor, espero que vuelva y dé la cara. Y si una autoridad determina que cometió un delito, entonces que enfrente las consecuencias que marque la ley.

Aquí no se trata de linchar a nadie, pero muchísimo menos de normalizar lo que una mujer de la tercera edad denuncia como tocamientos sin consentimiento. Ya estuvo bueno de creer que por tener millones de seguidores se puede hacer lo que dé la gana.

MARYFER CENTENO SE LLEVÓ LA ENTREVISTA

Quiero felicitar a mi compañera Maryfer Centeno, porque consiguió una entrevista exclusiva con Gala Montes y la hizo muy bien. Y esto me parece interesante porque Maryfer es conocida por su trabajo como grafóloga; no es una periodista de formación, pero sí es una comunicadora y en esta ocasión demostró que también sabe preguntar, escuchar y llevar una conversación.

Gala habló con ella de asuntos personales, de su historia familiar y de episodios que han marcado su vida. Fue una entrevista que tuvo repercusión porque no consistió en sentar a una famosa frente a una cámara y dejarla hablar. Hubo preguntas, seguimiento y momentos fuertes.

A veces quienes llevamos años en el periodismo creemos que tenemos escriturada la profesión. Pues no. La comunicación también se demuestra trabajando y Maryfer, en esta ocasión, hizo un trabajo de gran nivel. Así que felicidades, compañera. Cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo.

MARICHELO, SIN CENSURA

Este sábado a las ocho de la noche, por Imagen Televisión, canal 3.1, los espero en El Minuto que Cambió mi Destino, Sin Censura. Mi invitada será Marichelo Puente, hermana de Anahí, y les puedo adelantar que la conversación está fuerte: Hablamos de su divorcio de Jorge D’Alessio después de 15 años de matrimonio, de las razones que terminaron rompiendo esa relación, de las traiciones, las mentiras y, sobre todo, de la forma en que una mujer tiene que reconstruirse después de cerrar un capítulo tan importante de su vida.

Pero no nos quedamos ahí. Marichelo habla de su familia, de su relación con la comida y también recuerda la etapa durísima que vivió su hermana Anahí con los trastornos alimenticios, un episodio que la propia cantante ha contado públicamente y que llegó a poner en riesgo su salud. Es una entrevista de ésas en las que uno comienza preguntando una cosa y termina descubriendo 10 más. Marichelo habló sin censura. Así que ya saben: sábado, ocho de la noche, Imagen Televisión, canal 3.1. El Minuto que Cambió mi Destino, Sin Censura. Porque aquí, cuando nos sentamos a platicar, platicamos de verdad.