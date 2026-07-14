Entre herencias sin resolver, pleitos a golpes y la casa que promete arder

Hay fechas que inevitablemente nos obligan a detenernos. No importa cuántos años transcurran, hay ausencias que siguen pesando exactamente igual. Ayer se cumplieron 11 años del fallecimiento de Joan Sebastian, el llamado Poeta del pueblo, uno de los compositores más grandes que ha dado México y un hombre cuya historia estuvo marcada por el éxito, por el amor, por el dolor y por una lucha titánica contra el cáncer.

Pareciera que fue apenas ayer cuando nos enterábamos de su muerte en Juliantla, Guerrero. Todavía recuerdo aquella noticia que cimbró al mundo de la música regional mexicana. Después de pelear durante 16 años contra la enfermedad, el cáncer finalmente terminó por vencer a Joan. Pero jamás podrá vencer su legado, porque Joan Sebastian sigue vivo cada vez que alguien canta Secreto de amor, Tatuajes, Eso y más o cualquiera de las composiciones que dejó para la historia.

Sin embargo, hay un tema que sigue causando tristeza y, por qué no decirlo, también indignación: 11 años después, la herencia continúa sin resolverse por completo. Resulta increíble que un hombre tan inteligente, tan visionario y con un patrimonio tan importante no haya dejado un testamento perfectamente definido. Esa decisión —o quizá esa omisión— terminó convirtiéndose en un enorme problema para quienes más quería. Hoy existen nueve herederos legales y, según ha trascendido desde hace tiempo, algunos de ellos no están de acuerdo con la forma en que se pretende repartir el patrimonio. Eso ha provocado que el proceso sucesorio siga atorado y que buena parte de los bienes continúen sin poder adjudicarse definitivamente.

Es triste, porque Joan siempre hablaba de la familia. Siempre procuró mantener unidos a los suyos, aun cuando la vida le dio golpes terribles con la pérdida de varios de sus hijos. Ver que, 11 años después, todavía existan diferencias alrededor de su herencia resulta doloroso para cualquiera que admiró al cantante. Afortunadamente, ayer ocurrió algo que vale la pena destacar. En Juliantla se realizó una especie de operación cicatriz: hijos, hermanos, familiares y personas cercanas al cantante se reunieron para rendirle homenaje y demostrar que, por encima de cualquier diferencia, la figura de Joan Sebastian sigue siendo el gran punto de encuentro. Eso habla bien de todos, porque una cosa son los procesos legales y otra muy distinta olvidar la memoria de quien fue el eje de toda esa familia.

Ayer, precisamente en De primera mano, realizamos un enlace en vivo hasta Juliantla. Tuve oportunidad de platicar con Zarelea, una de las hijas menores de Joan Sebastian, y la conversación inevitablemente me llevó a recordar muchos momentos personales que tuve oportunidad de vivir con él. No puedo olvidar una anécdota que siempre cuento porque describe perfectamente quién era Joan. Estábamos en Guadalajara. Él atravesaba ya por una etapa muy complicada del cáncer; cualquier persona hubiera cancelado entrevistas, compromisos o simplemente habría dicho que no podía. Pero Joan era distinto: me prometió que hablaría conmigo y cumplió.

Eso sí, la entrevista ocurrió… ¡a las 02:30 de la mañana! Antes había permanecido montando a caballo durante más de dos horas. Imagínense el desgaste físico de un hombre enfermo, agotado, con tratamientos encima y que aun así encontró tiempo para cumplir con la palabra que me había dado. Nos sentamos a conversar cerca de una hora. Jamás mostró prisa, jamás puso mala cara, jamás utilizó la enfermedad como excusa. Eso habla del tamaño de persona que era. Hoy, cuando escucho que muchos artistas cancelan entrevistas por cualquier pretexto o cambian horarios porque simplemente no tienen ganas, inevitablemente recuerdo a Joan Sebastian. Era un caballero, un profesional y, sobre todo, era un hombre de una sola palabra. Por eso 11 años después sigue siendo tan querido y seguirá siéndolo durante muchas décadas más.

LOS GOLPES DE EMILIANO AGUILAR

El fin de semana ocurrió un episodio que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: Emiliano Aguilar se involucró en una pelea durante el Bélico Fest, celebrado en Los Ángeles, California. Este festival reunió a buena parte de los intérpretes del movimiento de los corridos tumbados, muchos de los cuales hoy tienen restricciones para interpretar ese repertorio en distintos estados de México. Por ahí desfilaron artistas muy populares dentro del género y, entre el público, apareció Emiliano Aguilar.

Lo que nadie esperaba era que terminaría liándose a golpes. Según las versiones que comenzaron a circular, una persona le reclamó un dinero, las palabras subieron de tono, después llegaron los empujones y, finalmente, los puñetazos. Los videos muestran claramente que Emiliano no se quedó cruzado de brazos; por el contrario, se defendió con firmeza e incluso da la impresión de que terminó dominando la pelea. No seré yo quien juzgue quién tuvo la razón, pues desconozco qué originó el conflicto, pero sí puedo opinar sobre algo.

Emiliano Aguilar ha tenido que abrirse camino prácticamente solo; eso nadie puede negarlo. Durante mucho tiempo vivió lejos de los reflectores que acompañan permanentemente a la dinastía Aguilar. Ha enfrentado críticas, comparaciones y también muchas dificultades personales. Quizá por eso tiene un carácter fuerte; quizá aprendió que en ocasiones debía defenderse solo. Sin embargo, una cosa es tener personalidad y otra muy distinta acostumbrarse a resolver diferencias a golpes.

No le conviene, porque hoy cualquier celular convierte un altercado de 30 segundos en una noticia internacional y, lamentablemente, muchas veces el escándalo termina pesando más que el trabajo artístico. Ojalá Emiliano canalice toda esa energía hacia la música.

UNA CASA DE LOS FAMOSOS QUE PROMETE

Cada vez se conocen más nombres de quienes participarán en la próxima temporada de La casa de los famosos México, y debo decirles que tres de ellos son amigos míos:

Ernesto Laguardia llega con una trayectoria de 54 años; eso significa haber vivido prácticamente todas las etapas de la televisión mexicana: fue niño actor, galán, conductor, productor y aún es uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento nacional. Lo conozco desde hace años; es inteligente, analítico y emocionalmente muy equilibrado. Creo sinceramente que puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada. No necesita gritar para hacerse notar ni requiere de escándalos prefabricados; su experiencia puede convertirse en su mejor arma.

Después aparece Cynthia Klitbo. ¿Qué les puedo decir? Más de cuatro décadas de carrera avalan a una mujer frontal, explosiva, divertida, apasionada e impredecible. Si alguien piensa que Cynthia se quedará callada, está muy equivocado, porque siempre dice lo que piensa y sin filtro. Eso puede convertirla en una de las habitantes más fuertes del reality.

Finalmente está Mariana Ochoa: cantante, conductora, empresaria y con una trayectoria cercana también a los 40 años. Mariana posee una personalidad más conciliadora y prudente, pero no por ello menos firme. Será interesante verla conviviendo las 24 horas con personajes de temperamentos opuestos. Creo que los tres tienen muchísimo que aportar. Ahora la decisión estará en manos del público, porque ya sabemos cómo funcionan estos realities: no siempre gana el más famoso ni llega más lejos quien tiene mayor trayectoria; muchas veces triunfa quien logra conectar emocionalmente con la audiencia. Habrá que seguir muy de cerca esta nueva temporada que promete emociones fuertes.

UNA CITA TODOS LOS DÍAS

Gracias a quienes nos acompañan todos los días en Gustavo Adolfo Infante TV, tanto en YouTube como en Facebook. Nuestra cita es de lunes a viernes, de las 11:15 a las 13:00. Es un espacio que hemos construido poco a poco y que hoy cuenta con colaboradores extraordinarios.

Los lunes y viernes nos acompaña el numerólogo

Alejandro Fernando, siempre con análisis que despiertan interés entre nuestra audiencia. Los martes está Marifer Centeno, quien, a través de la grafología, nos ayuda a entender conductas y personalidades que terminan siendo noticia. Los miércoles recibimos al doctor Armando Romero, quien comparte consejos relacionados con la salud dental, y también a Laura, nuestra especialista en criminalística y criminología, que analiza casos de impacto desde una perspectiva profesional. Los jueves llega Geraldine Brito para hablar de sexualidad con absoluta seriedad, profesionalismo y apertura, derribando muchos tabúes que prevalecen en la sociedad.

Cada uno aporta conocimiento, experiencia y puntos de vista distintos, lo que convierte al programa en un espacio plural, entretenido y útil para nuestra audiencia. Nos vemos hoy, como todos los días, de 11:15 a 13:00 en YouTube y Facebook, en Gustavo Adolfo Infante TV.

Y recuerde algo que siempre he dicho: en este oficio las noticias cambian todos los días, los protagonistas también, pero la credibilidad se construye durante toda una vida. Por eso aquí seguiremos, informando, cuestionando y compartiendo con ustedes las historias que realmente vale la pena contar.