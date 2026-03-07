Frentes Políticos / 7 de marzo de 2026

1. Billete. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum confirma uno de sus puntos más sensibles: 25% menos dinero público para los partidos. La nueva fórmula bajaría el cálculo del financiamiento de 65% a 48.75% de la UMA aplicada al padrón electoral. Además, se cierran otras llaves. Prohibido el dinero del extranjero y también las aportaciones en efectivo; todo deberá pasar por el sistema financiero. El argumento es: menos gasto y más control. Pero la discusión no será sólo contable. Para algunos es austeridad democrática; para otros, debilitamiento de los partidos. En política, tocar el financiamiento sacude más que cualquier propuesta.

2. Prevención. Ante la tensión en Oriente Medio, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con embajadores mexicanos en la región para revisar la situación de los connacionales. La instrucción fue reforzar medidas de seguridad para proteger a diplomáticos y mexicanos en tránsito o residencia. También pidió estrechar la coordinación con autoridades locales para facilitar eventuales evacuaciones por aire, mar o tierra. En momentos de incertidumbre internacional, la diplomacia activa sus protocolos. La prioridad, insistió la Cancillería, es mantener informados y resguardados a los mexicanos. Nunca dejarlos solos.

3. Contención. El operativo en el entierro de Nemesio Oseguera, El Mencho, generó lecturas diversas. Para algunos parecía escolta al capo, incluso después de muerto. Omar García Harfuch, titular de Seguridad, salió a frenar la versión. La presencia de Guardia Nacional y fuerzas estatales, dijo, no fue para proteger los restos del líder del CJNG, sino para evitar disturbios tras los narcobloqueos y quemas de vehículos registrados días antes en Jalisco. El despliegue logró su objetivo, no hubo incidentes. Pero el episodio revela algo más profundo, que, en México, hasta los funerales del narco son asunto de seguridad nacional.

4. Intermitencia. En el Congreso de la CDMX buscan llevar al terreno laboral una vieja deuda con el gremio audiovisual. La diputada Rebeca Peralta impulsa una iniciativa para que actores, actrices y trabajadores del sector cinematográfico tengan acceso a la seguridad social, incluso cuando su empleo sea por proyecto o temporada. Se obligaría a las productoras a registrar a su talento ante el IMSS durante el tiempo que dure cada producción. La medida, dicen, busca dignificar el trabajo artístico y reducir la informalidad en una industria marcada por la intermitencia. Claudia Sheinbaum ya decidió apoyar al gremio. Esto es sólo consecuencia.

5. Error. La gobernadora Indira Vizcaíno acudió al Centro de Estudios Superiores Navales para exponer la “situación política, económica y social de Colima”. Presentó balance, habló de retos y proyectó inversiones para Manzanillo. El problema es que los datos cuentan otra historia, pues Colima sigue entre las entidades con mayor tasa de homicidios del país, enfrenta estrés hídrico con acuíferos sobreexplotados y arrastra rezagos sociales. Vizcaíno habla de transformación, pero la realidad sigue marcada por violencia, presión ambiental y rezagos sociales. Gobernar no es explicar el problema, sino resolverlo.