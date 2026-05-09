Entre la fama, tribunales, custodias y pleitos familiares

La vida del espectáculo mexicano nunca descansa. Un día estamos hablando de triunfos, conciertos y alfombras rojas, y al siguiente estamos frente a tribunales, demandas millonarias, pleitos familiares y carreras que se tambalean entre escándalos y traiciones. Así es este negocio. Un medio donde las sonrisas duran lo que tarda en prenderse una cámara y donde los problemas personales terminan convertidos en asuntos públicos. Y esta semana hubo de todo.

PAULINA RUBIO Y COLATE: UNA GUERRA QUE NO TERMINA

La situación entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera Colate ya parece una telenovela interminable, pero sin final feliz. Esta semana la cantante se presentó durante tres días consecutivos en una corte de Miami por el juicio que mantiene con Colate respecto a la custodia y el futuro de su hijo Andrea Nicolás, quien ya tiene 15 años.

Por un lado, Colate quiere que el adolescente se vaya a vivir con él a Madrid. Por el otro, Paulina desea que permanezca en Miami bajo su cuidado. Hasta ahí podría entenderse como un conflicto común entre padres separados, aunque siendo honestos, nada es común cuando se trata de figuras públicas y millones de dólares de por medio.

Lo que llama la atención es la exigencia económica de Colate. Resulta que solicita alrededor de 23 mil dólares mensuales para vivir en España junto al menor. A ver, yo entiendo perfectamente que mantener a un hijo cuesta dinero, que hay escuelas, seguridad, alimentación y una vida cómoda, pero también hay límites. El encaje puede permitirse… pero no tan ancho.

Porque una cosa es pedir apoyo para el bienestar del hijo y otra muy distinta convertir el conflicto legal en una especie de negocio permanente. Y esa percepción es la que mucha gente empieza a tener sobre este caso.

Ahora bien, lo más delicado ocurrió en la audiencia reciente cuando Colate acusó a Paulina Rubio de haberlo golpeado hace años, incluso de romperle costillas. Según él, nunca la demandó, pero dice tener pruebas para demostrarlo. Y aquí es donde uno se pregunta varias cosas.

¿Cómo piensa comprobar algo que supuestamente ocurrió hace 10 o 15 años? ¿Dónde estaban esas pruebas todo este tiempo? ¿Por qué nunca presentó una denuncia formal? ¿Por qué sacar ahora un tema tan grave justo en medio de una batalla legal por la custodia del hijo?

No soy juez ni Ministerio Público, pero sí tengo sentido común. Y cuando las acusaciones aparecen en momentos estratégicos, inevitablemente generan sospechas.

Paulina Rubio no ha tenido una vida sencilla. Ha protagonizado escándalos, enfrentamientos, excesos y momentos complicados. Eso nadie lo puede negar. Pero también es una mujer que ha trabajado toda su vida, que sigue generando dinero y que ha sostenido durante años un nivel económico muy alto para su familia.

Mientras tanto, Colate lleva años viviendo alrededor del conflicto mediático con Paulina. Y perdón, pero la percepción pública pesa muchísimo.

Lo más triste de todo es que en medio de esta guerra está un adolescente de 15 años que seguramente ya está cansado de ver a sus padres enfrentados en tribunales y titulares.

CHRISTIAN NODAL: ÉXITO MUSICAL Y DESASTRE PERSONAL

Mientras tanto, otro nombre que no deja de generar polémica es el de Christian Nodal. Me corre información muy delicada desde Jalisco sobre la posibilidad de que autoridades judiciales puedan obligar a la madre de Inti, la hija del cantante, a venir a México derivado de una demanda interpuesta por el propio Nodal para poder convivir con la menor.

El tema apenas comienza a tomar fuerza, pero podría convertirse en otro escándalo de dimensiones importantes para el intérprete sonorense.

Y es que Nodal vive rodeado de conflictos desde hace mucho tiempo. El problema es que ya no se trata sólo de escándalos sentimentales o de redes sociales. Ahora estamos hablando de asuntos legales, familiares, empresariales y personales que empiezan a acumularse peligrosamente.

Trae pleitos con su antigua disquera. Problemas relacionados con derechos y control de su nombre artístico. Diferencias por la autoridad de algunos de sus temas musicales. Conflictos con gente cercana a su carrera. Y ahora también tensiones relacionadas con la madre de su hija.

Pero además, desde hace semanas se comenta muy fuerte que está distanciado de sus padres.

Según la información que me llega, Nodal quiere tomar el control absoluto de su carrera y cortar muchas de las decisiones que anteriormente dependían de su familia. Él busca independencia total. Quiere manejar su dinero, sus contratos y su futuro sin intervención de nadie.

Y claro, cuando un artista genera millones y se convierte en una maquinaria económica tan poderosa, las rupturas familiares suelen volverse brutales. Porque no estamos hablando sólo de cariño o diferencias personales. Estamos hablando de poder, dinero, contratos, empresas y control artístico.

El problema para Nodal es que todos esos frentes abiertos terminan afectando inevitablemente su imagen pública. Y aunque sigue llenando conciertos y mantiene una enorme base de seguidores, la percepción comienza a desgastarse.

El muchacho tiene talento de sobra. Nadie puede negarlo. Tiene voz, presencia, arrastre y una carrera impresionante para su edad. Pero también parece vivir permanentemente en conflicto.

Y cuando un artista empieza a pelearse con todo el mundo al mismo tiempo, algo no anda bien.

Porque una cosa es defender tu independencia y otra muy distinta terminar aislado.

LAURA BOZZO: LOS TRIBUNALES NO SON PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Otro personaje que volvió a aparecer esta semana es Laura Bozzo. Y sinceramente, pareciera que todavía no entiende que los tribunales no funcionan como un talk show donde se grita más fuerte para ganar.

Después de perder la demanda por daño moral interpuesta por Gabriel Soto y Irina Baeva, Laura se defendió literalmente como gato boca arriba. Peleó la primera instancia, después el amparo, luego la revisión del amparo y finalmente volvió a perder. Sin embargo, ahora sale diciendo que Gabriel Soto no recibirá dinero y que únicamente le pagará a Irina Baeva.

Perdón, señora Laura Bozzo, pero las cosas no funcionan así. No es como usted quiera. No es como usted diga. No es como se le ocurra frente a una cámara.

Las resoluciones judiciales las determinan los tribunales, no el ego de una conductora acostumbrada a convertir el conflicto en espectáculo.

Laura Bozzo construyó durante años un personaje basado en el escándalo, el enfrentamiento y el grito permanente. Y durante mucho tiempo le funcionó maravillosamente bien. Pero una cosa es la televisión y otra muy distinta el mundo legal.

Porque cuando las palabras afectan reputaciones, carreras y vidas personales, las consecuencias llegan.

Y ojo, este caso también manda un mensaje importante para mucha gente del medio artístico y de los medios de comunicación: no todo se puede decir impunemente.

La libertad de expresión existe, por supuesto. Pero también existe la responsabilidad sobre lo que se afirma públicamente.

Y eso muchos todavía no lo entienden.

ALEJANDRO TOMMASI: EL DRAMA DETRÁS DEL APLAUSO

Y hablando de historias fuertes, esta noche los espero a las ocho de la noche por Imagen Televisión, canal 3 de televisión abierta, en mi programa El minuto que cambió mi destino sin censura.

El invitado es un hombre que merece todo mi respeto: Alejandro Tommasi.

Estamos hablando de un actor con más de 50 años de trayectoria artística. Un hombre que ha trabajado en teatro, televisión, cine y series con un nivel de excelencia pocas veces reconocido como merece.

Pero detrás de esa carrera impresionante existe una historia durísima.

¿Sabían ustedes que Alejandro Tommasi no tiene casa propia?

¿Sabían que ni siquiera tiene automóvil?

¿Sabían que fue víctima de personas que lo defraudaron y le quitaron gran parte de su patrimonio?

Eso y mucho más lo cuenta en una entrevista profundamente humana, dolorosa y también reveladora.

Porque muchas veces el público cree que las estrellas viven permanentemente rodeadas de lujos, dinero y privilegios. Y no siempre es así.

Hay artistas que trabajaron toda la vida y terminaron prácticamente solos.

Figuras enormes que fueron manipuladas, explotadas o traicionadas por gente cercana.

Hay actores legendarios que entregaron su vida al entretenimiento y hoy enfrentan problemas económicos severos.

Y Alejandro Tommasi abre su corazón como pocas veces lo había hecho.

Habla de las vicisitudes que ha enfrentado a lo largo de su vida.

Habla de traiciones.

Habla de dolor.

Habla de decepciones.

Y también habla de cómo ha logrado mantenerse de pie después de tantos golpes emocionales.

Yo siempre he pensado que las entrevistas más poderosas no son aquellas donde hay escándalo gratuito, sino aquellas donde un ser humano se atreve a mostrar sus heridas.

Y Tommasi lo hace.

Por eso los espero esta noche con muchísimo gusto.

Porque detrás de cada famoso existe una historia que muchas veces nadie conoce.

Y en este negocio del espectáculo, donde todo mundo presume felicidad en redes sociales, fama y glamour, la realidad suele ser mucho más cruda.

Nos vemos esta noche en El minuto que cambió mi destino sin censura.